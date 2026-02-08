ПВО Украины сбила 69 вражеских БПЛА из 101. Атака продолжается, - Воздушные силы

В ночь на 8 февраля российские войска атаковали Украину 101 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что около 70 из всех беспилотников – "шахеды".

Откуда били россияне?

По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - добавили в ВС.