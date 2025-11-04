Взрыв дрона на Черниговщине: "Ребята хотели разобрать российский беспилотник"

Староста Малозагоровского старостинского округа в Черниговской области Николай Пшеничный рассказал, что взрыв 3 ноября произошел из-за попытки разобрать российский беспилотник.

Об этом он сообщил Суспільному.

По словам Пшеничного, двое работников агропредприятия "Дружба Новая", 2004 и 1993 годов рождения, погибли, а еще один мужчина 1973 года - получил осколочные ранения.

"Ребята хотели разобрать российский беспилотник и произошла детонация. Всех же предупреждаем, что нельзя подходить к дронам, "шахедам", ракетам", - отметил он.

В результате взрыва также повреждена техника предприятия, в частности три трактора. Руководство агрокомпании ситуацию не прокомментировало.

Что предшествовало?

3 ноября в поле на территории Борзнянской громады в Черниговской области взорвался российский беспилотник.

Как уточнил староста Пшеничный, работники предприятия собирали кукурузу и подъехали трактором к неразорвавшемуся БПЛА, остановившись в нескольких метрах от него.

