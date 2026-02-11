Нові деталі удару по Богодухову: РФ вбила 3 дітей і їхнього батька, вагітна мама госпіталізована з травмами і опіками (оновлено)
За даними слідства, 11 лютого близько 23:30 ворожий БпЛА, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по приватному житловому будинку у місті Богодухів, де проживала родина з п’яти людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Трагедія в родині
Як зазначається, унаслідок влучання будинок було повністю зруйновано та охоплено пожежею, а сім’я опинилася під завалами.
Загинули троє дітей - однорічна дівчинка та двоє хлопчиків віком 1 рік 3 місяці (а даними ДСНС, РФ вбила двох однорічних хлопчиків і дворічну дівчинку. - Ред.), а також їхній 34-річний батько.
"Рятувальникам вдалося врятувати матір дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона перебуває на 35-му тижні вагітності", - йдеться у повідомленні.
Медичної допомоги потребувала також літня мешканка сусіднього домоволодіння, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес та гіпертонічний криз.
Оновлена інформація
Як повідомляє Суспільне Харків, загиблий чоловік був демобілізованим військовим, який повернувся з фронту з ампутацією ноги.
За словами очільника громади Віктора Коваленка, чоловік був демобілізованим військовим: він повернувся з війни з інвалідністю після ампутації частини ноги та користувався протезом.
Родина лише за кілька днів до трагедії переїхала до міста з селища Золочів у межах евакуації.
Жалоба
11, 12, 13 лютого у Богодухівській громаді оголосили днями жалоби через загибель місцевих мешканців, зокрема чотирьох дітей.
Про це повідомив мер Богодухова Володимир Бєлий.
Упродовж цих днів у громаді приспустять державні прапори з чорною стрічкою та скасують усі розважальні та масові заходи.
"Внаслідок удару по приватному будинку ми втратили найдорожче – наше майбутнє. Троє янголят: двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Разом із ними загинув їхній 34-річний батько. Мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів", — йдеться у повідомленні.
Що передувало?
А про Богодухівське убивство зовсім їх заціпило, як і отих продажних з країн куплених *******!! Ні орбан, ні фіцо, а ні слова в ЗМІ !!!
дехто уже во время полномасштабной войны кацапню двушечками от международной помощи пригощав, и кто бы это мог быть, даже ума не приложу, прям так и хочется сказать: "при чем тут зеленский"