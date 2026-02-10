РУС
Новости Атака на Запорожье
987 1

Атака РФ по Запорожью оставила без света более 11 тысяч абонентов

Атака на Запорожье 10 февраля

Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По предварительной информации, вследствие атаки обошлось без пострадавших. В то же время зафиксированы перебои с электроснабжением в части города.

Из-за вражеского удара без света остались более 11 тысяч абонентов в двух районах Запорожья.

РФ атакует Украину

Вечером 10 февраля Россия осуществила атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники и ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны. 

В 22:57 сообщалось о приближении ударных БПЛА к г. Запорожье.

  • Ранее мы сообщали, что российские оккупанты 10 февраля нанесли удар по Запорожью, вследствие чего был поврежден, в частности, детский сад.

Автор: 

Запорожье (2908) обстрел (31826) Запорожская область (4069) атака (1007) Запорожский район (407)
Фьодоров набудував у Запоріжжі підземних шкіл замість підземних міні-електростанцій. Краще б підземну мерію збудував.
10.02.2026 23:52 Ответить
 
 