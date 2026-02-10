Росія атакує Україну ввечері 9 лютого
Увечері 9 лютого Росія здійснила напад на територію України, застосувавши ударні безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ.
Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.
Рух ударних БпЛА
О 19:38 повідомлялося про рух ворожих БпЛА:
- БпЛА південніше Херсона.
- Група БпЛА вздовж межі Запорізької та Дніпропетровської областей курсом на захід.
- Група БпЛА в центрі Дніпропетровщини курсом на Кривий Ріг.
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків, Богодухів.
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Холми.
Оновлена інформація
О 20:51 БпЛА на сході Сумщини курсом на Хотінь.
Оновлена інформація
О 21:17 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:44 - БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північний захід.
О 22:15 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Новгород-Сіверський/ Шостка.
Оновлена інформація
О 22:20 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Кам'янське.
О 22:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.
О 22:23 - Група БпЛА вздовж межі Запорізької та Дніпропетровської областей курсом на захід.
О 22:36 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 22:38 - БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.
О 22:39 - КАБи на Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 23:44 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Яворницьке.
О 23:46 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
Оновлена інформація
О 23:50 - БпЛА на півдні та сході Харківщини курсом на північ.
О 00:17 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Білопілля.
О 00:37 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.
О 01:04 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Татарбунари).
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що упродовж понеділка, 9 лютого, російські війська завдали 27 ударів по Дніпропетровщині. Ворог застосовував ракету, безпілотники та артилерію. Троє людей зазнали поранень.
Розбили електропідстанції.
Чи мале місто, то не важливо?
Ремонтувати нічим.
Запретить пускать в Европу навсегда орков, и их жен и детей. Пусть несут ответственность. Орок тогда подумает перед подписанием контракта, надо ли ему портить жизнь своим детям.