3 384 5
Росія перекидає війська на північ Донецької області, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Російські війська масово переміщуються з Бердянського напрямку через Новоазовськ та Ростовську область на північ Донецької області.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише Цензор.НЕТ.
За його словами, перекидають виключно живу силу, транспорт - вантажівки без тактичних маркувань, рух у складі кількох колон. За добу переміщають щонайменше 40 вантажівок.
Андрющенко зазначив, що формат переміщення ворожих військ є нестандартним та візуально нетиповим.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль