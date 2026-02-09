Россияне 27 раз нанесли удары по четырем районам Днепропетровщине: ранены три человека
В течение дня понедельника, 9 февраля, российские войска нанесли 27 ударов по Днепропетровщине. Враг применял ракеты, беспилотники и артиллерию. Трое человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
РФ атаковала 4 района
"Враг атаковал четыре района – Синельниковский, Никопольский, Днепровский и Криворожский. Всего нанес 27 ударов", – говорится в сообщении.
Последствия атак
В Васильковской громаде Синельниковского района вследствие обстрелов разрушен частный дом, более десятка – повреждены. Ранены женщины 71 и 63 лет.
В Никопольском районе от вражеских ударов пострадали райцентр, Мировская, Червоногригоровская, Марганецкая, Покровская громады. Пострадал 59-летний мужчина. Разрушены 8 частных домов, фермерское хозяйство и солнечные панели.
Также российским обстрелам подверглись Днепр, Святовасильская громада Днепровского района, а также Зеленодольская громада в Криворожском районе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль