Новости Выборы во время войны
4 595 23

Никаких выборов или референдума в мае не будет, подготовки нет, - Гончаренко

Будут ли выборы в мае

Никаких выборов или референдумав мае этого года не будет.

Об этом пишет в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка не ведется

По его словам, на данный момент НИКАКОЙ подготовки в Раде нет.

"Чтобы это было, нужен уже проработанный проект закона. Его нет и близко. Сначала нужно договориться о мире, а потом о выборах. Идея, ПОЧЕМУ Зеленский очень хотел эти выборы, понятна. Во время войны можно и еще на 5 лет переизбраться", - пишет нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% украинцев негативно относятся к идее онлайн-голосования на выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Каковы шансы Зеленского?

"Разочарую товарища Зеленского. Даже если выборы будут под ракетами, бомбами и с полностью отключенной электроэнергией. Даже если в Дії. Даже если позволят голосовать людям, которые впали в кому в 2021 году, а сейчас только выйдут - ВЫ НИКОГДА НЕ ПЕРЕИЗБЕРЕТЕСЬ. Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все. От ваших коллег из 95-го квартала, друзей детства, жителей Кривого Рога, военных, даже вашего же стафа в Офисе. Вас просто ненавидят. И мечтают только об одном. Чтобы вы НИКОГДА больше не были ни на одной должности", - убежден Гончаренко.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая.

Читайте: Проведение выборов в Украине будет стоить примерно 6 млрд грн, - "слуга народа" Корниенко

Предстоящие выборы в Украине

Читайте также: ПАСЕ подтвердила невозможность проведения выборов во время военного положения, - резолюция

Автор: 

выборы (24931) Зеленский Владимир (23675) референдум (1536)
+19
Не буде і підготовки не має.... Це різні речі, Зеленському і непотрібно щоб кандидати підготовилися.
11.02.2026 08:53 Ответить
+14
Так, великий шахрай і брехунець хоче пропитляти, надурити і намалювати собі перемогу. Порошенко під санкціями, Залужний під тиском, погрозами заарештувати по сфальшованих справах. Виходять із Голобородько тільки тінь єрмака, розпіарений по телевізору Буданов і начальник нацдружин, що кидалися свинками на адміністрацію президента Порошенка Білецький. Косяки, які творило оточення Голобородька' ті же міндичі, цукермани, наумови, баканови, юзіки, шурми і більше двох десятків депутатів, що отримали підозри, вони якось не побачили.
11.02.2026 09:04 Ответить
+11
Вовчик! Не ищи повод уважать своего кумира зеленского! Очень глупо сравнивать нелоха и Гончаренко за вред нанесенный стране. И самое главное за петуха, такое впечатление, что ты присутствовал при назначении Алеши этим званием! И конечно же регионалы которые в дуэте со слугами голосуют тебя не сильно беспокоят?
11.02.2026 09:48 Ответить
Все! - можна розходитись
11.02.2026 08:50 Ответить
Не буде і підготовки не має.... Це різні речі, Зеленському і непотрібно щоб кандидати підготовилися.
11.02.2026 08:53 Ответить
Так, великий шахрай і брехунець хоче пропитляти, надурити і намалювати собі перемогу. Порошенко під санкціями, Залужний під тиском, погрозами заарештувати по сфальшованих справах. Виходять із Голобородько тільки тінь єрмака, розпіарений по телевізору Буданов і начальник нацдружин, що кидалися свинками на адміністрацію президента Порошенка Білецький. Косяки, які творило оточення Голобородька' ті же міндичі, цукермани, наумови, баканови, юзіки, шурми і більше двох десятків депутатів, що отримали підозри, вони якось не побачили.
11.02.2026 09:04 Ответить
Ні, підготовка буде, но тільки за 24 години...
11.02.2026 08:54 Ответить
Понятно. Очередной британский фейк.
11.02.2026 09:08 Ответить
Якщо навіть Зеленський спробує провести в такому ключі вибори, то це буде витрата державних коштів, підставляння фальсифікаторів під кримінальні справи і колотнеча у воюючій країні. Такі вибори будуть не дійсними. Якими мають бути вибори записано в Конституції. Чомусь впевнений, що за 7 років правління Голобородька' ми не стали Кцапією, Білозасрашкою чи Північною Кореєю. ''95 квартал'' і його клоуни, то тимчасово, всього один відрізок ганебного існування держави. І це пройде як ніч. Вранці вийде сонечко і розпочнеться день. Чари шаманів і пиляка відьом, яких використовує права рука Голобородька' єрмак, також розвіятися під ударом світла.
11.02.2026 09:10 Ответить
одне радісно - у травні на майдан зручніше, тепло
дівчата у спідницях коротких
11.02.2026 09:13 Ответить
Ще про шашлики згадайте.
11.02.2026 09:19 Ответить
я на дачі живу
можу посмажити коли хочу
але вже набридло...
11.02.2026 12:30 Ответить
В більшості випадків просто нудить вже від Зелі, але коли його починає обсірати пітух та регіонал Гончаренко, то мимоволі якось до нього трохи краще починаєш ставитись.
11.02.2026 09:19 Ответить
Вовчик! Не ищи повод уважать своего кумира зеленского! Очень глупо сравнивать нелоха и Гончаренко за вред нанесенный стране. И самое главное за петуха, такое впечатление, что ты присутствовал при назначении Алеши этим званием! И конечно же регионалы которые в дуэте со слугами голосуют тебя не сильно беспокоят?
11.02.2026 09:48 Ответить
ви не в те месце ,тицяєте польцем ...тому шо вашему торчку 🤡 далеко до Гончаренко , цей хлопець розумний, молодий патріот України , і може дозволити собі казати все шо знає про вашего ід* ота зеленського , зрадника ,афериста і реальне горе для України ...подумати про совість інноді теж корисно ,таким як ви...
11.02.2026 10:10 Ответить
та от і вибори без вибору - поставлять через дію голобородьку 90 % і все - і всим сидіть по норах бо тцєка.
11.02.2026 09:32 Ответить
от лише цікаво - як можна зробити в Дії таємне голосування, прописане в Конституції? а контроль за вибором громадянина заборонений нею...
11.02.2026 10:05 Ответить
Якби він мір переобратися під вас війни, це вже б зробили Схоже рудому діду доведеться запускати дискобульбулятор або дядька з рушницею щоб сковирнути це лайно.
11.02.2026 09:38 Ответить
Готовий лизати сраку рижому ідіоту?! А як бути із законом України, порушувати? Менше слухай трепла-льоші другого!
11.02.2026 10:05 Ответить
вибори можуть і бути ,як шо племя зеленського , витрусить свої офшори ,та дасть свої гроши, на піддтримку цього під* раса 🤡 ,шоб вижити ,та розтягти агонію перед їх та його смертю !!! ...
11.02.2026 10:16 Ответить
Я б тільки за слово референдум і вібори під час війни розстрілював би. Бо такі наративи із Сосії йдуть і рашистських агентів. Рашистам які зараз б'ються головою об нашу оборону і встеляють своїми трупами кожен сантиметр землі позаріз потрібна якась заварушка всередені України.
11.02.2026 10:23 Ответить
Гончаренко - розумна людина,фаховий політик....Але забув просту істину - "ніколи не кажи нікогда". ...Що я особисто відчуваю так те,що шановний Гончаренко наврядчи буде висувати свою кандидатуру....
11.02.2026 10:45 Ответить
Схоже на нього сильно тисне Трамп. У нього ж вибори до Сенату, і він дуже зацікавлений, щоб до тих виборів закінчити війну. Інакше республіканці просто стануть мішенню для демократів, якщо конфлікт буде невирішеним. Може між ними існують якісь особисті вагомі причини і "потужний" просто зараз на шпагаті і готовий на все. Щось є.
11.02.2026 11:37 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/52761 Олексій Гончаренко (за цією ссиллю - скрін висеру Мілованова):
Тимофій, мій маленький дурачок. Ти ***** будеш посилать свою дружину.
А народних депутатів ти будеш поважати.
За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни.
За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі де отримував мільйони (!) гривень заробітної платні від держави.
А тепер ми будем грати з тобою в гру.
В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори.
У мене є сили і бажання, мій дружок!
Будем додавати тебе в школу.
11.02.2026 22:09 Ответить
 
 