Россия перебрасывает войска на север Донетчины, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Российские войска массово перемещаются из Бердянского направления через Новоазовск и Ростовскую область на север Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, перебрасывают исключительно живую силу, транспорт - грузовики без тактической маркировки, движение в составе нескольких колонн. За сутки перемещают не менее 40 грузовиков.
Андрющенко отметил, что формат перемещения вражеских войск является нестандартным и визуально нетипичным.
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