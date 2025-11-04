РФ атакувала Нікопольщину й Синельниківщину: у Покровській громаді двоє загиблих і четверо поранених, у Миколаївській - вже 9 постраждалих. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 4 листопада російська армія завдавала ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Обстріли Синельниківщини
- Вдень росіяни вдарили по центру селища у Покровській громаді Синельниківського району.
Унаслідок удару загинули двоє чоловіків 47 і 35 років. Ще четверо - постраждали. На місці влучання сталася пожежа, яку вже загасили. Понівечені чверть сотні магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, п'ятиповерхівка, автівки.
- Також гучно було у Петропавлівській громаді. Туди росіяни скерували КАБи та БпЛА. Зайнявся приватний будинок, ще 3 побиті. Потрощені господарські споруди та машини.
- До дев’яти збільшилася кількість потерпілих через удар по Миколаївській громаді, що стався напередодні. До лікарів звернулася 14-річна дівчинка. Її госпіталізували.
Удари по Нікопольщині
Нікопольський район ворог атакував з важкої артилерії та FPV-дронами Нікополь і Покровську громаду. Понівечені гімназія, оселя місцевих, господарська споруда, лінія електропередач, газогін.
Зазначається, що люди не постраждали.
Що передувало
Нагадаємо, вночі 4 листопада росіяни атакували Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА. Повідомлялося, що загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка і двоє дорослих госпіталізовані у важкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль