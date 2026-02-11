Никаких выборов или референдума в мае не будет, подготовки нет, - Гончаренко
Никаких выборов или референдумав мае этого года не будет.
Об этом пишет в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Подготовка не ведется
По его словам, на данный момент НИКАКОЙ подготовки в Раде нет.
"Чтобы это было, нужен уже проработанный проект закона. Его нет и близко. Сначала нужно договориться о мире, а потом о выборах. Идея, ПОЧЕМУ Зеленский очень хотел эти выборы, понятна. Во время войны можно и еще на 5 лет переизбраться", - пишет нардеп.
Каковы шансы Зеленского?
"Разочарую товарища Зеленского. Даже если выборы будут под ракетами, бомбами и с полностью отключенной электроэнергией. Даже если в Дії. Даже если позволят голосовать людям, которые впали в кому в 2021 году, а сейчас только выйдут - ВЫ НИКОГДА НЕ ПЕРЕИЗБЕРЕТЕСЬ. Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все. От ваших коллег из 95-го квартала, друзей детства, жителей Кривого Рога, военных, даже вашего же стафа в Офисе. Вас просто ненавидят. И мечтают только об одном. Чтобы вы НИКОГДА больше не были ни на одной должности", - убежден Гончаренко.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
Не буде і підготовки не має.... Це різні речі, Зеленському і непотрібно щоб кандидати підготовилися.
дівчата у спідницях коротких
можу посмажити коли хочу
але вже набридло...
Тимофій, мій маленький дурачок. Ти ***** будеш посилать свою дружину.
А народних депутатів ти будеш поважати.
За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни.
За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі де отримував мільйони (!) гривень заробітної платні від держави.
А тепер ми будем грати з тобою в гру.
В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори.
У мене є сили і бажання, мій дружок!
Будем додавати тебе в школу.