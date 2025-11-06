Вибухи у Кам’янському: Росія атакувала Дніпропетровщину

У місті Кам’янське Дніпропетровської області увечері 5 листопада було чутно вибухи. Про це повідомляє Укрінформ.

Вибухи пролунали після сигналу повітряної тривоги, оголошеної у низці областей, інформує Цензор.НЕТ.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ зафіксували кілька груп ворожих дронів, що рухалися з півночі та центру області.

Інших подробиць поки немає.

Обстріли в інших регіонах України

Російські терористи атакували й інші регіони України:

Увечері 5 листопада російські війська поцілили по Богодухову Харківської області.

Унаслідок атаки російського безпілотника постраждали п’ятеро людей, серед яких 10-річна дитина. Травми також отримали дві жінки віком 33 та 53 роки, 43-річний чоловік і 18-річний юнак.

Також російські окупанти обстріляли вугільні підприємства Донецької області.

Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі.

Вранці 5 листопада російські війська завдали трьох ударів по Краматорську Донецької області.

Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона.

