ППО України збила 69 ворожих БпЛА зі 101. Атака триває, - Повітряні сили

У ніч на 8 лютого російські війська атакували Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що близько 70 з усіх безпілотників – "шахеди".

Звідки бил росіяни?

За даним Повітряних сил, окупанти атакували із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - додали в ПС.