Вибухи у Кам’янському: Росія атакувала Дніпропетровщину
У місті Кам’янське Дніпропетровської області увечері 5 листопада було чутно вибухи. Про це повідомляє Укрінформ.
Вибухи пролунали після сигналу повітряної тривоги, оголошеної у низці областей, інформує Цензор.НЕТ.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ зафіксували кілька груп ворожих дронів, що рухалися з півночі та центру області.
Інших подробиць поки немає.
Обстріли в інших регіонах України
Російські терористи атакували й інші регіони України:
- Увечері 5 листопада російські війська поцілили по Богодухову Харківської області.
Унаслідок атаки російського безпілотника постраждали п’ятеро людей, серед яких 10-річна дитина. Травми також отримали дві жінки віком 33 та 53 роки, 43-річний чоловік і 18-річний юнак.
- Також російські окупанти обстріляли вугільні підприємства Донецької області.
Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі.
- Вранці 5 листопада російські війська завдали трьох ударів по Краматорську Донецької області.
Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона.
