Наслідки удару БпЛА по Сумах: травмовано 11 людей, серед них - четверо дітей. ФОТО

Вночі 31 жовтня росіяни завдали серії ударів по житловому сектору та інфраструктурі Сум.

Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки.

Удари по приватному сектору та об'єкту інфраструктури

У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано.

За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них - четверо дітей.







Удари по Сумах з початку року

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з початку 2025 року російські війська завдали по Сумській громаді 543 удари з різних видів озброєння. Унаслідок атак загинули 72 людини, ще 434 отримали поранення.

Зазвичай ворог використовував КАБи, ударні дрони, РСЗВ, ракети та артилерію. Внаслідок атак пошкоджено адмінбудівлі, лікарні, освітні заклади, комунальні й енергетичні об’єкти, транспорт та бізнес.

