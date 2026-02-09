РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8308 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы
3 302 7

В Одессе прогремели взрывы во время ночной атаки

Атака на Одессу 9 февраля

В ночь на 9 февраля Одесса оказалась под атакой российских ударных дронов.

По сообщению мониторинговых каналов, в регионе и городе не утихают взрывы, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

 Атаку подтвердил глава Одесской ГГА Сергей Лысак: "В городе громко! Оставайтесь в безопасных местах!".

Атака беспилотников

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали территорию Украины, используя ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские защитники принимают все необходимые меры для отражения воздушной атаки и обеспечения безопасности воздушного пространства.

В 00:12 сообщалось о группе БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Одессы.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: ПВО Украины сбила 69 вражеских БПЛА из 101. Атака продолжается, - Воздушные силы

Автор: 

обстрел (32634) Одесса (8118) Одесская область (4318) атака (1415) дроны (7108) Одесский район (600)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І тим не менше не дивлячись на все більшість одеситів із піною у рота будуть захищати

- "язик"
- московську церкву
- СССР і царські часи

ОСЬ ЩО ТАКЕ ПРОПАГАНДА - це коли ти вбиваєш людей, а вони тебе захищають
показать весь комментарий
09.02.2026 03:34 Ответить
Так якраз це у своїй творчості весь час пропагував Голобородько і український народ разом з одеситами принесли його на трон.
показать весь комментарий
09.02.2026 03:42 Ответить
К сожалению, вы правы. Я живу неподалёку от Одессы, и общаюсь иногда, с так называемыми,
"невсётакоднозначниками", и я понимаю, что эта публика по своей сути антиукраинская.
Есть и такие, которые не изменят позитивного отношения к россии даже если "шахед" залетит к ним в окно. В основном эта категория состоит из ностальгирующих по СССР.
показать весь комментарий
09.02.2026 04:26 Ответить
Вчера зашёл на почту. Чувиха, работница почты, которая сбежала с оккупации со Скадовска, рассказывала мне, что при Порошенко было ещё хуже!!! И когда я спросил-разве при Порошенко ракеты били по Украине?? Она с философским видом ответила"Вы много чего не знаете".. мой **** был настолько потужный, что если бы я с ней ещё немного поговорил, Я бы превратился в соляной столб.
показать весь комментарий
09.02.2026 07:35 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2026 08:48 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2026 10:29 Ответить
...це спурляння ракет і дронів по одесітам і киянам і всій Україні на язЫке пу означає асвабаждение и защЫта руцкаязЫчнЫхЪ ат киевскага режима
Містер тр, ау... так хто розпочав війну і не виконує Вашу вимогу про припинення вогню і реальні мирні переговори?
невжеж дядько сем так охляв, що не здатен припинити вбивства українців на українській землі і нарешті продати для СОУ пекельну зброю, яка змусить пу до реальних переговорів, а не висування ультиматимів з єдиною вимогою до України - це капітуліровати.
Мир можливий тільки через силу, чи хтось в цьому ще сумнівається?
показать весь комментарий
09.02.2026 14:50 Ответить
 
 