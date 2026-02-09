Атака на Одесу вночі 9 лютого: загинула людина, у місті є руйнування

У ніч на 9 лютого Одеса опинилась під атакою російських ударних дронів.

За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні та місті не вщухають вибухи, пише Цензор.НЕТ.

Атаку підтвердив очільник Одеської МВА Сергій Лисак: "У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!".

Оновлена інформація

Пізніше Сергій лисак написав, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації. Зокрема, виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, а також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди.

На місцях працюють усі екстрені та комунальні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Оновлена інформація

Унаслідок російської атаки на Одесу загинула людина, - додав Лисак згодом.

Атака безпілотників

У ніч на 9 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

О 00:12 повідомлялося про групу БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одеси.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

