Взрывы в Каменском: Россия атаковала Днепропетровскую область
В городе Каменское Днепропетровской области вечером 5 ноября были слышны взрывы. Об этом сообщает Укринформ.
Взрывы прогремели после сигнала воздушной тревоги, объявленной в ряде областей, информирует Цензор.НЕТ.
Перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько групп вражеских дронов, двигавшихся с севера и центра области.
Других подробностей пока нет.
Обстрелы в других регионах Украины
Российские террористы атаковали и другие регионы Украины:
- Вечером 5 ноября российские войска нанесли удар по Богодухову Харьковской области.
В результате атаки российского беспилотника пострадали пять человек, среди которых 10-летний ребенок. Травмы также получили две женщины в возрасте 33 и 53 лет, 43-летний мужчина и 18-летний юноша.
- Также российские оккупанты обстреляли угольные предприятия Донецкой области.
В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами были повреждены объекты предприятий угольной отрасли.
- Утром 5 ноября российские войска нанесли три удара по Краматорску Донецкой области.
Под обстрел попали спасательная часть и промышленная зона.
