В Одессе прогремели взрывы во время ночной атаки
В ночь на 9 февраля Одесса оказалась под атакой российских ударных дронов.
По сообщению мониторинговых каналов, в регионе и городе не утихают взрывы, пишет Цензор.НЕТ.
Атаку подтвердил глава Одесской ГГА Сергей Лысак: "В городе громко! Оставайтесь в безопасных местах!".
Атака беспилотников
В ночь на 9 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.
В 00:12 сообщалось о группе БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Одессы.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что во время атаки на Винницкую область 7 февраля повреждены учебное заведение и жилые дома.
- "язик"
- московську церкву
- СССР і царські часи
ОСЬ ЩО ТАКЕ ПРОПАГАНДА - це коли ти вбиваєш людей, а вони тебе захищають
"невсётакоднозначниками", и я понимаю, что эта публика по своей сути антиукраинская.
Есть и такие, которые не изменят позитивного отношения к россии даже если "шахед" залетит к ним в окно. В основном эта категория состоит из ностальгирующих по СССР.
Містер тр, ау... так хто розпочав війну і не виконує Вашу вимогу про припинення вогню і реальні мирні переговори?
невжеж дядько сем так охляв, що не здатен припинити вбивства українців на українській землі і нарешті продати для СОУ пекельну зброю, яка змусить пу до реальних переговорів, а не висування ультиматимів з єдиною вимогою до України - це капітуліровати.
Мир можливий тільки через силу, чи хтось в цьому ще сумнівається?