Рашисты ударили КАБами по угольным предприятиям в Донецкой области: они не функционируют

Удары РФ по угольным предприятиям. Под прицелом врага Донецкая область

Российские оккупанты обстреляли угольные предприятия Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области были повреждены объекты предприятий угольной отрасли", - говорится в сообщении.

Последствия

Повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия в настоящее время не функционируют.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

обстрел (30336) уголь (1004) Донецкая область (11201) Минэнерго (424)
