Понад 95 тисяч жителів Одещини залишилися без світла через удари РФ

Внаслідок нічних ударів російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися понад 95 тис. мешканців у 42 населених пунктах Одещини.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише Цензор.НЕТ.

Найскладніша ситуація у місті Кілія. Тут понад 200 будинків, у яких проживає близько 9 тис. людей, залишилися без газу та централізованого теплопостачання. Через відсутність електрики опалення у домівках стало неможливим, що призвело до тисяч холодних осель.

Для ліквідації наслідків атаки на південь регіону вже направлено сили та засоби ДСНС:

  • сім потужних генераторів для підтримки критичної інфраструктури;
  • вісім теплових гармат для оперативного обігріву приміщень;
  • п'ять польових кухонь.

Додатково розгортають 10 пунктів надання допомоги, а в разі потреби обсяги підтримки буде збільшено.

У кожному районі працюють пункти незламності та обігріву з резервним живленням, гарячими напоями та необхідною допомогою для населення.

Керівництво області перебуває безпосередньо на місці подій

У Кілії проведено нараду щодо ліквідації наслідків ударів за участі представників ДТЕК, рятувальних служб та місцевої влади. Визначено першочергові кроки для стабілізації ситуації та відновлення енергопостачання.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Пошкодження енергооб’єктів суттєві, однак енергетики працюють у безперервному режимі, щоб якомога швидше повернути людям світло і тепло.

  • Як повідомлялось, уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини - обстріляли енергетичний обʼєкт ДТЕК.

і все рівно більшість будуть вигороджувати РФ. Одесити це окремий вид мистецтва пропаганди над людьми - росія може вбити їх хоч половину - вони будуть говорити російською
11.02.2026 03:30
 
 