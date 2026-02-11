Никаких выборов или референдума в мае не будет, подготовки нет, - Гончаренко

Никаких выборов или референдумав мае этого года не будет.

Подготовка не ведется

По его словам, на данный момент НИКАКОЙ подготовки в Раде нет.

"Чтобы это было, нужен уже проработанный проект закона. Его нет и близко. Сначала нужно договориться о мире, а потом о выборах. Идея, ПОЧЕМУ Зеленский очень хотел эти выборы, понятна. Во время войны можно и еще на 5 лет переизбраться", - пишет нардеп.

Каковы шансы Зеленского?

"Разочарую товарища Зеленского. Даже если выборы будут под ракетами, бомбами и с полностью отключенной электроэнергией. Даже если в Дії. Даже если позволят голосовать людям, которые впали в кому в 2021 году, а сейчас только выйдут - ВЫ НИКОГДА НЕ ПЕРЕИЗБЕРЕТЕСЬ. Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все. От ваших коллег из 95-го квартала, друзей детства, жителей Кривого Рога, военных, даже вашего же стафа в Офисе. Вас просто ненавидят. И мечтают только об одном. Чтобы вы НИКОГДА больше не были ни на одной должности", - убежден Гончаренко.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.

Предстоящие выборы в Украине

