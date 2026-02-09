Атака на Одесу вночі 9 лютого: загинула людина, у місті є руйнування

Атака на Одесу 9 лютого

У ніч на 9 лютого Одеса опинилась під атакою російських ударних дронів.

За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні та місті не вщухають вибухи, пише Цензор.НЕТ.

 Атаку підтвердив очільник Одеської МВА Сергій Лисак: "У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!".

Оновлена інформація

Пізніше Сергій лисак написав, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації. Зокрема, виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, а також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди.

На місцях працюють усі екстрені та комунальні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Оновлена інформація

Унаслідок російської атаки на Одесу загинула людина, - додав Лисак згодом. 

Атака безпілотників

У ніч на 9 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

О 00:12 повідомлялося про групу БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одеси.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте також: ППО України збила 69 ворожих БпЛА зі 101. Атака триває, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (33976) Одеса (5826) Одеська область (4051) атака (1475) дрони (8149) Одеський район (621)
І тим не менше не дивлячись на все більшість одеситів із піною у рота будуть захищати

- "язик"
- московську церкву
- СССР і царські часи

ОСЬ ЩО ТАКЕ ПРОПАГАНДА - це коли ти вбиваєш людей, а вони тебе захищають
09.02.2026 03:34 Відповісти
Так якраз це у своїй творчості весь час пропагував Голобородько і український народ разом з одеситами принесли його на трон.
09.02.2026 03:42 Відповісти
К сожалению, вы правы. Я живу неподалёку от Одессы, и общаюсь иногда, с так называемыми,
"невсётакоднозначниками", и я понимаю, что эта публика по своей сути антиукраинская.
Есть и такие, которые не изменят позитивного отношения к россии даже если "шахед" залетит к ним в окно. В основном эта категория состоит из ностальгирующих по СССР.
09.02.2026 04:26 Відповісти
Вчера зашёл на почту. Чувиха, работница почты, которая сбежала с оккупации со Скадовска, рассказывала мне, что при Порошенко было ещё хуже!!! И когда я спросил-разве при Порошенко ракеты били по Украине?? Она с философским видом ответила"Вы много чего не знаете".. мой **** был настолько потужный, что если бы я с ней ещё немного поговорил, Я бы превратился в соляной столб.
09.02.2026 07:35 Відповісти
09.02.2026 08:48 Відповісти
09.02.2026 10:29 Відповісти
...це спурляння ракет і дронів по одесітам і киянам і всій Україні на язЫке пу означає асвабаждение и защЫта руцкаязЫчнЫхЪ ат киевскага режима
Містер тр, ау... так хто розпочав війну і не виконує Вашу вимогу про припинення вогню і реальні мирні переговори?
невжеж дядько сем так охляв, що не здатен припинити вбивства українців на українській землі і нарешті продати для СОУ пекельну зброю, яка змусить пу до реальних переговорів, а не висування ультиматимів з єдиною вимогою до України - це капітуліровати.
Мир можливий тільки через силу, чи хтось в цьому ще сумнівається?
09.02.2026 14:50 Відповісти
 
 