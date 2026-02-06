Основна битва за Донбас буде в Слов’янську та Краматорську, - DeepState про темпи наступу армії РФ

За оцінками темпів просування ворога на сході України у 2025 році для повного захоплення Донецької області російській армії знадобиться щонайменше два роки.

Про це заявили співзасновники моніторингового проєкту DeepState Руслан Микула та Роман Погорілий на спеціальній сесії Київського безпекового форуму, цитує Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Ймовірне захоплення Донеччини

У проєкті нагадали, що 78% Донеччини зараз тимчасово під контролем ворога.

"Як швидко можуть окупувати Донецьку область росіяни? Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення росіяни контролювали 32,3% території області. За 2022 рік ворог захопив ще 24,4% області. З 2023 року по зараз –– 21,8%. Під контролем Збройних сил наразі залишається 21,5% області. Якщо узяти темпи 2025 року, адже він є показовим, то противнику знадобиться щонайменше 742 дні або близько 2 років для того, щоб окупувати Донецьку область повністю", - припустив Микула.

"Дехто пророкував, що Покровськ впаде до Нового року. Однак сьогодні ми бачимо, що північні околиці обох міст – Покровська та Мирнограда – залишаються в боях під контролем Сил оборони", - зауважив Погорілий.

Основна битва

За його словами, наразі росіяни залучають у цьому регіоні найбільшу кількість своїх ресурсів — "понад 100-тисячне угруповання, яке не може впоратися з цими містами та Силами оборони України".

"Якщо говорити про подальший розвиток подій, то коли відповідні населені пункти впадуть, а вони (російські війська - ред.) рано чи пізно захоплять їх, оскільки у росіян є для цього значний потенціал, вони рухатимуться вглиб Донецької області", - зазначив співзасновник DeepState.

Він додав, що метою ворога тоді стане українська логістика, аби не дати змоги просуватися до наступних міст, де відбуватиметься основна битва за Донецьку область. За словами аналітиків, ця битва проходитиме у Слов'янську та Краматорську.

Водночас спікери підкреслили, що наразі росіяни промацують українську оборону: "вже відбуваються спроби, під час яких вони визначають наші слабкі місця".

"Ми прогнозуємо щонайменше два роки боїв, упродовж яких вони втратять колосальну кількість особового складу, техніки та інших ресурсів", - резюмували експерти.

