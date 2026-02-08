Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 8 февраля
Вечером 8 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.
Движение ударных БПЛА
В 18:10 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на восток Харьковщины!
В 18:12 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
Обновленная информация
В 18:37 - Воздушные силы сообщают о вражеских целях:
- в Ахтырском районе Сумщины, курс южный;
- в Конотопском районе Сумщины - постоянно меняют направление движения.
В 18:47 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
В 18:53 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины.
В 19:45 Движение вражеских дронов:
- к югу от н.п.Воронеж в Сумской области осуществляют хаотическое перемещение;
- на н.п.Краснокутск Харьковской области с юга;
- к югу от Чернигова, курс к югу.
Обновленная информация
В 20:55 – угроза применения баллистического вооружения из Брянска.
В 20:56 – скоростная цель в направлении Чернигова.
В 20:56 – скоростная цель на Киев
В 20:57 – скоростная цель в направлении Белой Церкви (на Васильков).
Обновленная информация
В 21:07 – БПЛА на западе Николаевщины, курс на Одесщину.
В 21:10 – Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА:
- на западе Харьковщины, курс на Полтавщину;
- на север и юг от Васильковка на Днепропетровщине, курс северо-западный.
В 21:27 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 21:33 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении дронов:
- на западе Сумщины, курс юго-западный;
- в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Обновленная информация
В 21:54 – пуски КАБ на Харьковщину с востока.
В 22:00 – БПЛА на Сумы с севера.
В 22:05 – БПЛА на Полтаву с севера.
В 22:16 – БПЛА в направлении Виннитчины с севера Одесщины.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Слава Україні!