Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 8 февраля

Вечером 8 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА

В 18:10 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на восток Харьковщины!

В 18:12 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

В 18:37 - Воздушные силы сообщают о вражеских целях:

в Ахтырском районе Сумщины, курс южный;

в Конотопском районе Сумщины - постоянно меняют направление движения.

В 18:47 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

В 18:53 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины.

В 19:45 Движение вражеских дронов:

к югу от н.п.Воронеж в Сумской области осуществляют хаотическое перемещение;

на н.п.Краснокутск Харьковской области с юга;

к югу от Чернигова, курс к югу.

В 20:55 – угроза применения баллистического вооружения из Брянска.

В 20:56 – скоростная цель в направлении Чернигова.

В 20:56 – скоростная цель на Киев

В 20:57 – скоростная цель в направлении Белой Церкви (на Васильков).

В 21:07 – БПЛА на западе Николаевщины, курс на Одесщину.

В 21:10 – Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА:

на западе Харьковщины, курс на Полтавщину;

на север и юг от Васильковка на Днепропетровщине, курс северо-западный.

В 21:27 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 21:33 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении дронов:

на западе Сумщины, курс юго-западный;

в направлении Одессы из акватории Черного моря.

В 21:54 – пуски КАБ на Харьковщину с востока.

В 22:00 – БПЛА на Сумы с севера.

В 22:05 – БПЛА на Полтаву с севера.

В 22:16 – БПЛА в направлении Виннитчины с севера Одесщины.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что во время атаки на Винницкую область 7 февраля повреждены учебное заведение и жилые дома.

