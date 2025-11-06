Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Російські окупанти ввечері 5 листопада атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА
17:52 - повідомляється про:
- кілька БпЛА на північному заході Харківщини, курсом на Полтавщину;
- БпЛА на півдні Харківщини, курсом на південь;
- БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Кириківку;
- кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Городню, Седнів.
18:47 - кілька нових груп БпЛА у напрямку півночі Сумщини та Чернігівщини.
18:50 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Оновлена інформація
19:33 - група БпЛА з Бєлгородщини, курсом на північ Харківщини.
20:15 - повідомляється про:
- БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курсом на південь;
- БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову, Краснопавлівку;
- БпЛА в районі Чугуєва, курсом захід;
- кілька груп БпЛА на у центрі та на півдні Сумщини, курсом на південь;
- кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Седнів, Мену.
20:16 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
20:16 - КАБи на Сумщину.
Оновлена інформація
20:28 - повідомляється про КАБи на Сумщину.
20:46 - КАБи на Донеччину.
21:08 - Повітряні сили ЗСУ інформують про:
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Чаплине;
- БпЛА на півночі Донеччини, курсом на Добропілля;
- БпЛА на півдні Харківщини, курсом Ізюм, Лозову;
- кілька груп БпЛА на півночі та у центрі Харківщини, курсом на південь;
- кілька БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Карлівку;
- кілька груп БпЛА на сході та півдні Сумщини, курсом на Охтирку, Лебедин;
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на схід.
21:10 - БпЛА з півдня, курсом на Запоріжжя.
21:30 - група БпЛА з Бєлгородської обл., курсом на північний схід Харківщини.
21:43 - поблизу узбережжя Одещини зафіксовано ворожий розвідувальний БпЛА, що може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для збиття.
Оновлена інформація
22:04 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
22:17 - КАБи на Запорізьку область.
22:23 - повідомляється про:
- БпЛА на півночі Запорізької області, курсом на Томаківку;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.
- кілька груп БпЛА на півночі, в центрі та півдні Харківщини;
- кілька груп БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Полтаву. Карлівку.
- кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Ніжин, Седнів.
22:38 - група БпЛА з півдня, курсом на північ Запорізької області.
22:40 - БпЛА з півдня Чернігівщини - на Київщину.
Оновлена інформація
23:03 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
23:07 повідомляється про:
- кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Дніпропетровщини, курсом на Дніпро, Кам'янське.
- БпЛА на півночі Донеччини, курсом на Краматорськ.
- БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Харківщину.
- кілька БпЛА на заході та півдні Харківщини, курсом на південь.
- БпЛА на Київщині. південніше Борисполя, курсом на Обухів.
23:08 - БпЛА з Брянської обл., рф, курсом на північ Чернігівщини.
23:36 - поблизу узбережжя Одещини зафіксований ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для збиття.
00:22 - Повітряні сили повідомляють про:
- БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курсом на Кривий Ріг.
- БпЛА на сході Кіровоградщини, курсом на захід.
- БпЛА на сході Харківщини, курсом на Куп'янськ.
- БпЛА на південному заході Київщини, курсом на Житомирщину.
Оновлена інформація
01:19 - повідомляється про БпЛА на південному заході Київщини, курсом на Білу Церкву.
01:36 група безпілотників:
- на південному сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград;
- на півночі Чернігівщини, курсом на Городню;
- на межі Київщини та Житомирщини, курсом на північ.
01:43 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
01:47 - швидкісна ціль на Суми.
01:50 - ще одна швидкісна ціль на Суми.
01:51 - БпЛА на півночі Чернігівщин, курсом на Чернігів.
01:53 - швидкісна ціль на Суми.
Будьте уважні та перебувайте у безпечних місцях
