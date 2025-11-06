Враг атаковал Богодухов в Харьковской области: пострадали 5 человек, в том числе 10-летняя девочка

В ночь на 6 ноября российские беспилотники атаковали Богодухов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Зафиксировано попадание в складское здание, где хранились зерновые культуры. В результате возник пожар. Повреждены также двухэтажный жилой дом и гараж.

Пострадавшие жители

В результате вражеской атаки пострадали 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летняя девочка. Они получили острую реакцию на стресс.

43-летний мужчина получил взрывную травму и был госпитализирован.

Также за помощью к врачам обратился 18-летний парень. Медики диагностировали у него острую реакцию на стресс.