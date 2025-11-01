УКР
Атака РФ на Сумщині: влучання по критичній інфраструктурі, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

У ніч на суботу, 1 листопада, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури в Миколаївській громаді Сумської області. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області

За даними правоохоронців, ворог також атакував Охтирський, Сумський, Конотопський та Шосткинський райони.

У Сумах окупанти пошкодили шість приватних будинків, газові мережі та господарські споруди.

У Шосткинському районі зруйновано три житлові будинки, адмінбудівлю лісгоспу, автомобіль та гаражі.

В Охтирському районі вибухами пошкоджено дорожнє полотно траси.

Загиблі та поранені

У Великописарівській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранено 56-річного чоловіка. Також до медичного закладу звернувся ще один 56-річний чоловік, який дістав поранення 30 жовтня через удар FPV-дроном.

У Сумській громаді через атаку БпЛА вночі 30 жовтня до медичних закладів області з травмами звернулося ще четверо людей: чоловіки 50, 55, 63, 64 років.

У Білопільській громаді до лікарні звернулася 64-річна жінка, яка дістала травму 8 жовтня через удар КАБ.

Внаслідок атаки російського дрона загинув 57-річний чоловік у Миропільській громаді.

"Тіло чоловіка виявили сьогодні на дорозі між селами громади. Поруч із ним – велосипед", - повідомив керівник апарату Сумської ОДА Ігор Кальченко.

Атака РФ на Сумщині
