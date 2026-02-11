Россия не планирует останавливаться, она готовится воевать дальше, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует продолжать войну, поэтому следует усиливать давление на нее.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

Удары РФ

Зеленский рассказал о ударе по частному дому в Харьковской области, в результате которого погибли трое детей и их отец. Беременную мать госпитализировали.

"Сегодня утром атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью в Сумской области в результате атаки дронами ранены 6 человек, среди которых дети. Один человек, к сожалению, погиб. Под утро также был удар по железнодорожному депо в Конотопе – повредили пожарный поезд.

Били и по Днепровщине, Запорожью, Полтавщине. Всего с вечера по Украине выпустили 129 ударных дронов, значительная часть из которых – "шахеды", – говорится в сообщении.

Давление на Россию

Президент подчеркнул, что каждый такой российский удар подрывает доверие ко всему тому, что делается в дипломатии для завершения этой войны, и снова и снова доказывает, что именно жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины – это реальный ключ к прекращению убийств.

"Пока давление на агрессора недостаточное и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает. Российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и дальше.

И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину. ПВО для нашего государства, пакеты поддержки нашей устойчивости и ответственность России за то, что делается, – это обязательные предпосылки защиты жизни. Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее Цензор НЕТ сообщал об ударе РФ по Богодухову в Харьковской области: погибли трое малолетних детей и взрослый мужчина.

