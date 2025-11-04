Антикризисные энергетические штабы создадут в девяти прифронтовых областях, - Минэнерго
В Украине будут созданы антикризисные энергетические штабы в девяти прифронтовых областях на случай чрезвычайных ситуаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины по результатам заседания Антикризисного энергетического штаба под председательством премьер-министра Юлии Свириденко.
Так, во время заседания обсуждалось создание антикризисных энергетических штабов в девяти прифронтовых областях, которые будут координировать действия на местах в случае чрезвычайных ситуаций.
"Делаем все, чтобы Украина вошла в зиму с уверенностью в способности противостоять любым вызовам и действиям врага", - подчеркнула министр энергетики Светлана Гринчук.
Восстановление объектов энергетики
Отмечается, что во время встречи с руководителями ведущих энергетических компаний обсуждалось текущее состояние энергосистемы, ход восстановления объектов, усиление защиты и подготовка к прохождению отопительного сезона.
Гринчук подчеркнула, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а энергетики делают все возможное для стабильной работы энергосистемы, несмотря на постоянные атаки врага.
Кроме того, при поддержке международных партнеров - в частности Германии, Канады, Швеции, Финляндии, Европейской комиссии и других - продолжается формирование аварийного запаса оборудования, необходимого для оперативного реагирования на последствия обстрелов.
Удары РФ по энергетике Украины
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 4 ноября враг массированно атаковал дронами Одесскую область, есть попадания в портовую и энергетическую инфраструктуру.
- 2 ноября вся Донецкая область была обесточена из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
- В Минэнерго сообщили, что РФ снова атаковала энергообъекты, обесточена вся Донецкая область и часть Запорожской, Харьковской и Черниговской областей.
- Враг прицельно ударил по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.
- 1 ноября 2025 года враг в очередной раз атаковал энергообъекты Сумской громады.
