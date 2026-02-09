РУС
Новости Атака беспилотников на Харьков
Российский дрон "Молния" ударил по Харькову: повреждены автомобили и жилые дома, - Терехов

Атака беспилотников на Харьков 9 февраля

Вечером понедельника, 9 февраля, российские оккупанты нанесли удар беспилотником "Молния" по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. 

Что известно? 

Удар пришелся недалеко от жилых домов - повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места прилета.

Информация о пострадавших пока не поступала, - добавил Терехов. 

Атака российских беспилотников

Вечером 9 февраля Россия совершила нападение на территорию Украины, применив ударные беспилотники. Об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

