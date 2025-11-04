Детонація дрона на Чернігівщині: "Хлопці хотіли розібрати російський безпілотник"

Староста Малозагорівського старостинського округу на Чернігівщині Микола Пшеничний розповів, що вибух 3 листопада стався через спробу розібрати російський безпілотник.

Про це він повідомив Суспільному

За словами Пшеничного, двоє працівників агропідприємства "Дружба Нова", 2004 і 1993 років народження, загинули, а ще один чоловік 1973 року - зазнав осколкових поранень.

"Хлопці хотіли розібрати російський безпілотник й сталася детонація. Всіх же попереджаємо, що не можна підходити до дронів, "шахедів", ракет", - зазначив він.

Унаслідок вибуху також пошкоджено техніку підприємства, зокрема три трактори. Керівництво агрокомпанії ситуацію не прокоментувало.

Що передувало?

3 листопада у полі на території Борзнянської громади на Чернігівщині здетонував російський безпілотник.

Як уточнив староста Пшеничний, працівники підприємства збирали кукурудзу й під’їхали трактором до нерозірваного БпЛА, зупинившись за кілька метрів від нього.

