Росіяни вдарили трьома ФАБ-250 по Слов’янську: одна жінка загинула й одну поранено, пошкоджено 14 багатоповерхівок

Сьогодні, 1 лютого, російські війська атакували Словʼянськ на Донеччині ФАБами, унаслідок чого є загибла та поранена.

Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атаки

Зазначається, що внаслідок удару загинула 43-річна жінка, жителька Краматорська.

Ще одна місцева мешканка дістала поранення.

Пошкодження

У результаті авіаудару трьома ФАБ-250, який ворог завдав Словʼянську сьогодні вранці, пошкоджено:

14 багатоповерхівок,

3 автівки,

1 відділення Нової пошти,

1 коворінг-центр.

