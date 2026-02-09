Российский дрон "Молния" ударил по Харькову: повреждены автомобили и жилые дома, - Терехов
Вечером понедельника, 9 февраля, российские оккупанты нанесли удар беспилотником "Молния" по Шевченковскому району Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Что известно?
Удар пришелся недалеко от жилых домов - повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места прилета.
Информация о пострадавших пока не поступала, - добавил Терехов.
Атака российских беспилотников
Вечером 9 февраля Россия совершила нападение на территорию Украины, применив ударные беспилотники. Об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что в течение понедельника, 9 февраля, российские войска нанесли 27 ударов по Днепропетровской области. Враг применял ракеты, беспилотники и артиллерию. Трое человек получили ранения.
