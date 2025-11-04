РФ атакувала Нікопольщину й Синельниківщину: у Покровській громаді двоє загиблих і четверо поранених, у Миколаївській - вже 9 постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 4 листопада російська армія завдавала ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли Синельниківщини

Вдень росіяни вдарили по центру селища у Покровській громаді Синельниківського району.

Унаслідок удару загинули двоє чоловіків 47 і 35 років. Ще четверо - постраждали. На місці влучання сталася пожежа, яку вже загасили. Понівечені чверть сотні магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, п'ятиповерхівка, автівки.

Також гучно було у Петропавлівській громаді. Туди росіяни скерували КАБи та БпЛА. Зайнявся приватний будинок, ще 3 побиті. Потрощені господарські споруди та машини.

До дев’яти збільшилася кількість потерпілих через удар по Миколаївській громаді, що стався напередодні. До лікарів звернулася 14-річна дівчинка. Її госпіталізували.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко / телеграм-канал

Удари по Нікопольщині

Нікопольський район ворог атакував з важкої артилерії та FPV-дронами Нікополь і Покровську громаду. Понівечені гімназія, оселя місцевих, господарська споруда, лінія електропередач, газогін.

Зазначається, що люди не постраждали.

Що передувало

Нагадаємо, вночі 4 листопада росіяни атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА. Повідомлялося, що загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка і двоє дорослих госпіталізовані у важкому стані.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко / телеграм-канал

