Атака РФ по Запорожью оставила без света более 11 тысяч абонентов
Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
По предварительной информации, вследствие атаки обошлось без пострадавших. В то же время зафиксированы перебои с электроснабжением в части города.
Из-за вражеского удара без света остались более 11 тысяч абонентов в двух районах Запорожья.
РФ атакует Украину
Вечером 10 февраля Россия осуществила атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники и ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.
В 22:57 сообщалось о приближении ударных БПЛА к г. Запорожье.
- Ранее мы сообщали, что российские оккупанты 10 февраля нанесли удар по Запорожью, вследствие чего был поврежден, в частности, детский сад.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль