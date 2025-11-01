Рашисти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини: поранено чоловіка

Сьогодні, 1 листопада 2025 року, ворог вкотре атакував енергооб’єкти Сумської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Працюємо над відновленням - залучені енергетики, рятувальники, усі відповідальні служби", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Сумщині: влучання по критичній інфраструктурі, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

Поранено чоловіка

За даними ОВА, під час збиття ворожих БпЛА поранення отримав 33-річний мешканець громади. Його доставили до лікарні, стан – середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.

"Усі служби працюють, щоб область стабільно проходила цей непростий період", - наголосив керівник ОВА Олег Григоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ