Окупаційна влада повідомила про затримання жителя Мирнограда за "образу армії РФ".

Окупаційні адміністрації на тимчасово захопленій території Донеччини заявили про затримання жителя Мирнограда Донецької області, якого змусили публічно вибачитися за нібито образу Збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

Мирноград у повідомленнях окупаційних ресурсів називають "Димитровом"

За їхньою інформацією, чоловіка затримали співробітники російського МВД у районі Авдіївки.

З ним, за словами окупантів, провели "профілактичну бесіду", після чого було оприлюднено відео з його вибаченнями.

У повідомленнях зазначається, що затриманий визнав свою поведінку наслідком "української пропаганди та страху".

