Россия атакует Украину вечером 9 февраля (обновлено)
Вечером 9 февраля Россия совершила нападение на территорию Украины, применив ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.
Движение ударных БПЛА
В 19:38 сообщалось о движении вражеских БПЛА:
- БПЛА южнее Херсона.
- Группа БПЛА вдоль границы Запорожской и Днепропетровской областей курсом на запад.
- Группа БПЛА в центре Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.
- БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков, Богодухов.
- БПЛА на севере Черниговщины курсом на Холмы.
Обновленная информация
В 20:51 БпЛА на востоке Сумщины курсом на Хотинь.
Обновленная информация
В 21:17 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
В 22:44 - БпЛА на севере Запорожской области курсом на северо-запад.
В 22:15 - БпЛА на севере Сумщины курсом на Новгород-Северский/Шостка.
Обновленная информация
В 22:20 - БпЛА на Днепропетровщине курсом на Каменское.
В 22:23 -Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.
В 22:23 - Группа БпЛА вдоль границы Запорожской и Днепропетровской областей курсом на запад.
В 22:36 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.
В 22:38 - БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.
В 22:39 - Кабы на Запорожье.
Обновленная информация
В 23:44 - БПЛА на Днепропетровщине курсом на Яворницкое.
В 23:46 - Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что в течение понедельника, 9 февраля, российские войска нанесли 27 ударов по Днепропетровской области. Враг применял ракеты, беспилотники и артиллерию. Трое человек получили ранения.
Розбили електропідстанції.
Чи мале місто, то не важливо?
Ремонтувати нічим.
Запретить пускать в Европу навсегда орков, и их жен и детей. Пусть несут ответственность. Орок тогда подумает перед подписанием контракта, надо ли ему портить жизнь своим детям.