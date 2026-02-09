Російський дрон "Молнія" вдарив по Харкову: пошкоджені авто та житлові будинки, - Терехов
Увечері понеділка, 9 лютого, російські окупанти завдали удару безпілотником "молнія" по Шевченківському району Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Ігор Терехова.
Що відомо?
Удар прийшовся неподалік житлових будинків - пошкоджено кілька авто та вибиті вікна у пʼятиповерхівках навколо місця прильоту.
Інформація щодо постраждалих наразі не надходила, - додав Терехов.
Атака російських безпілотників
Увечері 9 лютого Росія здійснила напад на територію України, застосувавши ударні безпілотники. Про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ.
Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що упродовж понеділка, 9 лютого, російські війська завдали 27 ударів по Дніпропетровщині. Ворог застосовував ракету, безпілотники та артилерію. Троє людей зазнали поранень.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль