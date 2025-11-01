Рашисты снова ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины: ранен мужчина
Сегодня, 1 ноября 2025 года, враг в очередной раз атаковал энергообъекты Сумской громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
"Работаем над восстановлением - привлечены энергетики, спасатели, все ответственные службы", - говорится в сообщении.
Ранен мужчина
По данным ОВА, во время сбивания вражеских БПЛА ранения получил 33-летний житель громады. Его доставили в больницу, состояние - средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.
"Все службы работают, чтобы область стабильно проходила этот непростой период", - подчеркнул руководитель ОВА Олег Григоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старый зольдат
показать весь комментарий01.11.2025 15:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль