Росіяни 27 разів вдарили по чотирьох районах Дніпропетровщини: поранені троє людей

Впродовж дня понеділка, 9 лютого, російські війська завдали 27 ударів по Дніпропетровщині. Ворог застосовував ракету, безпілотники та артилерію. Троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

РФ атакувала 4 райони

"Ворог атакував чотири райони – Синельниківський, Нікопольський, Дніпровський та Криворізький. Загалом завдав 27 ударів", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атак

У Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок обстрілів зруйнований приватний будинок, більш ніж десяток – пошкоджені. Поранені жінки 71 і 63 років.

На Нікопольщині від ворожих ударів потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Постраждав 59-річний чоловік. Понівечені 8 приватних осель, фермерське господарство та сонячні панелі.

Також російських обстрілів зазнали Дніпро, Святовасилівська громада Дніпровського району, а також Зеленодольська громада у Криворізькому районі.

