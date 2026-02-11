РФ атакує Україну ударними дронами та ракетами ввечері 10 лютого

Увечері 10 лютого Росія здійснила атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники та ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Повітряні сили ЗСУ. Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.

Рух ударних БпЛА

О 17:34 - Повідомлялося про БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Ніжинський район).

О 17:46 - Ворожий БпЛА на півдні Миколаївщини, залучено засоби для його збиття.

О 18:57 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

О 19:19 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:04 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину (Новгород-Сіверський район).

О 20:40 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 20:50 - БпЛА у напрямку м. Харкова з півночі.

О 20:51 - Ворожі БпЛА у напрямку м. Запоріжжя зі сходу.

О 21:54 - Ворожі БпЛА у напрямку м. Дніпра з півдня.

О 22:56 - Ворожі БпЛА у напрямку Павлограду з Донеччини.

О 22:57 - м. Запоріжжя - БпЛА з південного сходу.

О 23:34 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:55 - Ворожі БпЛА (ймовірно розвідувальні) вздовж лінії бойового зіткнення (Харківщина, Дніпропетровщина та Херсонщина).

О 01:36 - Ворожі БпЛА (ймовірно розвідувальні) вздовж лінії бойового зіткнення на Херсонщині. Ворожі БпЛА південніше Павлограду у напрямку Дніпра.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти 10 лютого завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, дитсадок.

