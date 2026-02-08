ППО України збила 69 ворожих БпЛА зі 101. Атака триває, - Повітряні сили
У ніч на 8 лютого російські війська атакували Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів..
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що близько 70 з усіх безпілотників – "шахеди".
Звідки бил росіяни?
За даним Повітряних сил, окупанти атакували із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф.
Результат роботи ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - додали в ПС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А шо буде коли будуть 500+ шахедів?