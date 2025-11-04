УКР
Антикризові енергетичні штаби створять у дев’яти прифронтових областях, - Міненерго

У прифронтових областях створять антикризові енергетичні штаби

В Україні будуть створені антикризові енергетичні штаби у дев’яти прифронтових областях на випадок надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіли в Міністерстві енергетики України за результатами засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Так, під час засіданні обговорювалося створення Антикризових енергетичних штабів у дев’яти прифронтових областях, які координуватимуть дії на місцях у разі надзвичайних ситуацій.

"Робимо все, щоб Україна увійшла в зиму з впевненістю у здатності протистояти будь-яким викликам та діям ворога", - наголосила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Відновлення об’єктів енергетики

Зазначається, що під час зустрічі з керівниками провідних енергетичних компаній обговорювався поточний стан енергосистеми, хід відновлення об’єктів, посилення захисту та підготовка до проходження опалювального сезону.

Гринчук наголосила, що відновлювальні роботи тривають цілодобово, а енергетики роблять усе можливе для стабільної роботи енергосистеми попри постійні атаки ворога.

Крім того, за підтримки міжнародних партнерів - зокрема Німеччини, Канади, Швеції, Фінляндії, Європейської комісії та інших - триває формування аварійного запасу обладнання, необхідного для оперативного реагування на наслідки обстрілів.

Удари РФ по енергетиці України

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в ніч на 4 листопада ворог масовано атакував дронами Одещину, є влучання у портову та енергетичну інфраструктуру.
  • 2 листопада вся Донеччина була знеструмлена через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.
  • У Міненерго повідомили, що РФ знову атакувала енергооб’єкти, знеструмлено всю Донеччину та частину Запоріжжя, Харківщини і Чернігівщини.
  • Ворог прицільно вдарив по критичній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.
  • 1 листопада 2025 року, ворог вкотре атакував енергооб’єкти Сумської громади

В Україні будуть створені антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях .які будуть "рубати бабло" з українців в девять раз більше.як було до створення...
04.11.2025 13:55 Відповісти
Потужно....
04.11.2025 14:01 Відповісти
 
 