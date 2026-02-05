Россия перебрасывает войска на север Донетчины, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Российские войска массово перемещаются из Бердянского направления через Новоазовск и Ростовскую область на север Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, перебрасывают исключительно живую силу, транспорт - грузовики без тактической маркировки, движение в составе нескольких колонн. За сутки перемещают не менее 40 грузовиков.

Андрющенко отметил, что формат перемещения вражеских войск является нестандартным и визуально нетипичным.

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