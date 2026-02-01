УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7822 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріл Слов’янська
2 912 20

Росіяни вдарили трьома ФАБ-250 по Слов’янську: одна жінка загинула й одну поранено, пошкоджено 14 багатоповерхівок

Сьогодні, 1 лютого, російські війська атакували Словʼянськ на Донеччині ФАБами, унаслідок чого є загибла та поранена.

Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Жертви атаки

Зазначається, що внаслідок удару загинула 43-річна жінка, жителька Краматорська.

Ще одна місцева мешканка дістала поранення.

Дивіться також: РФ вдарила по авто комунальників біля Слов’янська: один загиблий і двоє поранених. ФОТО

Пошкодження

У результаті авіаудару трьома ФАБ-250, який ворог завдав Словʼянську сьогодні вранці, пошкоджено:

  • 14 багатоповерхівок,
  • 3 автівки,
  • 1 відділення Нової пошти,
  • 1 коворінг-центр.

Також читайте: Ворог ударив КАБами по Слов’янську: загинуло подружжя, їхній син поранений

Наслідки атаки

Удар РФ по Словʼянську
Удар РФ по Словʼянську
Удар РФ по Словʼянську
Удар РФ по Словʼянську

Автор: 

обстріл (33840) Донецька область (11118) Слов’янськ (805)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ждуны... А тебе не приходило в голову, что в Буче тоже были "ждуны" - старики, инвалиды, дети и много других людей, которые не могли или которым некуда было бежать? Их тоже в ждуны запишешь? Я не знаю, сколько лет твоим родителям, но представь себе, что под 80-90 и они категорически отказываются выезжать - и совсем не потому, что ждут руzzкий мир.
Ты так пишешь потому, что все это "где-то там, на юго-востоке", который как бы и не Украина? А ты в курсе, что в том же Мелитополе в начале полномасштабного вторжения местные ложились под руzzкие танки? Есть видео, погугли. Знаешь ли ты, что многие старики-"ждуны" уже 4 года ждут Украину, которая в полном составе, включая западные области, выбрала президентом шута, сдавшего Чонгар, что в результате привело к потере Мелитополя, Мариуполя и отрезало сотни тысяч украинцев от неокуппированной части Украины, обрекая многих из них на страшную смерть? И в курсе ли ты, что в оккупации есть те, кто не просто ждет Украину, но и помогают бороться с врагом, как могут, под угрозой страшной смерти от пыток? И такие вот обобщения про "ждунов" сильно демотивируют и раскалывают украинцев, работая на победу врага. Обобщение про "ждунов" - абсолютная глупость.
показати весь коментар
01.02.2026 16:56 Відповісти
+5
Так і бачу як летять наші фаби на Смолєнск. Ні? Не бачу? А може у нас так званий президент- ********?🤔
показати весь коментар
01.02.2026 16:54 Відповісти
+4
ФАБи не летять, бо в небі тісно від "Фламінг"
показати весь коментар
01.02.2026 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валєнтіна, не приписуйте мені власні фантазії . Нічому я не радію.
показати весь коментар
01.02.2026 21:10 Відповісти
Ждуны... А тебе не приходило в голову, что в Буче тоже были "ждуны" - старики, инвалиды, дети и много других людей, которые не могли или которым некуда было бежать? Их тоже в ждуны запишешь? Я не знаю, сколько лет твоим родителям, но представь себе, что под 80-90 и они категорически отказываются выезжать - и совсем не потому, что ждут руzzкий мир.
Ты так пишешь потому, что все это "где-то там, на юго-востоке", который как бы и не Украина? А ты в курсе, что в том же Мелитополе в начале полномасштабного вторжения местные ложились под руzzкие танки? Есть видео, погугли. Знаешь ли ты, что многие старики-"ждуны" уже 4 года ждут Украину, которая в полном составе, включая западные области, выбрала президентом шута, сдавшего Чонгар, что в результате привело к потере Мелитополя, Мариуполя и отрезало сотни тысяч украинцев от неокуппированной части Украины, обрекая многих из них на страшную смерть? И в курсе ли ты, что в оккупации есть те, кто не просто ждет Украину, но и помогают бороться с врагом, как могут, под угрозой страшной смерти от пыток? И такие вот обобщения про "ждунов" сильно демотивируют и раскалывают украинцев, работая на победу врага. Обобщение про "ждунов" - абсолютная глупость.
показати весь коментар
01.02.2026 16:56 Відповісти
Ні Валєнтіна, помиляєтесь.
Це сталось завдяки уродам з Слов'янська які блокували ЗСУ, надавали інформацію рашистам й виходили на мітинги за "узкій мір".
показати весь коментар
01.02.2026 21:09 Відповісти
Бидло Валентина Валентина, свої тупуваті поради залиш при собі. Що мені робити я вирішу й без порад бидлоти типу тебе.
П. С. Якщо у тебе мізків вистачає тільки на "вигрибання гоменця" не думай що у всіх так.... хоча де ти а де думай.... щось я погарячкував.
П. С. С. Більше відповіді не буде тобі, з хамлвитим бидлом довгих дискусій не веду.
показати весь коментар
01.02.2026 23:09 Відповісти
А коли по тилових містах прилітає ти теж таку саму ***** пишеш про різницю?
показати весь коментар
01.02.2026 17:13 Відповісти
Взалежності які міста. У Харкові та Одесі , наприклад, розігнали сепарів-зрадників та рашистов у 2014 році а не підтримали їх.
А Слов'янськ дуже прославився , не з гарної сторони, у 2014 році.
показати весь коментар
01.02.2026 21:12 Відповісти
Молодий чоловіче, на дворі 2026-й рік. І якщо у 2014-му у Слов'янську місцеві зупиняли колони українських військових, то зараз у Одесі та Львові місцеві нападають на ТЦК. У Слов'янську такого зараз немає. Парубія та Фаріон вбили у Львові, а не на Донеччині. У центрі Києва молодь 2014-го витягала поранених та загиблих під обстрілом снайперів, а зараз співає гімн росії та "Матушка росія". У Слов'янську зараз ніхто не співає посеред міста російські пісні і тим більше гімн країни окупанта. За 12 років багато чого змінилось, і коли заголовок новини каже, про загиблих від обстрілу - краще написати слова співчуття, а не виявляти чудеса "ерудиції", яка запізнилась як мінімум на 12 років.
показати весь коментар
02.02.2026 02:18 Відповісти
Сашко, "ерудицію" у лапках то ти вірно про себе написав, бо у тебе каша у голові, ти змішуєш усе до купи й гадаєш що пишеш щось розумне.
Не приписуй мені свої фантазії - я не писав що у Слов'янську усі люди ждуни, я нічого не писав про загиблих, читай уважно - два рази бо з першого до тебе не доходить..... чи ти хочеш сказати що ждунів немає у Слов'янську зовсім? Так я писав конкретно про ждунів, що не дорівнює "усі жителі" , не знаю чому ти "ерудіт" всіх жителів записав у ждуни, ярликового мислення треба позбавлятися Шура.
показати весь коментар
02.02.2026 11:12 Відповісти
Я бачу, що не тільки я тебе носом ткнув. Не у ждунах справа - вони є всюди від Донеччини до Львова. Справа в тому, що у новині про загибель від обстрілу людини ти дозволяєш собі, замість співчуття, якісь ***** нравоучєнія, які запізнились років на 12. Саме такі дегенерати як ти не дозволяють народу України о'єднатись та ефективно протистояти ворогу.
показати весь коментар
02.02.2026 11:47 Відповісти
А деж у Слов'янську, ота тьотка,хвойда мерська, що зустрічала «наших мальчікаф» диркіна, у 2014 році???? Зхвильована дуже???
Мабуть знову, Непокаране зло, принесло смерть і кров з московії в Украну??!!
показати весь коментар
01.02.2026 16:28 Відповісти
Еге ж... Вже 11 років...
показати весь коментар
01.02.2026 20:01 Відповісти
Так і бачу як летять наші фаби на Смолєнск. Ні? Не бачу? А може у нас так званий президент- ********?🤔
показати весь коментар
01.02.2026 16:54 Відповісти
ФАБи не летять, бо в небі тісно від "Фламінг"
показати весь коментар
01.02.2026 17:35 Відповісти
 
 