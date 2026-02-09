Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 8 лютого
Увечері 8 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.
Рух ударних БпЛА
О 18:10 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини!
О 18:12 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Оновлена інформація
О 18:37 - Повітряні сили повідомляють про ворожі цілі:
- в Охтирському районі Сумщини, курс південний.
- в Конотопському районі Сумщини, постійно змінюють напрямок руху.
О 18:47 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
О 18:53 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини.
О 19:45 - Рух ворожих дронів:
- на півдні від н.п.Вороніж на Сумщині, здійснюють хаотичне переміщення.
- на н.п.Краснокутськ на Харківщині з півдня.
- на південь від Чернігова, курс на південь.
Оновлена інформація
О 20:55 - Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
О 20:56 - Швидкісна ціль в напрямку Чернігова.
О 20:56 - швидкісна ціль на Київ
О 20:57 - швидкісна ціль у напрямку Білої Церкви (на Васильків).
Оновлена інформація
О 21:07 - БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину.
О 21:10 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі БпЛА:
- на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
- на півночі та півдні від Васильківка на Дніпропетровщині, курс північно-західний.
О 21:27 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 21:33 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух дронів:
- на заході Сумщини, курс південно-західний.
- в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
Оновлена інформація
О 21:54 - Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.
О 22:00 - БпЛА на Суми з півночі.
О 22:05 - БпЛА на Полтаву з півночі.
О 22:16 - БпЛА в напрямку Вінниччини з півночі Одеської області.
Оновлена інформація
О 22:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- БпЛА на сході від Миколаєва, курс на Кіровоградщину.
- БпЛА на півдні Полтавщини, курс на Дніпропетровщину.
- БпЛА на Сумщині:
- на Кролевець з півдня;
- на заході в напрямку н.п.Кролевець.
О 22:49 - БпЛА за таких напрямках:
- на півдні Вінниччини на межі кордону з Молдавією, курс західний.
- на Дніпро з півночі.
О 22:51 - Пуски КАБ на Сумщину та БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.
О 23:14 - Група БпЛА на півдні від Херсона, курс на захід.
О 23:19 - БпЛА на півдні Вінниччини, курс на н.п.Рахни-Лісові.
О 23:19 - Пуски КАБ на Донеччину.
Оновлена інформація
О 00:03 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних БпЛА:
- у південно-східній частині Сумщини, курс на Полтавщину та на північ. Безпілотники на Недригайлів з півночі.
- на заході Вінниччини, курс на Хмельниччину.
- на Прилуки на Чернігівщині з півночі.
О 00:05 - БпЛА на півночі Кіровоградщини, в напрямку Тальне на Черкащині.
О 00:12 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одеси.
О 00:25 - Одеса - перебувайте в укриттях, над містом ударні БпЛА.
Оновлена інформація
О 00:45 - Повідомляється про рух ударних дронів:
- БпЛА на півдні Харківщини, курс на північно-західний напрямок.
- БпЛА на межі Черкащини та Київщини, курс на Вінниччину.
- БпЛА з Хмельниччини на Тернопільщину.
- БпЛА на сході Сумщини, на Полтавщину.
- БпЛА заході Сумщини, курс на північ та південь.
- БпЛА на півдні від Варва на Чернігівщині, курс на південь.
О 01:17 - БпЛА в напрямку Тернополя з півдня, а також БпЛА на півдні Житомирщини, курс на захід.
О 01:20 - Ворожі безпілотники:
- в напрямку Пирятин зі сходу на Полтавщині. Безпілотник на сході, курс на північно-західний напрямок.
- на Суми з півночі.
О 01:24 - Рух ворожих дронів:
- БпЛА на півдні від н.п.Драбів на Черкащині, курс на н.п.Корсунь-Шевченківський.
- БпЛА в напрямку Чернігівщини з заходу Сумщини.
О 01:29 - БпЛА на межі Тернопільщини та півночі Івано-Франківщини, курс на Львівщину.
Оновлена інформація
О 01:34 - БпЛА в напрямку н.п.Чуднів зі сходу на Житомирщині та БпЛА на сході Київщини, курс на Яготин.
О 01:42 - БпЛА на н.п.Перемишляни на Львівщині.
О 01:50 - Ворожий БпЛА на н.п. Красне з півдня на Львівщині.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що під час атаки на Вінниччину 7 лютого пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як розіб'ють всю енергетику, тоді буде засідання рнбо про двушку і Блекаут на москвє ??
Чи ето потом..
Памятайму про спасіння зеленським з приблудами95 на посадах, беркутні, ригоАЛЬНИХ, вагнерівців, служок, та іншої наволочі портновської!!
Кров Українців, не водиця, за неї відповідати годиться!!
Слава Україні!