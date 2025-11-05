РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9234 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
763 0

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака Шахедов 5 ноября

Российские оккупанты вечером 5 ноября атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В каких регионах зафиксированы вражеские БПЛА

17:52 - сообщается:

  • несколько БПЛА на северо-западе Харьковской области, курсом на Полтавскую область;
  • БПЛА на юге Харьковской области, курсом на юг;
  • БПЛА на юге Сумской области, курсом на Кириковку;
  • несколько БПЛА на севере Черниговской области, курсом на Городню, Седнев.

18:47 - несколько новых групп БПЛА в направлении севера Сумской и Черниговской областей.

18:50 - угроза применения баллистического вооружения с востока.

Обновленная информация

19:33 - группа БпЛА из Белгородщины, курсом на север Харьковщины.

20:15 – сообщается:

  • БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курсом на юг;
  • БПЛА на юге Харьковщины, курсом на Лозовую, Краснопавловку;
  • БпЛА в районе Чугуева, курсом на запад;
  • несколько групп БпЛА в центре и на юге Сумщины, курсом на юг;
  • несколько БПЛА на севере Черниговщины, курсом на Седнев, Мену.

20:16 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

20:16 - КАБы на Сумщину.

Будьте внимательны и находитесь в безопасных местах

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шахед" на крыше авто перевозил мужчина в Киеве: правоохранители изъяли беспилотник. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (4497) атака (693) Шахед (1616)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 