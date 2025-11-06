Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Атака Шахедів 5 листопада

Російські окупанти ввечері 5 листопада атакують Україну ударними безпілотниками

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У яких регіонах зафіксовані ворожі БпЛА

17:52 - повідомляється про: 

  • кілька БпЛА на північному заході Харківщини, курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на півдні Харківщини, курсом на південь;
  • БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Кириківку;
  • кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Городню, Седнів.

18:47 - кілька нових груп БпЛА у напрямку півночі Сумщини та Чернігівщини.

18:50 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

19:33 - група БпЛА з Бєлгородщини, курсом на північ Харківщини.

20:15 - повідомляється про: 

  • БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курсом на південь;
  • БпЛА на півдні Харківщини, курсом на Лозову, Краснопавлівку;
  •  БпЛА в районі Чугуєва, курсом захід; 
  • кілька груп БпЛА на у центрі та на півдні Сумщини, курсом на південь;
  • кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Седнів, Мену.

20:16 - активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:16 - КАБи на Сумщину.

20:28 - повідомляється про КАБи на Сумщину.

20:46 - КАБи на Донеччину.

21:08 - Повітряні сили ЗСУ інформують про: 

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Чаплине;
  •  БпЛА на півночі Донеччини, курсом на Добропілля;
  • БпЛА на півдні Харківщини, курсом Ізюм, Лозову;
  • кілька груп БпЛА на півночі та у центрі Харківщини, курсом на південь;
  • кілька БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Карлівку;
  •  кілька груп БпЛА на сході та півдні Сумщини, курсом на Охтирку, Лебедин;
  •  БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на схід.

21:10 - БпЛА з півдня, курсом на Запоріжжя.

21:30 - група БпЛА з Бєлгородської обл., курсом на північний схід Харківщини.

21:43 - поблизу узбережжя Одещини зафіксовано ворожий розвідувальний БпЛА, що може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для збиття.

22:04 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

22:17 - КАБи на Запорізьку область.

22:23 - повідомляється про:

  • БпЛА на півночі Запорізької області, курсом на Томаківку;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.
  • кілька груп БпЛА на півночі, в центрі та півдні Харківщини;
  • кілька груп БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Полтаву. Карлівку.
  • кілька БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на Ніжин, Седнів.

22:38 - група БпЛА з півдня, курсом на північ Запорізької області.

22:40 - БпЛА з півдня Чернігівщини - на Київщину.

23:03 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

23:07 повідомляється про: 

  • кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Дніпропетровщини, курсом на Дніпро, Кам'янське.
  • БпЛА на півночі Донеччини, курсом на Краматорськ.
  • БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Харківщину.
  • кілька БпЛА на заході та півдні Харківщини, курсом на південь.
  • БпЛА на Київщині. південніше Борисполя, курсом на Обухів.

23:08 - БпЛА з Брянської обл., рф, курсом на північ Чернігівщини.

23:36 - поблизу узбережжя Одещини зафіксований ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для збиття.

00:22 - Повітряні сили повідомляють про: 

  • БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курсом на Кривий Ріг.
  • БпЛА на сході Кіровоградщини, курсом на захід.
  • БпЛА на сході Харківщини, курсом на Куп'янськ.
  • БпЛА на південному заході Київщини, курсом на Житомирщину.

01:19 - повідомляється про БпЛА на південному заході Київщини, курсом на Білу Церкву.

01:36 група безпілотників: 

  • на південному сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград;
  • на півночі Чернігівщини, курсом на Городню;
  • на межі Київщини та Житомирщини, курсом на північ.

01:43 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

01:47 - швидкісна ціль на Суми.

01:50 - ще одна швидкісна ціль на Суми.

01:51 - БпЛА на півночі Чернігівщин, курсом на Чернігів.

01:53 - швидкісна ціль на Суми.

Будьте уважні та перебувайте у безпечних місцях

Давайте відповідь по кацапії. Око за око, зуб за зуб.
05.11.2025 21:44 Відповісти
- Диверсанта піймали!
- Як визначили?
- Сказав, що "краватка" - "маленькая детская кравать"...
- Так "пожалійте" - відправте його в "домовину"...
06.11.2025 07:50 Відповісти
 
 