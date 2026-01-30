5 217 18
Окупаційна влада повідомила про затримання жителя Мирнограда за "образу армії РФ"
Окупаційна влада повідомила про затримання жителя Мирнограда за "образу армії РФ".
Окупаційні адміністрації на тимчасово захопленій території Донеччини заявили про затримання жителя Мирнограда Донецької області, якого змусили публічно вибачитися за нібито образу Збройних сил Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.
Мирноград у повідомленнях окупаційних ресурсів називають "Димитровом"
За їхньою інформацією, чоловіка затримали співробітники російського МВД у районі Авдіївки.
З ним, за словами окупантів, провели "профілактичну бесіду", після чого було оприлюднено відео з його вибаченнями.
У повідомленнях зазначається, що затриманий визнав свою поведінку наслідком "української пропаганди та страху".
Топ коментарі
+24 Михайло Иляш
показати весь коментар30.01.2026 17:46 Відповісти Посилання
+22 Dimon Huligun
показати весь коментар30.01.2026 17:52 Відповісти Посилання
+8 Urs
показати весь коментар30.01.2026 17:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- окупація
- геноцид
- пограбування
- висилки
- заселення своїми
- оббріхування історії
і тд і тд
ВСЕ ЧИМ Є РФ зараз вона була всю свою історію. Лише без інтернета. І це було і в часи Мазепи і в часи СССР лише планета менше про це знала