РФ атакует Украину ударными дронами и ракетами вечером 10 февраля (обновлено)

Вечером 10 февраля Россия осуществила атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники и ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют Воздушные силы ВСУ. Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.

Движение ударных БПЛА

В 17:34 - сообщалось о БПЛА из Сумской области в Черниговскую область (Нежинский район).

В 17:46 - вражеский БПЛА на юге Николаевской области, привлечены средства для его сбивания.

В 18:57 - угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Обновленная информация

В 19:19 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 20:04 - БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину (Новгород-Северский район).

В 20:40 - пуски КАБ в Сумскую область.

В 20:50 - БпЛА в направлении г. Харькова с севера.

В 20:51 - вражеские БпЛА в направлении г. Запорожья с востока.

В 20:54 - вражеские БпЛА в направлении г. Днепра с юга.

В 22:56 - вражеские БпЛА в направлении Павлограда из Донетчины.

В 22:57 - г. Запорожье - БпЛА с юго-востока.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты 10 февраля нанесли удар по Запорожью, вследствие чего был поврежден, в частности, детский сад.

