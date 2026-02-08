РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8765 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
7 147 11

Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 8 февраля

Обстрел Украины 8 февраля

Вечером 8 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА

В 18:10 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на восток Харьковщины!

В 18:12 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

Обновленная информация

В 18:37 - Воздушные силы сообщают о вражеских целях:

  • в Ахтырском районе Сумщины, курс южный;
  • в Конотопском районе Сумщины - постоянно меняют направление движения.

В 18:47 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

В 18:53 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины.

В 19:45 Движение вражеских дронов:

  • к югу от н.п.Воронеж в Сумской области осуществляют хаотическое перемещение;
  • на н.п.Краснокутск Харьковской области с юга;
  • к югу от Чернигова, курс к югу.

Обновленная информация

В 20:55 – угроза применения баллистического вооружения из Брянска.

В 20:56 – скоростная цель в направлении Чернигова.

В 20:56 – скоростная цель на Киев

В 20:57 – скоростная цель в направлении Белой Церкви (на Васильков).

Обновленная информация

В 21:07 – БПЛА на западе Николаевщины, курс на Одесщину.

В 21:10 – Воздушные силы ВСУ сообщают о вражеских БПЛА:

  • на западе Харьковщины, курс на Полтавщину;
  • на север и юг от Васильковка на Днепропетровщине, курс северо-западный.

В 21:27 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 21:33 - Воздушные силы ВСУ сообщают о движении дронов:

  • на западе Сумщины, курс юго-западный;
  • в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Обновленная информация

В 21:54 – пуски КАБ на Харьковщину с востока.

В 22:00 – БПЛА на Сумы с севера.

В 22:05 – БПЛА на Полтаву с севера.

В 22:16 – БПЛА в направлении Виннитчины с севера Одесщины.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: ПВО Украины сбила 69 вражеских БПЛА из 101. Атака продолжается, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (5182) обстрел (32634) дроны (7108) Шахед (2183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А відповідь буде по рашиських варварах ? чи для того "найвеличніший" обезголовив СБУ.
показать весь комментарий
08.02.2026 18:42 Ответить
+5
Це нехорошо...
А як розіб'ють всю енергетику, тоді буде засідання рнбо про двушку і Блекаут на москвє ??
Чи ето потом..
показать весь комментарий
08.02.2026 19:36 Ответить
+5
https://ibb.co/jtkVWf9
показать весь комментарий
08.02.2026 20:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А відповідь буде по рашиських варварах ? чи для того "найвеличніший" обезголовив СБУ.
показать весь комментарий
08.02.2026 18:42 Ответить
Ага! Щасс! Вам суворого аідосика мало?
показать весь комментарий
08.02.2026 21:13 Ответить
Це нехорошо...
А як розіб'ють всю енергетику, тоді буде засідання рнбо про двушку і Блекаут на москвє ??
Чи ето потом..
показать весь комментарий
08.02.2026 19:36 Ответить
Может мобилизировать ещё тыщ сто. Может они перестанут летать?
показать весь комментарий
08.02.2026 20:01 Ответить
https://ibb.co/jtkVWf9
показать весь комментарий
08.02.2026 20:23 Ответить
Один сьогодні бородатий чорт розпинався у відосику що єнергетика росії законні цілі, ну так давай покажи це!
показать весь комментарий
08.02.2026 21:02 Ответить
Якби міг це поеазати, то не розпинався б словесами.
показать весь комментарий
08.02.2026 21:10 Ответить
Цей зелений щуряка дуже брехливий і в той же час найпотужніший притирок в світі
показать весь комментарий
08.02.2026 23:31 Ответить
Дійсно,коли ЗЕбіл провів перетрубації,забравши Буданова в свій сарай,звільнивши Малюка,з тих пір не чути зухвалих спецоперацій в глибокому тилу паРаші і на морі
показать весь комментарий
08.02.2026 21:36 Ответить
Збиття шахеда - приватне https://x.com/i/status/2020550463410573389 відео.
показать весь комментарий
08.02.2026 21:57 Ответить
Оманська група осіб в Урядовому кварталі, продовжує гадити в Україні з 2019 року!
Памятайму про спасіння зеленським з приблудами95 на посадах, беркутні, ригоАЛЬНИХ, вагнерівців, служок, та іншої наволочі портновської!!
Кров Українців, не водиця, за неї відповідати годиться!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
09.02.2026 02:30 Ответить
 
 