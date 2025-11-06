УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4562 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
1 564 0

Вибухи у Кам’янському: Росія атакувала Дніпропетровщину

РФ атакувала Кам’янське дронами

У місті Кам’янське Дніпропетровської області увечері 5 листопада було чутно вибухи. Про це повідомляє Укрінформ.

Вибухи пролунали після сигналу повітряної тривоги, оголошеної у низці областей, інформує Цензор.НЕТ.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ зафіксували кілька груп ворожих дронів, що рухалися з півночі та центру області.

Інших подробиць поки немає.

Читайте: РФ атакувала Нікопольщину й Синельниківщину: у Покровській громаді двоє загиблих і четверо поранених, у Миколаївській - вже 9 постраждалих. ФОТОрепортаж

Обстріли в інших регіонах України

Російські терористи атакували й інші регіони України: 

Унаслідок атаки російського безпілотника постраждали п’ятеро людей, серед яких 10-річна дитина. Травми також отримали дві жінки віком 33 та 53 роки, 43-річний чоловік і 18-річний юнак.

Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі.

  • Вранці 5 листопада російські війська завдали трьох ударів по Краматорську Донецької області.

Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона.

Читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

обстріл (34005) атака (1493) Дніпропетровська область (5020) Криворізький район (380) Кам’янське (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 