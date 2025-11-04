Антикризові енергетичні штаби створять у дев’яти прифронтових областях, - Міненерго

В Україні будуть створені антикризові енергетичні штаби у дев’яти прифронтових областях на випадок надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли в Міністерстві енергетики України за результатами засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Так, під час засіданні обговорювалося створення Антикризових енергетичних штабів у дев’яти прифронтових областях, які координуватимуть дії на місцях у разі надзвичайних ситуацій.



"Робимо все, щоб Україна увійшла в зиму з впевненістю у здатності протистояти будь-яким викликам та діям ворога", - наголосила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відновлення об’єктів енергетики

Зазначається, що під час зустрічі з керівниками провідних енергетичних компаній обговорювався поточний стан енергосистеми, хід відновлення об’єктів, посилення захисту та підготовка до проходження опалювального сезону.

Читайте: Об’єкт ДТЕК атаковано на Одещині: пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу

Гринчук наголосила, що відновлювальні роботи тривають цілодобово, а енергетики роблять усе можливе для стабільної роботи енергосистеми попри постійні атаки ворога.

Крім того, за підтримки міжнародних партнерів - зокрема Німеччини, Канади, Швеції, Фінляндії, Європейської комісії та інших - триває формування аварійного запасу обладнання, необхідного для оперативного реагування на наслідки обстрілів.

Також читайте: Україна не залишиться сам на сам із зимою, - фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС надасть енергетичну допомогу

Удари РФ по енергетиці України