Россияне 27 раз нанесли удары по четырем районам Днепропетровщине: ранены три человека

В течение дня понедельника, 9 февраля, российские войска нанесли 27 ударов по Днепропетровщине. Враг применял ракеты, беспилотники и артиллерию. Трое человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

РФ атаковала 4 района

"Враг атаковал четыре района – Синельниковский, Никопольский, Днепровский и Криворожский. Всего нанес 27 ударов", – говорится в сообщении.

Последствия атак

В Васильковской громаде Синельниковского района вследствие обстрелов разрушен частный дом, более десятка – повреждены. Ранены женщины 71 и 63 лет.

В Никопольском районе от вражеских ударов пострадали райцентр, Мировская, Червоногригоровская, Марганецкая, Покровская громады. Пострадал 59-летний мужчина. Разрушены 8 частных домов, фермерское хозяйство и солнечные панели.

Также российским обстрелам подверглись Днепр, Святовасильская громада Днепровского района, а также Зеленодольская громада в Криворожском районе.

