Антикризисные энергетические штабы создадут в девяти прифронтовых областях, - Минэнерго

В Украине будут созданы антикризисные энергетические штабы в девяти прифронтовых областях на случай чрезвычайных ситуаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины по результатам заседания Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Юлии Свириденко.

Так, во время заседания обсуждалось создание антикризисных энергетических штабов в девяти прифронтовых областях, которые будут координировать действия на местах в случае чрезвычайных ситуаций.



"Делаем все, чтобы Украина вошла в зиму с уверенностью в способности противостоять любым вызовам и действиям врага", - подчеркнула министр энергетики Светлана Гринчук.

Восстановление объектов энергетики

Отмечается, что во время встречи с руководителями ведущих энергетических компаний обсуждалось текущее состояние энергосистемы, ход восстановления объектов, усиление защиты и подготовка к прохождению отопительного сезона.

Гринчук подчеркнула, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а энергетики делают все возможное для стабильной работы энергосистемы, несмотря на постоянные атаки врага.

Кроме того, при поддержке международных партнеров - в частности Германии, Канады, Швеции, Финляндии, Европейской комиссии и других - продолжается формирование аварийного запаса оборудования, необходимого для оперативного реагирования на последствия обстрелов.

