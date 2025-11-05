Рашисты ударили КАБами по угольным предприятиям в Донецкой области: они не функционируют
Российские оккупанты обстреляли угольные предприятия Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
"В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области были повреждены объекты предприятий угольной отрасли", - говорится в сообщении.
Последствия
Повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия в настоящее время не функционируют.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
