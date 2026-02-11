РУС
Россия не планирует останавливаться, она готовится воевать дальше, - Зеленский

Зеленский заявил, что РФ планирует воевать и дальше

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует продолжать войну, поэтому следует усиливать давление на нее.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ

Зеленский рассказал о ударе по частному дому в Харьковской области, в результате которого погибли трое детей и их отец. Беременную мать госпитализировали.

"Сегодня утром атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью в Сумской области в результате атаки дронами ранены 6 человек, среди которых дети. Один человек, к сожалению, погиб. Под утро также был удар по железнодорожному депо в Конотопе – повредили пожарный поезд.

Били и по Днепровщине, Запорожью, Полтавщине. Всего с вечера по Украине выпустили 129 ударных дронов, значительная часть из которых – "шахеды", – говорится в сообщении.

Давление на Россию

Президент подчеркнул, что каждый такой российский удар подрывает доверие ко всему тому, что делается в дипломатии для завершения этой войны, и снова и снова доказывает, что именно жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины – это реальный ключ к прекращению убийств.

"Пока давление на агрессора недостаточное и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает. Российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и дальше.

И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину. ПВО для нашего государства, пакеты поддержки нашей устойчивости и ответственность России за то, что делается, – это обязательные предпосылки защиты жизни. Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине", - подытожил он.

Что предшествовало?

+17
Хвилинку, хвилинку, буратінка! Ти ж казав, шо війни не буде, а будуть шашлики!..
11.02.2026 10:24 Ответить
+12
Ти там в польші бережись сквозняків
11.02.2026 10:26 Ответить
+11
"...Росія не планує зупинятися, вона готується воювати далі, - Зеленський"
можна навіть нічого не коментувати
11.02.2026 10:20 Ответить
"...Росія не планує зупинятися, вона готується воювати далі, - Зеленський"
можна навіть нічого не коментувати
11.02.2026 10:20 Ответить
Україна також не планує зупинятись, допоки не звільнить усі свої території та не знищить кілька мільйонів кацапів!
11.02.2026 10:20 Ответить
Ти там в польші бережись сквозняків
11.02.2026 10:26 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти далеко!
11.02.2026 10:28 Ответить
Бережись ..бережись,,такі як ти потрібні Україні.чи ти не повернеся знищувати кацапів??
11.02.2026 10:34 Ответить
Я там де маю бути на своєму місці допомагаю Україні!
11.02.2026 10:38 Ответить
Зрозумів...знищуватимеш кацапів чужими руками
11.02.2026 10:40 Ответить
тоді нахіба було вносити зміни у держбюджет-2019 та замість 100 нептунів купувати бітум та асфальт у бульбофюрера?
нахіба було розміновувати Чонгар та запускати щатли до Криму?
нахіба було розміновувати затоки Маріуполя?
нахіба було звільняти Генерала Залужного, Генерала Марченка, Генерала Шапталу, Генерала Кривоноса та ще понад два десятки бойових Генералів ЗСУ?
нахіба...
11.02.2026 10:24 Ответить
до речі, ніяк не второпаю, нахіба було хамити директору ЦРУ Бьйорнсу та виставляти його на увесь світ ділетантом?
11.02.2026 10:26 Ответить
А що, не помітив, як він історію України з 2019-го року намагається забути?
11.02.2026 14:37 Ответить
Хвилинку, хвилинку, буратінка! Ти ж казав, шо війни не буде, а будуть шашлики!..
11.02.2026 10:24 Ответить
Виходить так, шо ти наїб@в усіх українців?
буратінка, ми вимагаємо відповіді.
11.02.2026 10:27 Ответить
11.02.2026 10:28 Ответить
Пізніше українці скажуть йому, кому він "чіво должен".
11.02.2026 10:58 Ответить
От якраз українців торчок і не на@бав, бо українці тому паяцу не вірили.
11.02.2026 12:02 Ответить
що значить "вона готується воювати"? кацапи ВОЮЮТЬ ПРЯМО ЗАРАЗ!
11.02.2026 10:26 Ответить
Пробачте йому; воно не дуже "в курсє дєла".
11.02.2026 10:28 Ответить
От ви гоните на лідора, а у мене питання. Я впевнеий, що ви не вживаєте, бо читаю ваші адекватні коментарі. Але давайте припустимо, чисто теоретично, як би ви себе поводили, якби були на тих же препаратах, що й найвеличніший? Я, наприклад, не впевнений, що вижив би (я про себе), хоча зроду не пробував такі речі. Так що, треба віддати належне організму торчка, бо судячи з того, що воно меле, там препарати дуже важкі, а він і досі живий! Недаремно дегенерати пишаються своїм вибором.
11.02.2026 12:14 Ответить
Живий... бо ше молодий та й держспецмедицина підтримує. На наш превеликий жаль.
11.02.2026 19:05 Ответить
До речі, я таки вживаю. Червоне сухе від Сакартвело. За обідом, 76 мл.
11.02.2026 19:09 Ответить
Авжеж рашисти ніколи не зупиняться поки вони будуть думати що їм все зійде з рук, що в кінці ви все одно сядите з ними за стіл переговорів і що все захоплене їм віддадуть і оформлять. Поки ви всі будете кожен день триндіти про переговори, мірні плани з людоїдами заради того щоб кремлівський людоїд Х'уйло сохранів літсо, рашисти не зупиняться. Рашисти повинні програти війну і з великим позором і втратами. Щоб у рашистів принаймні років з 50 більше не було бажання знову на когось нападати.
11.02.2026 10:28 Ответить
Почав все вірно, а далі знову про якийсь міфічний тиск, та росія з захопленням земель більше отримує ніж втрачає.
11.02.2026 10:29 Ответить
Та ти шо?
11.02.2026 10:29 Ответить
путлер не остановится до тех пор, пока Украина не научится наносить зеркальные удары. Но не по колхозу, а по москве и питеру
11.02.2026 10:34 Ответить
по бункерах та палацах *****
11.02.2026 10:36 Ответить
🤡 потвора зелелена , а як же війни не буде ?!!! пішов нах... у відставку ,торчок конченний !!!
11.02.2026 10:34 Ответить
У зеленського пояснили, що це був експеримент,
який мусив показати скільки лайна зможуть з'їсти 73%:
11.02.2026 10:35 Ответить
Провокатор, якому вигідна війна
11.02.2026 10:36 Ответить
Захист Міндічгейта,Бакановгейта, Дейнекагейта та інших гейтів, ми вже побачили. Краще розкажи, як ти плануєш далі захищати країну?
11.02.2026 10:39 Ответить
Побачила..і що ще хочеш побачити????
11.02.2026 10:43 Ответить
Відповідь у питанні.
11.02.2026 11:16 Ответить
Лідор вже сказав... «Літаки летять - будемо всіх бомбить»....шо ще хочеш почути???
11.02.2026 11:19 Ответить
Голобородько продовжує вішати локшину на вуха українців, довівши країну до такого стану, що кожен майбутній крок тільки погіршує ситуацію України. Давай не займацся словоблудієм, а продовжуй стелити асфальт, що робив з 2019 року і по 2022-й рік. Асфальт голова всьому і армії, і енергетиці, і захисту міст, чи не так?
11.02.2026 10:52 Ответить
В них поки є чим в ким воювати а в нас? Ви ж все скиздили, тобі зеленому покидьку ця війна вигідна ой як
11.02.2026 11:05 Ответить
То про які вибори та референдуми навесні пишуть ЗМІ?
11.02.2026 11:09 Ответить
Не розумію логіку обкуреного однією половиною мозку вже проводить вибори , іншою про кацапів які будуть наступати
11.02.2026 12:26 Ответить
Надпотужний зелений мозок на п'ятому році війни нарешті зміг розгадати наміри росії. Вангую що не пройде і п'яти років як він видасть ще одну мудру думку що нам треба робити.
11.02.2026 11:32 Ответить
При такому головнокомандувачі росія і не подумає зупинятись . зєля ти дай відповідь на питання , чому тебе так оберігає путлєр ?
11.02.2026 11:50 Ответить
Таке враження що робота заключається в більшості оголошення статистики,потім "треба посилювати,треба чинити тиск".Посилюй,працюй над цим.Для цього треба сильний дипломатичний корпус.,якого в нього нема.
11.02.2026 12:02 Ответить
У Литвина криза? Вже не знає що писати, тому ліпить, що попало?
11.02.2026 12:39 Ответить
Неужели. А я думал шашлыки собираются кушать. Или это мы собирались? Пятый год скоро пойдет. Твои действия? ******** еле больше денег. Загнать в бусы ещё больше людей? Тиснуты? Ты уже все что можно про.. л. И ракеты и мобилизацию, впк и инфраструктуру. А теперь тисни. Тискун...
11.02.2026 13:11 Ответить
Зелена "Кончіта"
11.02.2026 13:14 Ответить
Ішак безмозглий...
11.02.2026 23:54 Ответить
 
 