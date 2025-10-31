Последствия удара БпЛА по Сумам: травмированы 15 человек, среди них - четверо детей (обновлено). ФОТО
Ночью 31 октября россияне нанесли серию ударов по жилому сектору и инфраструктуре Сум.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. Спасатели спасли 12 жителей многоэтажки.
Удары по частному сектору и объекту инфраструктуры
В частном секторе вспыхнули два здания хозяйственного назначения, а взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир.
Самые большие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Пожары ликвидированы.
По предварительной информации, травмированы 11 человек, среди них - четверо детей.
Обновление
По состоянию на 11:30 стало известно о росте числа пострадавших. В настоящее время их 15 человек, среди них 4 ребенка. Все получили медицинскую помощь, четыре человека госпитализированы.
По информации начальника ГВА Сергея Кривошеенко, в результате атаки 72 квартиры остались без газа и воды, 180 – без света. Часть энергоснабжения уже восстановлена, остальные специалисты ликвидируют.
В пострадавших и близлежащих домах выбито более 330 окон и 350 балконных рам. Повреждены кровли и производственные помещения.
Удары по Сумам с начала года
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с начала 2025 года российские войска нанесли по Сумской громаде 543 удара из различных видов вооружения. В результате атак погибли 72 человека, еще 434 получили ранения.
Обычно враг использовал КАБы, ударные дроны, РСЗО, ракеты и артиллерию. В результате атак повреждены административные здания, больницы, учебные заведения, коммунальные и энергетические объекты, транспорт и бизнес.
