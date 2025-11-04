Взрыв дрона на Черниговщине: "Ребята хотели разобрать российский беспилотник"
Староста Малозагоровского старостинского округа в Черниговской области Николай Пшеничный рассказал, что взрыв 3 ноября произошел из-за попытки разобрать российский беспилотник.
Об этом он сообщил Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
По словам Пшеничного, двое работников агропредприятия "Дружба Новая", 2004 и 1993 годов рождения, погибли, а еще один мужчина 1973 года - получил осколочные ранения.
"Ребята хотели разобрать российский беспилотник и произошла детонация. Всех же предупреждаем, что нельзя подходить к дронам, "шахедам", ракетам", - отметил он.
В результате взрыва также повреждена техника предприятия, в частности три трактора. Руководство агрокомпании ситуацию не прокомментировало.
Что предшествовало?
3 ноября в поле на территории Борзнянской громады в Черниговской области взорвался российский беспилотник.
Как уточнил староста Пшеничный, работники предприятия собирали кукурузу и подъехали трактором к неразорвавшемуся БПЛА, остановившись в нескольких метрах от него.
