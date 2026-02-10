РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8296 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
5 825 8

Россия атакует Украину вечером 9 февраля (обновлено)

Обстрел Украины 9 февраля

Вечером 9 февраля Россия совершила нападение на территорию Украины, применив ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.

Движение ударных БПЛА

В 19:38 сообщалось о движении вражеских БПЛА: 

  • БПЛА южнее Херсона.
  • Группа БПЛА вдоль границы Запорожской и Днепропетровской областей курсом на запад.
  • Группа БПЛА в центре Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.
  • БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков, Богодухов.
  • БПЛА на севере Черниговщины курсом на Холмы.

Обновленная информация

В 20:51 БпЛА на востоке Сумщины курсом на Хотинь.

Обновленная информация

В 21:17 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:44 - БпЛА на севере Запорожской области курсом на северо-запад.

В 22:15 - БпЛА на севере Сумщины курсом на Новгород-Северский/Шостка.

Обновленная информация

В 22:20 - БпЛА на Днепропетровщине курсом на Каменское.

В 22:23 -Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

В 22:23 - Группа БпЛА вдоль границы Запорожской и Днепропетровской областей курсом на запад.

В 22:36 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

В 22:38 - БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.

В 22:39 - Кабы на Запорожье.

Обновленная информация

В 23:44 - БПЛА на Днепропетровщине курсом на Яворницкое.

В 23:46 - Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилот "Morgan" сбил российскую крылатую ракету во время одного из массированных обстрелов. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4840) обстрел (31819) атака (999) Шахед (1907)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.02.2026 20:56 Ответить
Чому ніхто не пише про Кролевець?
Розбили електропідстанції.
Чи мале місто, то не важливо?
Ремонтувати нічим.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:20 Ответить
Европа, сделай площадку для простых украинцев, которые могут туда свои запросы и проблемы писать. Например, что Розбили електропідстанції Кролевець. Или кто-то умирает от холода и голода.
Запретить пускать в Европу навсегда орков, и их жен и детей. Пусть несут ответственность. Орок тогда подумает перед подписанием контракта, надо ли ему портить жизнь своим детям.
показать весь комментарий
10.02.2026 03:35 Ответить
А СКАЖИТЬ ДЕНЬ КОЛИ БЕЗ АТАКИ !?
показать весь комментарий
10.02.2026 06:27 Ответить
ДЕ ГІДРОМЕТВОЇНЦЕНТР !?)
показать весь комментарий
10.02.2026 06:29 Ответить
ДАВАЙТЕ ТАК ДОМОВИМОСЬ !!! РОССІЯНИ ВБИВАЮТЬ СВОЮ КОРРУПЦІЮ А МИ СВОЮ !?)
показать весь комментарий
10.02.2026 06:48 Ответить
ГОЛОВНЕ ОДНОЧАСНО !)
показать весь комментарий
10.02.2026 06:49 Ответить
Тобто ми прибираємо російську агентуру, а вони українську
показать весь комментарий
10.02.2026 07:06 Ответить
 
 