УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8893 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
7 210 13

РФ атакує Україну ударними дронами та ракетами ввечері 10 лютого

Обстріл України ввечері 10 лютого

Увечері 10 лютого Росія здійснила атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники та ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Повітряні сили ЗСУ. Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.

Рух ударних БпЛА

О 17:34 - Повідомлялося про БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Ніжинський район).

О 17:46 - Ворожий БпЛА на півдні Миколаївщини, залучено засоби для його збиття.

О 18:57 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Оновлена інформація 

О 19:19 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:04 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину (Новгород-Сіверський район).

О 20:40 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 20:50 - БпЛА у напрямку м. Харкова з півночі.

О 20:51 - Ворожі БпЛА у напрямку м. Запоріжжя зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:54 - Ворожі БпЛА у напрямку м. Дніпра з півдня.

Оновлена інформація

О 22:56 - Ворожі БпЛА у напрямку Павлограду з Донеччини.

О 22:57 -  м. Запоріжжя - БпЛА з південного сходу.

Оновлена інформація

О 23:34 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:55 - Ворожі БпЛА (ймовірно розвідувальні) вздовж лінії бойового зіткнення (Харківщина, Дніпропетровщина та Херсонщина).

Оновлена інформація

О 01:36 -  Ворожі БпЛА (ймовірно розвідувальні) вздовж лінії бойового зіткнення на Херсонщині. Ворожі БпЛА південніше Павлограду у напрямку Дніпра.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте також: Україна змушена продавати власну зброю під час війни, ‒ Reuters

Автор: 

безпілотник БпЛА (5847) обстріл (34005) ракети (4410) балістичні ракети (594) Шахед (2200)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
a фламінги стирчать з карманів небритої зеленомордої мавпи, ви її кожен день в гундосиках бачите
показати весь коментар
10.02.2026 21:17 Відповісти
+8
Що атакує в цей час Україна фламінгами?Навіть 10%ефективність тих фламінгів вже б погасила світло в курську,воронежі,растовє.
показати весь коментар
10.02.2026 19:58 Відповісти
+5
Поруч новина що Зеля анонсував появу у України лазерної зброї (вчергове). Мабуть вже вижигають лазером на корпусах шахедів цитати потужного лідора **********.
показати весь коментар
10.02.2026 23:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що атакує в цей час Україна фламінгами?Навіть 10%ефективність тих фламінгів вже б погасила світло в курську,воронежі,растовє.
показати весь коментар
10.02.2026 19:58 Відповісти
То приїдь з Швейцарії, нам як раз не вистачає операторів фламінгів... Де ти там загубився?
показати весь коментар
10.02.2026 22:10 Відповісти
Иому в Швейцаріi добре, він же не дурень, щоб сюди повертатися.
показати весь коментар
11.02.2026 01:59 Відповісти
Так мені в Швейцарії нормально.І так,я не дурень,але з інших причин)
показати весь коментар
11.02.2026 08:24 Відповісти
Про 3000 фламінгів Віслюк дуже давно не згадував, мабуть перебір з операторами - Міндич сам впорався.
показати весь коментар
11.02.2026 03:20 Відповісти
Я якраз дід)Діда вже ні *********** фламінгів не зробиш,ні десантником.А знаєш як я довго до Швецарії добирався?Не знаєш,а це 20 років.Тому кепкування,закиди в бік таких як я сприймаю як просту пізд@ж.
показати весь коментар
11.02.2026 08:23 Відповісти
a фламінги стирчать з карманів небритої зеленомордої мавпи, ви її кожен день в гундосиках бачите
показати весь коментар
10.02.2026 21:17 Відповісти
Не може бути! Їм же Старлінки відключили, як вони літають?
показати весь коментар
10.02.2026 21:40 Відповісти
Ворог щоночі атакує переважни цивільні обєкти в першу чергу енергетику ,відповіді немає ні по рф, ні по терористичних лднр , а мали б зрозуміти що таке блекаут і холодні батареї в морозну погоду може до когось і дійшлоб що творить їхній кривавий варвар . І ще шановні ЦН перестаньте росія писати з великої літери ,а краще рашисти чи терористи.
показати весь коментар
10.02.2026 22:17 Відповісти
Поруч новина що Зеля анонсував появу у України лазерної зброї (вчергове). Мабуть вже вижигають лазером на корпусах шахедів цитати потужного лідора **********.
показати весь коментар
10.02.2026 23:42 Відповісти
ті шо були не тої системи
показати весь коментар
11.02.2026 05:59 Відповісти
❗️Рої «шахедів» будуть знищені: українці створили лазерну ППО. Вона входить у пакет зброї українського щита для захисту, який президент наказав зробити до літа - The Atlantic
показати весь коментар
11.02.2026 05:43 Відповісти
 
 