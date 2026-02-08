УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11834 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 153 2

ППО України збила 69 ворожих БпЛА зі 101. Атака триває, - Повітряні сили

Нічна атака БпЛА на Україну 8 лютого

У ніч на 8 лютого російські війська атакували Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що близько 70 з усіх безпілотників – "шахеди".

Звідки бил росіяни?

За даним Повітряних сил, окупанти атакували із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф.

Читайте: У підрозділах Повітряних сил ЗСУ з протидії "шахедам" будуть кадрові зміни, - Зеленський

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Дивіться: Екіпаж українського вертольота Мі-8 із кулемета "Minigun" збив ворожий "Shahed-136". ВIДЕО

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - додали в ПС.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5824) обстріл (33960) ППО (4115) Повітряні сили (3403) Шахед (2192)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показати весь коментар
08.02.2026 10:51 Відповісти
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
А шо буде коли будуть 500+ шахедів?
показати весь коментар
08.02.2026 10:52 Відповісти
 
 