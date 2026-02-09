УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7265 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
570 1

Росіяни 27 разів вдарили по чотирьох районах Дніпропетровщини: поранені троє людей

Армія РФ 27 разів атакувала Дніпропетровську область

Впродовж дня понеділка, 9 лютого, російські війська завдали 27 ударів по Дніпропетровщині. Ворог застосовував ракету, безпілотники та артилерію. Троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ атакувала 4 райони

"Ворог атакував чотири райони – Синельниківський, Нікопольський, Дніпровський та Криворізький. Загалом завдав 27 ударів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

Наслідки атак 

У Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок обстрілів зруйнований приватний будинок, більш ніж десяток – пошкоджені. Поранені жінки 71 і 63 років.

На Нікопольщині від ворожих ударів потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Постраждав 59-річний чоловік. Понівечені 8 приватних осель, фермерське господарство та сонячні панелі.

Також російських обстрілів зазнали Дніпро, Святовасилівська громада Дніпровського району, а також Зеленодольська громада у Криворізькому районі.

Дивіться також: Атака БпЛА на Дніпропетровщині: У Синельниківському районі 9 поранених після удару дрона. ФОТО

Автор: 

обстріл (33987) Нікополь (1543) Дніпропетровська область (5012) Дніпровський район (367) Криворізький район (378) Нікопольський район (757) Синельниківський район (532)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 