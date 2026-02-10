Россия атакует Украину вечером 9 февраля (обновлено)

Вечером 9 февраля Россия совершила нападение на территорию Украины, применив ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.

Движение ударных БПЛА

В 19:38 сообщалось о движении вражеских БПЛА:

БПЛА южнее Херсона.

Группа БПЛА вдоль границы Запорожской и Днепропетровской областей курсом на запад.

Группа БПЛА в центре Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.

БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков, Богодухов.

БПЛА на севере Черниговщины курсом на Холмы.

Обновленная информация

В 20:51 БпЛА на востоке Сумщины курсом на Хотинь.

Обновленная информация

В 21:17 - Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:44 - БпЛА на севере Запорожской области курсом на северо-запад.

В 22:15 - БпЛА на севере Сумщины курсом на Новгород-Северский/Шостка.

Обновленная информация

В 22:20 - БпЛА на Днепропетровщине курсом на Каменское.

В 22:23 -Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

В 22:23 - Группа БпЛА вдоль границы Запорожской и Днепропетровской областей курсом на запад.

В 22:36 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую область.

В 22:38 - БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.

В 22:39 - Кабы на Запорожье.

Обновленная информация

В 23:44 - БПЛА на Днепропетровщине курсом на Яворницкое.

В 23:46 - Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в течение понедельника, 9 февраля, российские войска нанесли 27 ударов по Днепропетровской области. Враг применял ракеты, беспилотники и артиллерию. Трое человек получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилот "Morgan" сбил российскую крылатую ракету во время одного из массированных обстрелов. ВИДЕО