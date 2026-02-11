Россия не планирует останавливаться, она готовится воевать дальше, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует продолжать войну, поэтому следует усиливать давление на нее.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ
Зеленский рассказал о ударе по частному дому в Харьковской области, в результате которого погибли трое детей и их отец. Беременную мать госпитализировали.
"Сегодня утром атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью в Сумской области в результате атаки дронами ранены 6 человек, среди которых дети. Один человек, к сожалению, погиб. Под утро также был удар по железнодорожному депо в Конотопе – повредили пожарный поезд.
Били и по Днепровщине, Запорожью, Полтавщине. Всего с вечера по Украине выпустили 129 ударных дронов, значительная часть из которых – "шахеды", – говорится в сообщении.
Давление на Россию
Президент подчеркнул, что каждый такой российский удар подрывает доверие ко всему тому, что делается в дипломатии для завершения этой войны, и снова и снова доказывает, что именно жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины – это реальный ключ к прекращению убийств.
"Пока давление на агрессора недостаточное и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает. Российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и дальше.
И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину. ПВО для нашего государства, пакеты поддержки нашей устойчивости и ответственность России за то, что делается, – это обязательные предпосылки защиты жизни. Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор НЕТ сообщал об ударе РФ по Богодухову в Харьковской области: погибли трое малолетних детей и взрослый мужчина.
можна навіть нічого не коментувати
нахіба було розміновувати Чонгар та запускати щатли до Криму?
нахіба було розміновувати затоки Маріуполя?
нахіба було звільняти Генерала Залужного, Генерала Марченка, Генерала Шапталу, Генерала Кривоноса та ще понад два десятки бойових Генералів ЗСУ?
нахіба...
буратінка, ми вимагаємо відповіді.
Почав все вірно, а далі знову про якийсь міфічний тиск, та росія з захопленням земель більше отримує ніж втрачає.
який мусив показати скільки лайна зможуть з'їсти 73%: