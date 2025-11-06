Ворог атакував Богодухів на Харківщині: постраждали 5 людей, зокрема 10-річна дівчинка

У ніч проти 6 листопада російські безпілотники атакували Богодухів на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовано влучання у складську будівлю, де зберігалися зернові культури. Внаслідок чого виникла пожежа. Пошкоджено також двоповерховий житловий будинок і гараж.

Постраждалі мешканці

Внаслідок ворожої атаки постраждали 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка. Вони дістали гостру реакцію на стрес.

43-річний чоловік зазнав вибухової травми і був госпіталізований.

Також за допомогою до лікарів звернувся 18-річний хлопець. Медики діагностували у нього гостру реакцію на стрес.

Удари по Харківщині минулої доби

Упродовж минулої доби, 4 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

За даними ОВА, у м. Куп’янськ загинули 62-річна і 42-річна жінки. По допомогу медиків звернулася 67-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес у с. Докучаєвське Роганської громади.