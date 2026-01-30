Оккупационные власти сообщили о задержании жителя Мирнограда за "оскорбление армии РФ"

Оккупационные администрации на временно захваченной территории Донецкой области заявили о задержании жителя Мирнограда Донецкой области, которого заставили публично извиниться за якобы оскорбление Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал журналист Денис Казанский в своем телеграм-канале.

Мирноград в сообщениях оккупационных ресурсов называют "Димитровым"

По их информации, мужчину задержали сотрудники российского МВД в районе Авдеевки.

С ним, по словам оккупантов, провели "профилактическую беседу", после чего было обнародовано видео с его извинениями.

В сообщениях отмечается, что задержанный признал свое поведение следствием "украинской пропаганды и страха".

Топ комментарии
+24
Все як завжди. В цьому і є їх " ВЕЛІЧІЕ"

- окупація
- геноцид
- пограбування
- висилки
- заселення своїми
- оббріхування історії
і тд і тд

ВСЕ ЧИМ Є РФ зараз вона була всю свою історію. Лише без інтернета. І це було і в часи Мазепи і в часи СССР лише планета менше про це знала
30.01.2026 17:46 Ответить
+22
Українська пропаганда... Добриє рускіє мальчікі просто прийшли, зруйнували його дім і все життя минуле, а винна пропаганда, що він їх х*ями покрив.
30.01.2026 17:52 Ответить
+8
Через місяць мобілізують. Але це не точно. Може через два.
30.01.2026 17:55 Ответить
Так Сирський його ж тримає наче. Хтось бреше .
30.01.2026 17:54 Ответить
Ватник попав. Ну, що зробиш, дочекалася визволення.
30.01.2026 18:06 Ответить
А коли Мирноград здали?
30.01.2026 18:08 Ответить
Там жеш написано: Мужчину нашли в Авдеевке (с)
30.01.2026 19:26 Ответить
Так розумію після спілкування з бійцями ВС рф нирки у чоловіка працювати не будуть.
30.01.2026 18:11 Ответить
зате "опит общєнія" отримав.
30.01.2026 18:51 Ответить
То Мирноград захоплений кацапами? А як же відмазки Генштабу -"йдуть бої"? Гнатова час прибирати. Чоловік не на своєму місці.
30.01.2026 18:19 Ответить
" Нашлі в А в д є є в к є " цитата|||
30.01.2026 20:46 Ответить
Так наша гівномарафонівська пропаганда кожен день каже ,що Мирноград не окупований ,тоді звідки там кацапи з'явились ?
30.01.2026 19:08 Ответить
Не читатель, только писатель? До конца статью дочитай,задержан в районе Авдеевки.
30.01.2026 19:14 Ответить
А як він опинився за 50 з гаком кілометрів від Мирнограда в Авдіївці ,пішки прийшов ,чи кацапи автостопом підвезли ?
30.01.2026 19:16 Ответить
Можеш піднятися з дивану - і в нього поспитати
30.01.2026 19:28 Ответить
Так ти сам в нього запитай .
30.01.2026 19:32 Ответить
Ну як варіант не зміг евакуюватися,на нашу сторону, пришлось від боїв тікати на підарську, варіантів багато,який саме у нього я не знаю.
30.01.2026 19:41 Ответить
 
 