Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 8 лютого

Увечері 8 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

Рух ударних БпЛА

О 18:10 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини!

О 18:12 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Оновлена інформація

О 18:37 - Повітряні сили повідомляють про ворожі цілі: 

  • в Охтирському районі Сумщини, курс південний.
  • в Конотопському районі Сумщини, постійно змінюють напрямок руху.

О 18:47 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 18:53 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини.

О 19:45 - Рух ворожих дронів: 

  • на півдні від н.п.Вороніж на Сумщині, здійснюють хаотичне переміщення.
  • на н.п.Краснокутськ на Харківщині з півдня.
  • на південь від Чернігова, курс на південь.

Оновлена інформація

О 20:55 - Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

О 20:56 - Швидкісна ціль в напрямку Чернігова.

О 20:56 - швидкісна ціль на Київ

О 20:57 -  швидкісна ціль у напрямку Білої Церкви (на Васильків).

Оновлена інформація 

О 21:07 - БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину.

О 21:10 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі БпЛА: 

  • на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
  • на півночі та півдні від Васильківка на Дніпропетровщині, курс північно-західний.

О 21:27 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:33 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух дронів: 

  • на заході Сумщини, курс південно-західний.
  • в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Оновлена інформація

О 21:54 -  Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

О 22:00 - БпЛА на Суми з півночі.

О 22:05 - БпЛА на Полтаву з півночі.

О 22:16 - БпЛА в напрямку Вінниччини з півночі Одеської області.

Оновлена інформація

О 22:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють: 

  • БпЛА на сході від Миколаєва, курс на Кіровоградщину.
  • БпЛА на півдні Полтавщини, курс на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на Сумщині:
  • на Кролевець з півдня;
  • на заході в напрямку н.п.Кролевець.

О 22:49 - БпЛА за таких напрямках: 

  • на півдні Вінниччини на межі кордону з Молдавією, курс західний.
  • на Дніпро з півночі.

О 22:51 - Пуски КАБ на Сумщину та БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.

О 23:14 - Група БпЛА на півдні від Херсона, курс на захід.

О 23:19 - БпЛА на півдні Вінниччини, курс на н.п.Рахни-Лісові.

О 23:19 - Пуски КАБ на Донеччину.

Оновлена інформація

О 00:03 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ударних БпЛА: 

  • у південно-східній частині Сумщини, курс на Полтавщину та на північ. Безпілотники на Недригайлів з півночі.
  • на заході Вінниччини, курс на Хмельниччину.
  • на Прилуки на Чернігівщині з півночі.

О 00:05 - БпЛА на півночі Кіровоградщини, в напрямку Тальне на Черкащині.

О 00:12 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одеси.

О 00:25 - Одеса - перебувайте в укриттях, над містом ударні БпЛА.

Оновлена інформація

О 00:45 - Повідомляється про рух ударних дронів: 

  • БпЛА на півдні Харківщини, курс на північно-західний напрямок.
  • БпЛА на межі Черкащини та Київщини, курс на Вінниччину.
  • БпЛА з Хмельниччини на Тернопільщину.
  • БпЛА на сході Сумщини, на Полтавщину.
  • БпЛА заході Сумщини, курс на північ та південь.
  • БпЛА на півдні від Варва на Чернігівщині, курс на південь.

О 01:17 - БпЛА в напрямку Тернополя з півдня, а також БпЛА на півдні Житомирщини, курс на захід.

О 01:20 - Ворожі безпілотники: 

  • в напрямку Пирятин зі сходу на Полтавщині. Безпілотник на сході, курс на північно-західний напрямок.
  • на Суми з півночі.

О 01:24 - Рух ворожих дронів: 

  • БпЛА на півдні від н.п.Драбів на Черкащині, курс на н.п.Корсунь-Шевченківський.
  • БпЛА в напрямку Чернігівщини з заходу Сумщини.

О 01:29 - БпЛА на межі Тернопільщини та півночі Івано-Франківщини, курс на Львівщину.

Оновлена інформація

О 01:34 - БпЛА в напрямку н.п.Чуднів зі сходу на Житомирщині та БпЛА на сході Київщини, курс на Яготин.

О 01:42 - БпЛА на н.п.Перемишляни на Львівщині.

О 01:50 - Ворожий БпЛА на н.п. Красне з півдня на Львівщині.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте також: ППО України збила 69 ворожих БпЛА зі 101. Атака триває, - Повітряні сили

А відповідь буде по рашиських варварах ? чи для того "найвеличніший" обезголовив СБУ.
Це нехорошо...
А як розіб'ють всю енергетику, тоді буде засідання рнбо про двушку і Блекаут на москвє ??
Чи ето потом..
https://ibb.co/jtkVWf9
Ага! Щасс! Вам суворого аідосика мало?
Может мобилизировать ещё тыщ сто. Может они перестанут летать?
https://ibb.co/jtkVWf9
Один сьогодні бородатий чорт розпинався у відосику що єнергетика росії законні цілі, ну так давай покажи це!
Якби міг це поеазати, то не розпинався б словесами.
Цей зелений щуряка дуже брехливий і в той же час найпотужніший притирок в світі
Дійсно,коли ЗЕбіл провів перетрубації,забравши Буданова в свій сарай,звільнивши Малюка,з тих пір не чути зухвалих спецоперацій в глибокому тилу паРаші і на морі
Збиття шахеда - приватне https://x.com/i/status/2020550463410573389 відео.
Оманська група осіб в Урядовому кварталі, продовжує гадити в Україні з 2019 року!
Памятайму про спасіння зеленським з приблудами95 на посадах, беркутні, ригоАЛЬНИХ, вагнерівців, служок, та іншої наволочі портновської!!
Кров Українців, не водиця, за неї відповідати годиться!!
Слава Україні!
