4 673 17

Основна битва за Донбас буде в Слов’янську та Краматорську, - DeepState про темпи наступу армії РФ

Атаки на Добропілля і Слов’янськ

За оцінками темпів просування ворога на сході України у 2025 році для повного захоплення Донецької області російській армії знадобиться щонайменше два роки.

Про це заявили співзасновники моніторингового проєкту DeepState Руслан Микула та Роман Погорілий на спеціальній сесії Київського безпекового форуму, цитує Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Ймовірне захоплення Донеччини

У проєкті нагадали, що 78% Донеччини зараз тимчасово під контролем ворога.

"Як швидко можуть окупувати Донецьку область росіяни? Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3% території області. За 2022 рік ворог захопив ще 24,4% області. З 2023 року по зараз –– 21,8%. Під контролем Збройних сил наразі залишається 21,5% області. Якщо узяти темпи 2025 року, адже він є показовим, то противнику знадобиться щонайменше 742 дні або близько 2 років для того, щоб окупувати Донецьку область повністю", - припустив Микула. 

"Дехто пророкував, що Покровськ впаде до Нового року. Однак сьогодні ми бачимо, що північні околиці обох міст – Покровська та Мирнограда – залишаються в боях під контролем Сил оборони", - зауважив Погорілий.

Основна битва

За його словами, наразі росіяни залучають у цьому регіоні найбільшу кількість своїх ресурсів — "понад 100-тисячне угруповання, яке не може впоратися з цими містами та Силами оборони України".

"Якщо говорити про подальший розвиток подій, то коли відповідні населені пункти впадуть, а вони (російські війська - ред.) рано чи пізно захоплять їх, оскільки у росіян є для цього значний потенціал, вони рухатимуться вглиб Донецької області", - зазначив співзасновник DeepState.

  • Він додав, що метою ворога тоді стане українська логістика, аби не дати змоги просуватися до наступних міст, де відбуватиметься основна битва за Донецьку область. За словами аналітиків, ця битва проходитиме у Слов'янську та Краматорську.

Водночас спікери підкреслили, що наразі росіяни промацують українську оборону: "вже відбуваються спроби, під час яких вони визначають наші слабкі місця".

"Ми прогнозуємо щонайменше два роки боїв, упродовж яких вони втратять колосальну кількість особового складу, техніки та інших ресурсів", - резюмували експерти.

Раніше президент Володимир Зеленський заперечив можливість визнання Україною окупованих територій "російськими".

Топ коментарі
+9
Прогрівають нарід потихеньку. Потім підуть новини в стилі "росіянам не вдасться захопити Краматорськ до якогось числа" або "українські сили контролюють північну частину Слов'янська".
показати весь коментар
06.02.2026 19:58 Відповісти
+8
Тауруси будуть свої ? Або маленькі тамагавки , типу фламінгів...?
показати весь коментар
06.02.2026 19:45 Відповісти
+7
Тобто ,за географічну територію Слов'янська та Краматорська(А може ракет не жаліти і не дати москалям для цього наступу можливості?
показати весь коментар
06.02.2026 19:41 Відповісти
Москалі поняли, що Слав'янськ і Краматорськ їм і так віддадуть зелені, то вони звідти зняли частину угруповання на запорізький напрямок.
показати весь коментар
06.02.2026 20:00 Відповісти
По Краматорську та Слов'янську кожного дня дрони та каби. Руйнування будівель та іншого. Кацапи просто все знищують, зразок Покровськ та Констаха. На черзі Дружківка.
показати весь коментар
06.02.2026 20:05 Відповісти
Дипстейт все буде малювати як незайняте, і буде перемога. Вони звісно і зараз так малюють.
показати весь коментар
06.02.2026 20:15 Відповісти
Пам"ятаю,як дамбасяни бігали по Дамбасу і орали "Хватіт карміть Україну!"
Наїлись,довбодятли?
показати весь коментар
06.02.2026 20:16 Відповісти
Весной русские начнут начнут наступление на Запорожье, до которого уже недалеко. Но % темпов и прочего греют душу.
показати весь коментар
06.02.2026 20:18 Відповісти
Треба віддати русні Слов'янськ і Краматорськ, і тоді темпи наступу на Запоріжжя таки будуть грєть душу.
показати весь коментар
07.02.2026 10:48 Відповісти
Зелена гнида виконує Оман по годинах...
показати весь коментар
06.02.2026 20:23 Відповісти
главное шоб не в Запорожье, хотя с таким потужним командованием и верховным потужником дело времени
показати весь коментар
06.02.2026 20:34 Відповісти
є один прикол, недавно, маса наріду з канстахи тікала в крамаху! логіка там взагалі обалдєнна! деякі, в 2014, покинувши свої квартири в даунєцку, масово були потікали в канстаху, купивши там квартири, а в районі держали по селах батьківські хати, як літні дачі!!! з позапрошлої осені, почали вже тікати з канстахи, знову покинувші куплені, і тікали вже в крамаху!!! але вже знімаючи там житло. тепер тікають і звідти. і куди? в одесу!!!, харків!!, пультаву!!,... по мну, вони там якісь мазохісти! батьківскі хати - до фундаменту, квартири в канстахі - аналогічно. квартири в даунєцкі цілі, а толку з них!!
показати весь коментар
06.02.2026 20:45 Відповісти
Донбас тримають захисні лінії побудовані ще "розкрадальниками" армії. Там ціла мережа підземних укриттів і комунікацій. Тому Пуйло і вимагає від Зелі вивести звідти ЗСУ.
показати весь коментар
06.02.2026 21:26 Відповісти
К следующей осени переговоры по пампасу можно будет не вести. Зато можно будет вести по Запорожью или Днепру. Эффективные менеджеры переговорщики свое дело знают. Про фортецю дамбас все забудут, но будет другая. В Днепре тоже много застройки и промка есть. Модно долго обороняться, если будет кем.
показати весь коментар
06.02.2026 21:36 Відповісти
Вчора в Україні народилося 462 дитини. Їхні мами завагітніли 9 місяців тому. А через 9 місяців i 300 народжень не буде. А скільки там того фертильного віку. Поки що диплом, роботу, житло, вже й народжувати пізно. Через 17 років війни України не стане через чисельність населення. Може неспроста заметушилися зі зниженням шлюбного віку?
показати весь коментар
06.02.2026 23:50 Відповісти
Тю, напівміри. Перевести всіх у іслам, де в жінки прав не більше, ніж у автівки - і почнуть народжувати аж бігом, щоб чоловіки на мороз не повиганяли.
Заодно треба припинити лагодити електромережі та водопровід.
Чим примітивніший народ - тим вища народжуваність. Доведено Африкою.
показати весь коментар
07.02.2026 10:51 Відповісти
 
 