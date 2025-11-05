Рашисты ударили КАБами по угольным предприятиям в Донецкой области: они не функционируют

Российские оккупанты обстреляли угольные предприятия Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области были повреждены объекты предприятий угольной отрасли", - говорится в сообщении.

Читайте также: Антикризисные энергетические штабы создадут в девяти прифронтовых областях, - Минэнерго

Последствия

Повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия в настоящее время не функционируют.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Читайте: Россияне усилили артобстрелы на юге и готовятся к штурмам малыми группами, - Силы обороны