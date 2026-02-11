Новые детали удара по Богодухову: РФ убила 3 детей и их отца, беременная мама госпитализирована с травмами и ожогами. ФОТОрепортаж
По данным следствия, 11 февраля около 23:30 вражеский БПЛА, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил по частному жилому дому в городе Богодухове, где проживала семья из пяти человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Трагедия в семье
Как отмечается, в результате попадания дом был полностью разрушен и охвачен пожаром, а семья оказалась под завалами.
Погибли трое детей - годовалая девочка и двое мальчиков в возрасте 1 года 3 месяцев (по данным ГСЧС, РФ убила двух годовалых мальчиков и двухлетнюю девочку. - Ред.), а также их 34-летний отец.
"Спасателям удалось спасти мать детей. Женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму, акубаротравму и термические ожоги. Она находится на 35-й неделе беременности", - говорится в сообщении.
Медицинской помощи также нуждалась пожилая жительница соседнего домовладения, у которой диагностирована острая реакция на стресс и гипертонический криз.
Что предшествовало?
Ранее Цензор НЕТ сообщал об ударе РФ по Богодухову в Харьковской области: погибли трое малолетних детей и взрослый мужчина.
