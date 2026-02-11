Нові деталі удару по Богодухову: РФ вбила 3 дітей і їхнього батька, вагітна мама госпіталізована з травмами і опіками (оновлено)

За даними слідства, 11 лютого близько 23:30 ворожий БпЛА, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по приватному житловому будинку у місті Богодухів, де проживала родина з п’яти людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трагедія в родині

Як зазначається, унаслідок влучання будинок було повністю зруйновано та охоплено пожежею, а сім’я опинилася під завалами.

Загинули троє дітей - однорічна дівчинка та двоє хлопчиків віком 1 рік 3 місяці (а даними ДСНС, РФ вбила двох однорічних хлопчиків і дворічну дівчинку. - Ред.), а також їхній 34-річний батько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Богодухову: рятувальники вилучили з-під завалів тіла 4 загиблих, з яких троє - діти одного та двох років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Рятувальникам вдалося врятувати матір дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона перебуває на 35-му тижні вагітності", - йдеться у повідомленні.













Медичної допомоги потребувала також літня мешканка сусіднього домоволодіння, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес та гіпертонічний криз.

Оновлена інформація

Як повідомляє Суспільне Харків, загиблий чоловік був демобілізованим військовим, який повернувся з фронту з ампутацією ноги.





За словами очільника громади Віктора Коваленка, чоловік був демобілізованим військовим: він повернувся з війни з інвалідністю після ампутації частини ноги та користувався протезом.

Родина лише за кілька днів до трагедії переїхала до міста з селища Золочів у межах евакуації.

Жалоба

11, 12, 13 лютого у Богодухівській громаді оголосили днями жалоби через загибель місцевих мешканців, зокрема чотирьох дітей.

Про це повідомив мер Богодухова Володимир Бєлий.

Упродовж цих днів у громаді приспустять державні прапори з чорною стрічкою та скасують усі розважальні та масові заходи.

"Внаслідок удару по приватному будинку ми втратили найдорожче – наше майбутнє. Троє янголят: двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Разом із ними загинув їхній 34-річний батько. Мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів", — йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор НЕТ повідомляв про удар РФ по Богодухову на Харківщині: загинули троє малолітніх дітей і дорослий чоловік.

Також читайте: Ворог атакував Богодухів на Харківщині: постраждали 5 людей, зокрема 10-річна дівчинка