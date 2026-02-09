Атака на Одесу вночі 9 лютого: загинула людина, у місті є руйнування
У ніч на 9 лютого Одеса опинилась під атакою російських ударних дронів.
За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні та місті не вщухають вибухи, пише Цензор.НЕТ.
Атаку підтвердив очільник Одеської МВА Сергій Лисак: "У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!".
Оновлена інформація
Пізніше Сергій лисак написав, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації. Зокрема, виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, а також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди.
На місцях працюють усі екстрені та комунальні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Оновлена інформація
Унаслідок російської атаки на Одесу загинула людина, - додав Лисак згодом.
Атака безпілотників
У ніч на 9 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.
О 00:12 повідомлялося про групу БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одеси.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- "язик"
- московську церкву
- СССР і царські часи
ОСЬ ЩО ТАКЕ ПРОПАГАНДА - це коли ти вбиваєш людей, а вони тебе захищають
"невсётакоднозначниками", и я понимаю, что эта публика по своей сути антиукраинская.
Есть и такие, которые не изменят позитивного отношения к россии даже если "шахед" залетит к ним в окно. В основном эта категория состоит из ностальгирующих по СССР.
Містер тр, ау... так хто розпочав війну і не виконує Вашу вимогу про припинення вогню і реальні мирні переговори?
невжеж дядько сем так охляв, що не здатен припинити вбивства українців на українській землі і нарешті продати для СОУ пекельну зброю, яка змусить пу до реальних переговорів, а не висування ультиматимів з єдиною вимогою до України - це капітуліровати.
Мир можливий тільки через силу, чи хтось в цьому ще сумнівається?