Атака РФ на Сумщине: попадание по критической инфраструктуре, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж
В ночь на субботу, 1 ноября, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Николаевской громаде Сумской области. Часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Аварийные бригады уже работают над восстановлением сетей
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
По данным правоохранителей, враг также атаковал Ахтырский, Сумской, Конотопский и Шосткинский районы.
В Сумах оккупанты повредили шесть частных домов, газовые сети и хозяйственные постройки.
В Шосткинском районе разрушены три жилых дома, административное здание лесхоза, автомобиль и гаражи.
В Ахтырском районе взрывами повреждено дорожное полотно трассы.
Погибшие и раненые
В Великописаревской громаде в результате удара FPV-дроном ранен 56-летний мужчина. Также в медицинское учреждение обратился еще один 56-летний мужчина, получивший ранения 30 октября в результате удара FPV-дроном.
В Сумской громаде из-за атаки БПЛА ночью 30 октября в медицинские учреждения области с травмами обратились еще четыре человека: мужчины 50, 55, 63, 64 лет.
В Белопольской громаде в больницу обратилась 64-летняя женщина, получившая травму 8 октября в результате удара КАБа.
В результате атаки российского дрона погиб 57-летний мужчина в Миропольской громаде.
"Тело мужчины обнаружили сегодня на дороге между селами громады. Рядом с ним – велосипед", – сообщил руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко.
