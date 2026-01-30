Окупаційна влада повідомила про затримання жителя Мирнограда за "образу армії РФ"

Окупаційні адміністрації на тимчасово захопленій території Донеччини заявили про затримання жителя Мирнограда Донецької області, якого змусили публічно вибачитися за нібито образу Збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

Мирноград у повідомленнях окупаційних ресурсів називають "Димитровом"

За їхньою інформацією, чоловіка затримали співробітники російського МВД у районі Авдіївки.

З ним, за словами окупантів, провели "профілактичну бесіду", після чого було оприлюднено відео з його вибаченнями.

У повідомленнях зазначається, що затриманий визнав свою поведінку наслідком "української пропаганди та страху".

Все як завжди. В цьому і є їх " ВЕЛІЧІЕ"

- окупація
- геноцид
- пограбування
- висилки
- заселення своїми
- оббріхування історії
і тд і тд

ВСЕ ЧИМ Є РФ зараз вона була всю свою історію. Лише без інтернета. І це було і в часи Мазепи і в часи СССР лише планета менше про це знала
30.01.2026 17:46 Відповісти
Українська пропаганда... Добриє рускіє мальчікі просто прийшли, зруйнували його дім і все життя минуле, а винна пропаганда, що він їх х*ями покрив.
30.01.2026 17:52 Відповісти
Через місяць мобілізують. Але це не точно. Може через два.
30.01.2026 17:55 Відповісти
30.01.2026 17:46 Відповісти
30.01.2026 17:52 Відповісти
Так Сирський його ж тримає наче. Хтось бреше .
30.01.2026 17:54 Відповісти
Через місяць мобілізують. Але це не точно. Може через два.
30.01.2026 17:55 Відповісти
Ватник попав. Ну, що зробиш, дочекалася визволення.
30.01.2026 18:06 Відповісти
А коли Мирноград здали?
30.01.2026 18:08 Відповісти
Там жеш написано: Мужчину нашли в Авдеевке (с)
30.01.2026 19:26 Відповісти
Так розумію після спілкування з бійцями ВС рф нирки у чоловіка працювати не будуть.
30.01.2026 18:11 Відповісти
зате "опит общєнія" отримав.
30.01.2026 18:51 Відповісти
То Мирноград захоплений кацапами? А як же відмазки Генштабу -"йдуть бої"? Гнатова час прибирати. Чоловік не на своєму місці.
30.01.2026 18:19 Відповісти
" Нашлі в А в д є є в к є " цитата|||
30.01.2026 20:46 Відповісти
Так наша гівномарафонівська пропаганда кожен день каже ,що Мирноград не окупований ,тоді звідки там кацапи з'явились ?
30.01.2026 19:08 Відповісти
Не читатель, только писатель? До конца статью дочитай,задержан в районе Авдеевки.
30.01.2026 19:14 Відповісти
А як він опинився за 50 з гаком кілометрів від Мирнограда в Авдіївці ,пішки прийшов ,чи кацапи автостопом підвезли ?
30.01.2026 19:16 Відповісти
Можеш піднятися з дивану - і в нього поспитати
30.01.2026 19:28 Відповісти
Так ти сам в нього запитай .
30.01.2026 19:32 Відповісти
Ну як варіант не зміг евакуюватися,на нашу сторону, пришлось від боїв тікати на підарську, варіантів багато,який саме у нього я не знаю.
30.01.2026 19:41 Відповісти
 
 