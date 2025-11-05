Рашисти вдарили КАБами по вугільних підприємствах на Донеччині: вони не функціонують
Російські окупанти обстріляли вугільні підприємства Донецької області.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі", - йдеться в повідомленні.
Наслідки
Пошкоджено котельню, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
