УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7265 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
6 058 8

Росія атакує Україну ввечері 9 лютого

Обстріл України 9 лютого

Увечері 9 лютого Росія здійснила напад на територію України, застосувавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.

Рух ударних БпЛА

О 19:38 повідомлялося про рух ворожих БпЛА: 

  • БпЛА південніше Херсона.
  • Група БпЛА вздовж межі Запорізької та Дніпропетровської областей курсом на захід.
  • Група БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Богодухів.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Холми.

Оновлена інформація

О 20:51 БпЛА на сході Сумщини курсом на Хотінь.

Оновлена інформація

О 21:17 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:44 - БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північний захід.

О 22:15 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Новгород-Сіверський/ Шостка.

Оновлена інформація

О 22:20 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кам'янське.

О 22:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

О 22:23 - Група БпЛА вздовж межі Запорізької та Дніпропетровської областей курсом на захід.

О 22:36 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 22:38 - БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

О 22:39 - КАБи на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 23:44 -  БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Яворницьке.

О 23:46 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

Оновлена інформація

О 23:50 - БпЛА на півдні та сході Харківщини курсом на північ.

О 00:17 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Білопілля.

О 00:37 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.

О 01:04 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Татарбунари).

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми повідомляли, що упродовж понеділка, 9 лютого, російські війська завдали 27 ударів по Дніпропетровщині. Ворог застосовував ракету, безпілотники та артилерію. Троє людей зазнали поранень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пілот "Morgan" збив російську крилату ракету під час одного з масованих обстрілів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5838) обстріл (33987) атака (1485) Шахед (2198)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.02.2026 20:56 Відповісти
Чому ніхто не пише про Кролевець?
Розбили електропідстанції.
Чи мале місто, то не важливо?
Ремонтувати нічим.
показати весь коментар
09.02.2026 21:20 Відповісти
Европа, сделай площадку для простых украинцев, которые могут туда свои запросы и проблемы писать. Например, что Розбили електропідстанції Кролевець. Или кто-то умирает от холода и голода.
Запретить пускать в Европу навсегда орков, и их жен и детей. Пусть несут ответственность. Орок тогда подумает перед подписанием контракта, надо ли ему портить жизнь своим детям.
показати весь коментар
10.02.2026 03:35 Відповісти
А СКАЖИТЬ ДЕНЬ КОЛИ БЕЗ АТАКИ !?
показати весь коментар
10.02.2026 06:27 Відповісти
ДЕ ГІДРОМЕТВОЇНЦЕНТР !?)
показати весь коментар
10.02.2026 06:29 Відповісти
ДАВАЙТЕ ТАК ДОМОВИМОСЬ !!! РОССІЯНИ ВБИВАЮТЬ СВОЮ КОРРУПЦІЮ А МИ СВОЮ !?)
показати весь коментар
10.02.2026 06:48 Відповісти
ГОЛОВНЕ ОДНОЧАСНО !)
показати весь коментар
10.02.2026 06:49 Відповісти
Тобто ми прибираємо російську агентуру, а вони українську
показати весь коментар
10.02.2026 07:06 Відповісти
 
 