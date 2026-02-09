Російський дрон "Молнія" вдарив по Харкову: пошкоджені авто та житлові будинки, - Терехов

Атака безпілотників на харків 9 лютого

Увечері понеділка, 9 лютого, російські окупанти завдали удару безпілотником "молнія" по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Ігор Терехова. 

Що відомо? 

Удар прийшовся неподалік житлових будинків - пошкоджено кілька авто та вибиті вікна у пʼятиповерхівках навколо місця прильоту.

Інформація щодо постраждалих наразі не надходила, - додав Терехов. 

Атака російських безпілотників

Увечері 9 лютого Росія здійснила напад на територію України, застосувавши ударні безпілотники. Про це йдеться у заяві Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми повідомляли, що упродовж понеділка, 9 лютого, російські війська завдали 27 ударів по Дніпропетровщині. Ворог застосовував ракету, безпілотники та артилерію. Троє людей зазнали поранень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Одесу вночі 9 лютого: загинула людина, у місті є руйнування (оновлено)

