Новые детали удара по Богодухову: РФ убила 3 детей и их отца, беременная мама госпитализирована с травмами и ожогами. ФОТОрепортаж

По данным следствия, 11 февраля около 23:30 вражеский БПЛА, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил по частному жилому дому в городе Богодухове, где проживала семья из пяти человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Трагедия в семье

Как отмечается, в результате попадания дом был полностью разрушен и охвачен пожаром, а семья оказалась под завалами.

Погибли трое детей - годовалая девочка и двое мальчиков в возрасте 1 года 3 месяцев (по данным ГСЧС, РФ убила двух годовалых мальчиков и двухлетнюю девочку. - Ред.), а также их 34-летний отец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по Богодухову: спасатели извлекли из-под завалов тела 4 погибших, из которых трое - дети одного и двух лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Спасателям удалось спасти мать детей. Женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму, акубаротравму и термические ожоги. Она находится на 35-й неделе беременности", - говорится в сообщении.

Обстрел Богодухова
Обстрел Богодухова

Медицинской помощи также нуждалась пожилая жительница соседнего домовладения, у которой диагностирована острая реакция на стресс и гипертонический криз.

Что предшествовало?

Ранее Цензор НЕТ сообщал об ударе РФ по Богодухову в Харьковской области: погибли трое малолетних детей и взрослый мужчина.

Читайте также: Враг атаковал Богодухов в Харьковской области: пострадали 5 человек, в том числе 10-летняя девочка

Топ комментарии
+20
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
11.02.2026 07:57 Ответить
+18
А трамп фото плюгавого кремлівського кондома, в якого рукі по лікті у крові, у Білому домі повісив. І каже, що той "хоче миру"...
11.02.2026 08:03 Ответить
+13
Горіти у Вогні путіну та всім кацапським кацапам! Царство Небесне невинно загиблим. Жіночці - одужання...
11.02.2026 07:57 Ответить
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
11.02.2026 07:57 Ответить
А Трамп із зятьком кушнером, щось тільки про обстріл дачі ****** камбали дурним голосом перед ЗМІ ?!?
А про Богодухівське убивство зовсім їх заціпило, як і отих продажних з країн куплених *******!! Ні орбан, ні фіцо, а ні слова в ЗМІ !!!
11.02.2026 15:37 Ответить
Горіти у Вогні путіну та всім кацапським кацапам! Царство Небесне невинно загиблим. Жіночці - одужання...
11.02.2026 07:57 Ответить
А трамп фото плюгавого кремлівського кондома, в якого рукі по лікті у крові, у Білому домі повісив. І каже, що той "хоче миру"...
11.02.2026 08:03 Ответить
а у нас хіба не то саме було, коли нам вішали на вуха про мір в глазах путлєра?
11.02.2026 09:57 Ответить
"Дехто довго кацапню цукерками пригощав, наприклад"

дехто уже во время полномасштабной войны кацапню двушечками от международной помощи пригощав, и кто бы это мог быть, даже ума не приложу, прям так и хочется сказать: "при чем тут зеленский"
11.02.2026 10:15 Ответить
Язика витягни із сраки боневтіка !
11.02.2026 10:27 Ответить
20 км до кацапстану. Такі райони мають бути примусово відселені,діти то вже точно. Не зважаючи на батьків ждунів.
11.02.2026 08:06 Ответить
Такі райони є вже й за річкою Дніпро, куди відселяти. А про ждунів, так тут ВСІ ждуни які живуть під дронам на 30 км від кордону і ждуть коли з цими дронами і дрг і просто з наступом орків почнуть щось робити а не розказувати що десяток орків захопили село.
11.02.2026 10:54 Ответить
Де удари помсти по рашистським вбивцям, грьобаний ти звіздобол Володимире Зєлєньській? Де блекаути на мацкві? Про блекаути у Києві та Харкові ми всі чудово знаємо, а от про аналогічні відключення тепла на мацкві - ані сліху, ані духу!
11.02.2026 08:09 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів, тисячі дітей варварська орда вбила в Україні ,рашизм гішре гітлеровського нацизму ,позавчора варвари вбили дитину і матір на Харківщині ,вчора вбили матір з дитиною в Словянську і ось ціє ночі варвари вбили трьох малолітніх дітей . Рашиський виродок путін коли ти нарешті здохнеш і рухне твоя імперія зла ?
11.02.2026 10:16 Ответить
будь прокляты рашистские твари которые каждый день убивают детей в Украине творя нацистский геноцид!горите в аду!!!!
11.02.2026 17:46 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм Джохар Дудаев
11.02.2026 17:47 Ответить
 
 