Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Российские оккупанты вечером 5 ноября атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА
17:52 - сообщается:
- несколько БПЛА на северо-западе Харьковской области, курсом на Полтавскую область;
- БПЛА на юге Харьковской области, курсом на юг;
- БПЛА на юге Сумской области, курсом на Кириковку;
- несколько БПЛА на севере Черниговской области, курсом на Городню, Седнев.
18:47 - несколько новых групп БПЛА в направлении севера Сумской и Черниговской областей.
18:50 - угроза применения баллистического вооружения с востока.
Обновленная информация
19:33 - группа БпЛА из Белгородщины, курсом на север Харьковщины.
20:15 – сообщается:
- БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курсом на юг;
- БПЛА на юге Харьковщины, курсом на Лозовую, Краснопавловку;
- БпЛА в районе Чугуева, курсом на запад;
- несколько групп БпЛА в центре и на юге Сумщины, курсом на юг;
- несколько БПЛА на севере Черниговщины, курсом на Седнев, Мену.
20:16 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
20:16 - КАБы на Сумщину.
Будьте внимательны и находитесь в безопасных местах
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль