Рашисты снова ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины: ранен мужчина

Сегодня, 1 ноября 2025 года, враг в очередной раз атаковал энергообъекты Сумской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Работаем над восстановлением - привлечены энергетики, спасатели, все ответственные службы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Сумщине: попадание по критической инфраструктуре, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

Ранен мужчина

По данным ОВА, во время сбивания вражеских БПЛА ранения получил 33-летний житель громады. Его доставили в больницу, состояние - средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

"Все службы работают, чтобы область стабильно проходила этот непростой период", - подчеркнул руководитель ОВА Олег Григоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ