Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Російські окупанти ввечері 5 листопада атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА

17:52 - повідомляється про:

кілька БпЛА на північному заході Харківщини, курсом на Полтавщину;

БпЛА на півдні Харківщини, курсом на південь;

БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Кириківку;

кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Городню, Седнів.

18:47 - кілька нових груп БпЛА у напрямку півночі Сумщини та Чернігівщини.

18:50 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

19:33 - група БпЛА з Бєлгородщини, курсом на північ Харківщини.

20:15 - повідомляється про:

БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курсом на південь;

БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову, Краснопавлівку;

БпЛА в районі Чугуєва, курсом захід;

кілька груп БпЛА на у центрі та на півдні Сумщини, курсом на південь;

кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Седнів, Мену.

20:16 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:16 - КАБи на Сумщину.

20:28 - повідомляється про КАБи на Сумщину.

20:46 - КАБи на Донеччину.

21:08 - Повітряні сили ЗСУ інформують про:

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Чаплине;

БпЛА на півночі Донеччини, курсом на Добропілля;

БпЛА на півдні Харківщини, курсом Ізюм, Лозову;

кілька груп БпЛА на півночі та у центрі Харківщини, курсом на південь;

кілька БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Карлівку;

кілька груп БпЛА на сході та півдні Сумщини, курсом на Охтирку, Лебедин;

БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на схід.

21:10 - БпЛА з півдня, курсом на Запоріжжя.

21:30 - група БпЛА з Бєлгородської обл., курсом на північний схід Харківщини.

21:43 - поблизу узбережжя Одещини зафіксовано ворожий розвідувальний БпЛА, що може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для збиття.

22:04 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

22:17 - КАБи на Запорізьку область.

22:23 - повідомляється про:

БпЛА на півночі Запорізької області, курсом на Томаківку;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.

кілька груп БпЛА на півночі, в центрі та півдні Харківщини;

кілька груп БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Полтаву. Карлівку.

кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Ніжин, Седнів.

22:38 - група БпЛА з півдня, курсом на північ Запорізької області.

22:40 - БпЛА з півдня Чернігівщини - на Київщину.

23:03 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

23:07 повідомляється про:

кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Дніпропетровщини, курсом на Дніпро, Кам'янське.

БпЛА на півночі Донеччини, курсом на Краматорськ.

БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Харківщину.

кілька БпЛА на заході та півдні Харківщини, курсом на південь.

БпЛА на Київщині. південніше Борисполя, курсом на Обухів.

23:08 - БпЛА з Брянської обл., рф, курсом на північ Чернігівщини.

23:36 - поблизу узбережжя Одещини зафіксований ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для збиття.

00:22 - Повітряні сили повідомляють про:

БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курсом на Кривий Ріг.

БпЛА на сході Кіровоградщини, курсом на захід.

БпЛА на сході Харківщини, курсом на Куп'янськ.

БпЛА на південному заході Київщини, курсом на Житомирщину.

01:19 - повідомляється про БпЛА на південному заході Київщини, курсом на Білу Церкву.

01:36 група безпілотників:

на південному сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград;

на півночі Чернігівщини, курсом на Городню;

на межі Київщини та Житомирщини, курсом на північ.

01:43 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

01:47 - швидкісна ціль на Суми.

01:50 - ще одна швидкісна ціль на Суми.

01:51 - БпЛА на півночі Чернігівщин, курсом на Чернігів.

01:53 - швидкісна ціль на Суми.

