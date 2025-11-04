РФ атаковала Никопольский и Синельниковский районы: в Покровской громаде двое погибших и четверо раненых, в Николаевской - уже 9 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 4 ноября российская армия наносила удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Синельниковского района

Днем россияне нанесли удар по центру поселка в Покровской громаде Синельниковского района.

Вследствие удара погибли двое мужчин 47 и 35 лет. Еще четверо - пострадали. На месте попадания произошел пожар, который уже потушили. Повреждены четверть сотни магазинов и торговых павильонов, кафе, парикмахерская, пятиэтажка, автомобили.

Также громко было в Петропавловской громаде. Туда россияне направили КАБы и БПЛА. Загорелся частный дом, еще 3 повреждены. Разрушены хозяйственные постройки и машины.

До девяти увеличилось количество пострадавших из-за удара по Николаевской громаде, который произошел накануне. К врачам обратилась 14-летняя девочка. Ее госпитализировали.

Фото: Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко / телеграм-канал

Удары по Никопольщине

Никопольский район - враг атаковал из тяжелой артиллерии и FPV-дронами Никополь и Покровскую громаду. Разрушены гимназия, дома местных жителей, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод.

Отмечается, что люди не пострадали.

Что предшествовало

Напомним, ночью 4 ноября россияне атаковали Николаевскую громаду Синельниковского района ракетой и БПЛА. Сообщалось, что погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них двое детей. 15-летний парень будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка и двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Фото: Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко / телеграм-канал

