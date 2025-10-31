УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10007 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Суми
631 2

Наслідки удару БпЛА по Сумах: травмовано 11 людей, серед них - четверо дітей. ФОТО

Вночі 31 жовтня росіяни завдали серії ударів по  житловому сектору та інфраструктурі Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по приватному сектору та об'єкту інфраструктури

У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано.

За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них - четверо дітей.

Удари по Сумах: пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури
Удари по Сумах: пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури
Удари по Сумах: пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Суми: є влучання та поранені (оновлено)

Удари по Сумах з початку року

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ,  з початку 2025 року російські війська завдали по Сумській громаді 543 удари з різних видів озброєння. Унаслідок атак загинули 72 людини, ще 434 отримали поранення.

Зазвичай ворог використовував КАБи, ударні дрони, РСЗВ, ракети та артилерію. Внаслідок атак пошкоджено адмінбудівлі, лікарні, освітні заклади, комунальні й енергетичні об’єкти, транспорт та бізнес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Суми: удар по АЗС, чотири людини дістали поранення (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (31619) Сумська область (4379) Суми (1030) Сумський район (459)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З кінця червня методично та настійливо рашисти перетворюють Сумщину і Чернігівщину на зону відчудження майже без спротиву з нашого боку. Людей вичавлюють з міст та сіл в білий світ.
Це жахливо
показати весь коментар
31.10.2025 08:54 Відповісти
почекайте,ось ось хрипатий розповість про дієвість дронів-перехоплювачів на полях колчаківських фронтів...
показати весь коментар
31.10.2025 09:37 Відповісти
 
 