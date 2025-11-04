РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10774 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Восстановление энергосистемы
160 0

Антикризисные энергетические штабы создадут в девяти прифронтовых областях, - Минэнерго

В прифронтовых областях создадут антикризисные энергетические штабы

В Украине будут созданы антикризисные энергетические штабы в девяти прифронтовых областях на случай чрезвычайных ситуаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины по результатам заседания Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Юлии Свириденко.

Так, во время заседания обсуждалось создание антикризисных энергетических штабов в девяти прифронтовых областях, которые будут координировать действия на местах в случае чрезвычайных ситуаций.

"Делаем все, чтобы Украина вошла в зиму с уверенностью в способности противостоять любым вызовам и действиям врага", - подчеркнула министр энергетики Светлана Гринчук.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Восстановление объектов энергетики

Отмечается, что во время встречи с руководителями ведущих энергетических компаний обсуждалось текущее состояние энергосистемы, ход восстановления объектов, усиление защиты и подготовка к прохождению отопительного сезона.

Читайте: Объект ДТЭК атакован в Одесской области: повреждения значительные, ремонт потребует времени

Гринчук подчеркнула, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а энергетики делают все возможное для стабильной работы энергосистемы, несмотря на постоянные атаки врага.

Кроме того, при поддержке международных партнеров - в частности Германии, Канады, Швеции, Финляндии, Европейской комиссии и других - продолжается формирование аварийного запаса оборудования, необходимого для оперативного реагирования на последствия обстрелов.

Читайте также: Украина не останется один на один с зимой, - фон дер Ляйен пообещала, что ЕС предоставит энергетическую помощь

Удары РФ по энергетике Украины

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 4 ноября враг массированно атаковал дронами Одесскую область, есть попадания в портовую и энергетическую инфраструктуру.
  • 2 ноября вся Донецкая область была обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
  • В Минэнерго сообщили, что РФ снова атаковала энергообъекты, обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей.
  • Враг прицельно ударил по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.
  • 1 ноября 2025 года враг в очередной раз атаковал энергообъекты Сумской громады.

Автор: 

энергетика (2747) Минэнерго (423)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 