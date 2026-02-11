Понад 95 тисяч жителів Одещини залишилися без світла через удари РФ
Внаслідок нічних ударів російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися понад 95 тис. мешканців у 42 населених пунктах Одещини.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише Цензор.НЕТ.
Обстріл Одещини
Найскладніша ситуація у місті Кілія. Тут понад 200 будинків, у яких проживає близько 9 тис. людей, залишилися без газу та централізованого теплопостачання. Через відсутність електрики опалення у домівках стало неможливим, що призвело до тисяч холодних осель.
Для ліквідації наслідків атаки на південь регіону вже направлено сили та засоби ДСНС:
- сім потужних генераторів для підтримки критичної інфраструктури;
- вісім теплових гармат для оперативного обігріву приміщень;
- п'ять польових кухонь.
Додатково розгортають 10 пунктів надання допомоги, а в разі потреби обсяги підтримки буде збільшено.
У кожному районі працюють пункти незламності та обігріву з резервним живленням, гарячими напоями та необхідною допомогою для населення.
Керівництво області перебуває безпосередньо на місці подій
У Кілії проведено нараду щодо ліквідації наслідків ударів за участі представників ДТЕК, рятувальних служб та місцевої влади. Визначено першочергові кроки для стабілізації ситуації та відновлення енергопостачання.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Пошкодження енергооб’єктів суттєві, однак енергетики працюють у безперервному режимі, щоб якомога швидше повернути людям світло і тепло.
- Як повідомлялось, уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини - обстріляли енергетичний обʼєкт ДТЕК.
