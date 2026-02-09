В Одессе прогремели взрывы во время ночной атаки

В ночь на 9 февраля Одесса оказалась под атакой российских ударных дронов.

По сообщению мониторинговых каналов, в регионе и городе не утихают взрывы, пишет Цензор.НЕТ.

Атаку подтвердил глава Одесской ГГА Сергей Лысак: "В городе громко! Оставайтесь в безопасных местах!".

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

В 00:12 сообщалось о группе БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Одессы.

Ранее мы писали, что во время атаки на Винницкую область 7 февраля повреждены учебное заведение и жилые дома.

