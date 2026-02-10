Росія атакує Україну ввечері 9 лютого

Увечері 9 лютого Росія здійснила напад на територію України, застосувавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.

Рух ударних БпЛА

О 19:38 повідомлялося про рух ворожих БпЛА:

БпЛА південніше Херсона.

Група БпЛА вздовж межі Запорізької та Дніпропетровської областей курсом на захід.

Група БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Богодухів.

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Холми.

О 20:51 БпЛА на сході Сумщини курсом на Хотінь.

О 21:17 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:44 - БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північний захід.

О 22:15 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Новгород-Сіверський/ Шостка.

О 22:20 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кам'янське.

О 22:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

О 22:23 - Група БпЛА вздовж межі Запорізької та Дніпропетровської областей курсом на захід.

О 22:36 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 22:38 - БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

О 22:39 - КАБи на Запоріжжя.

О 23:44 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Яворницьке.

О 23:46 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 23:50 - БпЛА на півдні та сході Харківщини курсом на північ.

О 00:17 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Білопілля.

О 00:37 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.

О 01:04 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Татарбунари).

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що упродовж понеділка, 9 лютого, російські війська завдали 27 ударів по Дніпропетровщині. Ворог застосовував ракету, безпілотники та артилерію. Троє людей зазнали поранень.

