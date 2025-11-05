На Харківщині дрон атакував Богодухів: травмована 10-річна дитина
У Богодухові Харківської області під час атаки російського безпілотника постраждали п’ятеро людей, серед яких 10-річна дитина.
За даними Цензор.НЕТ, травми також отримали дві жінки віком 33 та 53 роки, 43-річний чоловік і 18-річний юнак.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Чоловік був госпіталізований з вибуховою травмою, інші – з гострою реакцією на стрес.
Унаслідок влучання безпілотника виникла пожежа у складській будівлі, де зберігалися зернові культури. Також були пошкоджені двоповерховий житловий будинок і гараж.
Росіяни збільшили кількість ракетних атак в Україні
Про те, що Росія на 15% наростила кількість ракетних обстрілів та вдвічі збільшила застосування керованих авіабомб на південному напрямку раніше повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
За його словами, у жовтні росіяни здійснили 39 ракетних ударів проти 34 у вересні - серед них 13 балістичних і 26 крилатих. Також противник активніше застосовував FPV-дрони: понад 26,5 тисяч ударів у жовтні, що на 36% більше, ніж місяцем раніше.
Найбільше атак дронами зафіксовано у Запорізькій області - близько 15,5 тисяч, а також на Херсонщині - понад 9 тисяч.
Волошин зазначив, що кількість авіаційних ударів з використанням коригованих бомб зросла удвічі - 551 у жовтні проти 247 у вересні. Крім того, на 51% збільшилося застосування баражуючих боєприпасів "Ланцет" і "Молнія" - 109 випадків проти 72.
Водночас кількість атак дронами-камікадзе "Шахед" зменшилась на 3% - 891 у жовтні проти 916 у вересні. Найбільше від них потерпали Дніпропетровська та Одеська області.
