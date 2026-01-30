Оккупационные власти сообщили о задержании жителя Мирнограда за "оскорбление армии РФ".

Оккупационные администрации на временно захваченной территории Донецкой области заявили о задержании жителя Мирнограда Донецкой области, которого заставили публично извиниться за якобы оскорбление Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал журналист Денис Казанский в своем телеграм-канале.

Мирноград в сообщениях оккупационных ресурсов называют "Димитровым"

По их информации, мужчину задержали сотрудники российского МВД в районе Авдеевки.

С ним, по словам оккупантов, провели "профилактическую беседу", после чего было обнародовано видео с его извинениями.

В сообщениях отмечается, что задержанный признал свое поведение следствием "украинской пропаганды и страха".

