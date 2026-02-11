Удар РФ по Богодухову на Харьковщине: погибли трое малолетних детей и взрослый мужчина (обновлено)

В Богодухове Харьковской области зафиксировали удар вражеского беспилотника по частному сектору.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Харьковскую ОВА, БПЛА попал на территорию одного из домовладений.

На месте атаки возник пожар. По предварительным данным, под завалами могут находиться трое детей. Также пострадала беременная женщина, четверо человек находятся под завалами, - сообщили в ОВА.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. К работам привлечены подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Обновленная информация

В 00:49 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российской атаки на город Богодухов двое годовалых мальчикрв и двухлетняя девочка погибли.

Также от полученных травм умер 34-летний мужчина, находившийся вместе с детьми в частном доме. В результате атаки пострадала 74-летняя женщина.

Атака на Одесскую область

Ранее мы писали, что в результате ночных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались более 95 тыс. жителей в 42 населенных пунктах Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер

Самая сложная ситуация - в городе Килия. Здесь более 200 домов, в которых проживает около 9 тыс. человек, остались без газа и централизованного теплоснабжения. Из-за отсутствия электричества отопление в домах стало невозможным, что привело к тысячам холодных домов.

Для ликвидации последствий атаки на юг региона уже направлены силы и средства ГСЧС.

Атака на Запорожье

Также в ночь на 10 февраля Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Об этом говорится в заявлении начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По предварительной информации, в результате атаки обошлось без пострадавших. В то же время зафиксированы перебои с электроснабжением в части города. Из-за вражеского удара без света остались более 11 тысяч абонентов в двух районах Запорожья.

