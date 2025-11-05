Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Российские оккупанты вечером 5 ноября атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

17:52 - сообщается:

несколько БПЛА на северо-западе Харьковской области, курсом на Полтавскую область;

БПЛА на юге Харьковской области, курсом на юг;

БПЛА на юге Сумской области, курсом на Кириковку;

несколько БПЛА на севере Черниговской области, курсом на Городню, Седнев.

18:47 - несколько новых групп БПЛА в направлении севера Сумской и Черниговской областей.

18:50 - угроза применения баллистического вооружения с востока.

Обновленная информация

19:33 - группа БпЛА из Белгородщины, курсом на север Харьковщины.

20:15 – сообщается:

БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курсом на юг;

БПЛА на юге Харьковщины, курсом на Лозовую, Краснопавловку;

БпЛА в районе Чугуева, курсом на запад;

несколько групп БпЛА в центре и на юге Сумщины, курсом на юг;

несколько БПЛА на севере Черниговщины, курсом на Седнев, Мену.

20:16 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

20:16 - КАБы на Сумщину.

Будьте внимательны и находитесь в безопасных местах

