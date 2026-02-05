Росія перекидає війська на північ Донецької області, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські війська масово переміщуються з Бердянського напрямку через Новоазовськ та Ростовську область на північ Донецької області.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, перекидають виключно живу силу, транспорт - вантажівки без тактичних маркувань, рух у складі кількох колон. За добу переміщають щонайменше 40 вантажівок.

Андрющенко зазначив, що формат переміщення ворожих військ є нестандартним та візуально нетиповим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада повідомила про затримання жителя Мирнограда за "образу армії РФ". ФОТО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пілоти СБС ліквідували пункт управління БпЛА та понад 1500 окупантів за місяць. ВIДЕО