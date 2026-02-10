РУС
РФ атакует Украину ударными дронами и ракетами вечером 10 февраля (обновлено)

Обстрел Украины вечером 10 февраля

Вечером 10 февраля Россия осуществила атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники и ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют Воздушные силы ВСУ. Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.

Движение ударных БПЛА

В 17:34 - сообщалось о БПЛА из Сумской области в Черниговскую область (Нежинский район).

В 17:46 - вражеский БПЛА на юге Николаевской области, привлечены средства для его сбивания.

В 18:57 - угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Обновленная информация

В 19:19 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 20:04 - БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину (Новгород-Северский район).

В 20:40 - пуски КАБ в Сумскую область.

В 20:50 - БпЛА в направлении г. Харькова с севера.

В 20:51 - вражеские БпЛА в направлении г. Запорожья с востока.

Обновленная информация

В 20:54 - вражеские БпЛА в направлении г. Днепра с юга.

Обновленная информация

В 22:56 - вражеские БпЛА в направлении Павлограда из Донетчины.

В 22:57 - г. Запорожье - БпЛА с юго-востока.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее мы сообщали, что российские оккупанты 10 февраля нанесли удар по Запорожью, вследствие чего был поврежден, в частности, детский сад.

Читайте также: Украина вынуждена продавать собственное оружие во время войны, - Reuters

+14
a фламінги стирчать з карманів небритої зеленомордої мавпи, ви її кожен день в гундосиках бачите
показать весь комментарий
10.02.2026 21:17 Ответить
+8
Що атакує в цей час Україна фламінгами?Навіть 10%ефективність тих фламінгів вже б погасила світло в курську,воронежі,растовє.
показать весь комментарий
10.02.2026 19:58 Ответить
+5
Поруч новина що Зеля анонсував появу у України лазерної зброї (вчергове). Мабуть вже вижигають лазером на корпусах шахедів цитати потужного лідора **********.
показать весь комментарий
10.02.2026 23:42 Ответить
