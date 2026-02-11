5 133 14

Нові деталі удару по Богодухову: РФ вбила 3 дітей і їхнього батька, вагітна мама госпіталізована з травмами і опіками (оновлено)

За даними слідства, 11 лютого близько 23:30 ворожий БпЛА, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив по приватному житловому будинку у місті Богодухів, де проживала родина з п’яти людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Трагедія в родині

Як зазначається, унаслідок влучання будинок було повністю зруйновано та охоплено пожежею, а сім’я опинилася під завалами.

Загинули троє дітей - однорічна дівчинка та двоє хлопчиків віком 1 рік 3 місяці (а даними ДСНС, РФ вбила двох однорічних хлопчиків і дворічну дівчинку. - Ред.), а також їхній 34-річний батько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Богодухову: рятувальники вилучили з-під завалів тіла 4 загиблих, з яких троє - діти одного та двох років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Рятувальникам вдалося врятувати матір дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона перебуває на 35-му тижні вагітності", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Богодухова
Медичної допомоги потребувала також літня мешканка сусіднього домоволодіння, у якої діагностовано гостру реакцію на стрес та гіпертонічний криз.

Оновлена інформація

Як повідомляє Суспільне Харків, загиблий чоловік був демобілізованим військовим, який повернувся з фронту з ампутацією ноги.

За словами очільника громади Віктора Коваленка, чоловік був демобілізованим військовим: він повернувся з війни з інвалідністю після ампутації частини ноги та користувався протезом.

Родина лише за кілька днів до трагедії переїхала до міста з селища Золочів у межах евакуації.

Жалоба

11, 12, 13 лютого у Богодухівській громаді оголосили днями жалоби через загибель місцевих мешканців, зокрема чотирьох дітей.

Про це повідомив мер Богодухова Володимир Бєлий.

Упродовж цих днів у громаді приспустять державні прапори з чорною стрічкою та скасують усі розважальні та масові заходи.

"Внаслідок удару по приватному будинку ми втратили найдорожче – наше майбутнє. Троє янголят: двоє однорічних хлопчиків та дворічна дівчинка. Разом із ними загинув їхній 34-річний батько. Мати і бабуся виборюють життя під наглядом лікарів", — йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор НЕТ повідомляв про удар РФ по Богодухову на Харківщині: загинули троє малолітніх дітей і дорослий чоловік.

+20
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показати весь коментар
11.02.2026 07:57 Відповісти
+18
А трамп фото плюгавого кремлівського кондома, в якого рукі по лікті у крові, у Білому домі повісив. І каже, що той "хоче миру"...
показати весь коментар
11.02.2026 08:03 Відповісти
+13
Горіти у Вогні путіну та всім кацапським кацапам! Царство Небесне невинно загиблим. Жіночці - одужання...
показати весь коментар
11.02.2026 07:57 Відповісти
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показати весь коментар
11.02.2026 07:57 Відповісти
А Трамп із зятьком кушнером, щось тільки про обстріл дачі ****** камбали дурним голосом перед ЗМІ ?!?
А про Богодухівське убивство зовсім їх заціпило, як і отих продажних з країн куплених *******!! Ні орбан, ні фіцо, а ні слова в ЗМІ !!!
показати весь коментар
11.02.2026 15:37 Відповісти
Горіти у Вогні путіну та всім кацапським кацапам! Царство Небесне невинно загиблим. Жіночці - одужання...
показати весь коментар
11.02.2026 07:57 Відповісти
А трамп фото плюгавого кремлівського кондома, в якого рукі по лікті у крові, у Білому домі повісив. І каже, що той "хоче миру"...
показати весь коментар
11.02.2026 08:03 Відповісти
а у нас хіба не то саме було, коли нам вішали на вуха про мір в глазах путлєра?
показати весь коментар
11.02.2026 09:57 Відповісти
"Дехто довго кацапню цукерками пригощав, наприклад"

дехто уже во время полномасштабной войны кацапню двушечками от международной помощи пригощав, и кто бы это мог быть, даже ума не приложу, прям так и хочется сказать: "при чем тут зеленский"
показати весь коментар
11.02.2026 10:15 Відповісти
Язика витягни із сраки боневтіка !
показати весь коментар
11.02.2026 10:27 Відповісти
20 км до кацапстану. Такі райони мають бути примусово відселені,діти то вже точно. Не зважаючи на батьків ждунів.
показати весь коментар
11.02.2026 08:06 Відповісти
Такі райони є вже й за річкою Дніпро, куди відселяти. А про ждунів, так тут ВСІ ждуни які живуть під дронам на 30 км від кордону і ждуть коли з цими дронами і дрг і просто з наступом орків почнуть щось робити а не розказувати що десяток орків захопили село.
показати весь коментар
11.02.2026 10:54 Відповісти
Де удари помсти по рашистським вбивцям, грьобаний ти звіздобол Володимире Зєлєньській? Де блекаути на мацкві? Про блекаути у Києві та Харкові ми всі чудово знаємо, а от про аналогічні відключення тепла на мацкві - ані сліху, ані духу!
показати весь коментар
11.02.2026 08:09 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів, тисячі дітей варварська орда вбила в Україні ,рашизм гішре гітлеровського нацизму ,позавчора варвари вбили дитину і матір на Харківщині ,вчора вбили матір з дитиною в Словянську і ось ціє ночі варвари вбили трьох малолітніх дітей . Рашиський виродок путін коли ти нарешті здохнеш і рухне твоя імперія зла ?
показати весь коментар
11.02.2026 10:16 Відповісти
будь прокляты рашистские твари которые каждый день убивают детей в Украине творя нацистский геноцид!горите в аду!!!!
показати весь коментар
11.02.2026 17:46 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм Джохар Дудаев
показати весь коментар
11.02.2026 17:47 Відповісти
 
 