Российский дрон "Молния" ударил по Харькову: повреждены автомобили и жилые дома, - Терехов

Вечером понедельника, 9 февраля, российские оккупанты нанесли удар беспилотником "Молния" по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Что известно?

Удар пришелся недалеко от жилых домов - повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в пятиэтажках вокруг места прилета.

Информация о пострадавших пока не поступала, - добавил Терехов.

Атака российских беспилотников

Вечером 9 февраля Россия совершила нападение на территорию Украины, применив ударные беспилотники. Об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в течение понедельника, 9 февраля, российские войска нанесли 27 ударов по Днепропетровской области. Враг применял ракеты, беспилотники и артиллерию. Трое человек получили ранения.

