Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая, - FT
В Украине планируют провести выборы и референдум о мире в один день.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, западные и украинские чиновники, а также лица, знакомые с ситуацией, говорят, что администрация президента США давит на Украину с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией весной.
В противном случае Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.
Американцы настаивают на проведении обоих голосований до 15 мая.
Источники FT рассказали, что Зеленский намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
В то же время собеседники говорят, что сроки остаются неопределенными и зависят от прогресса в мирных переговорах с РФ. В Офисе президента информацию не комментировали.
Предстоящие выборы в Украине
- Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
- В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
- В Раде формируется рабочая группа по вопросу выборов президента во время военного положения.
- 23 декабря, впервые за время полномасштабного российского вторжения, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу "Государственного реестра избирателей".
Згідно Закону України про референдум (ч.2 ст.3), "Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету, територіальної цілісності України."
Кіпріотам і фінам не допомагали 50+ країн світу, вони були сам на сам із гігантом. Зараз усе трохи не так.
А ти запросто ВЖЕ можеш тихо-мирно поїхати в рашку, якщо так кортить жити під нею.
Фінам теж допомагали, "Допомога включала літаки, артилерію та амуніцію, проте вона не врятувала від територіальних втрат за Московським договором". Але справа навіть не в цьому, головна проблема зараз в нестачі людей, а влада хапає хворих і не збирається, мобілізувати силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, відправити на фронт биків з тилових частин і т.д., також нам не дають далекобійну зброю і допомога, взагалі, переважно застарілою технікою.
З яких це пір? В рашку я, звісно, не збираюсь, але хіба в нас вже можна вільно виїжджати 25-60?
Жодних референдумів допоки триває війна
Шашлички, блть!..
Він же давно відірвався від реальності, та досі літає в хмарах ілюзій. Чи може вже час приземлитися і побачити яка реальність?Але приземлитися, схоже не хоче , адже так зручно як було, вже не буде. Замок на піску почав потроху обсипатися...
Які це сша давали Україні гарантії безпеки? Сша не давали Україні ЖОДНИХ гарантій безпеки. даже навпаки, Рубіо заявив що сша продаватиме через країни НАТО Україні зброю лише до підписання ''мірної угоди''. Далі не те що постачання зброї заблокується а і в України заберуть ту збро яку вже поставили включно з ППО і Петріотами. Бо чомусь всі забули про саму головну вимогу Х'уйла в ''мірному плані'' про повну демілітаризацію України. І можете бути певними що Х'уйло свого доб'ється. Так що ви дебіли дограєтесь зі своїми референдумами і мірними планами що потім з голою сракою пляшками з бензином будете зустрічати рашистів як в 22-му.
...пу результат ніяких виборів НЕ визнає, якщо не буде виборчих дільниць на расєї і білорусі... де намалють 10 млн голосів за ставленників пуйла...
Про що ці балачки?
Потрібні зараз не якісь перегони, а ракети і підсилення СОУ, адже лише вони здатні через силу наблизити якусь паузу в війні... саме паузу і не більше: доки є пу буде війна по усуненню першопоичин, тобто знищення українства під корень.
Усі зах.гарантії безпеки пу відкидає ... так про що розмовляти? Тільки боротися або капітулювати: іншого не дано
От 24 лютого і подивимось: з кого ржати -- з Зеленського чи з Файненшнл таймс.
Ставлю на ФТ. Хоча і Зе теж має великі шанси
І не бачать, що навіть по датам нічого не "б'ється". Повідомляю ідіотам, яки збудилися через новину: в Україні фізично неможливо провести вибори/референдум "з нуля" за строк, менший ніж фізичні 90 днів - це в законі напряму написано. Ніхто закон поки що не збирається міняти - нічого такого в верховній раді немає. Без дотримання закону в таких справах - такі "вибори" будуть нікчемні. Також діє норма щодо неможливості виборів під час дії військового стану і впродовж 90 днів після нього. Алгоритм мінімальний наступний:
* оголошення про відміну військового стану 24 лютого;
* оголошення про термінові вибори на 31 травня (і тільки після попереднього пункту).
Тож вкид в FT готував просто ідіот, в юридичному сенсі.
Українське командування розпустило Інтернаціональний легіон, - Le Monde
За даними видання, рішення про ліквідацію легіону було ухвалене 31 грудня 2025 року. Легіонери дізналися про майбутнє переведення ще 1 листопада 2025 року - без пояснень з боку командування.
За їхніми словами, після цього умови служби різко погіршилися: зникли повноцінні тренування, комунікація та розуміння подальших перспектив, що призвело до деморалізації та відтоку особового складу.
Іноземні добровольці також висловлюють занепокоєння можливим переведенням до підрозділів, де командири не володіють англійською мовою.
Як заявив начальник одного з батальйонів, розпуском Легіону Україна втратила унікальний ресурс. Зруйнувалася сформована модель служби іноземців.
Схоже - принципових домовленостей вже давно досягнуто - тепер питання в механізмах їх реалізації
Згідно з положеннями Будапештського меморандуму 1994 року, країни-підписанти (зокрема США та Росія) взяли на себе чітке зобов'язання: «поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України». Це означає, що будь-яке рішення щодо внутрішньополітичних процесів, таких як вибори чи референдуми, є виключним правом українського народу та держави.
У контексті новин про можливий тиск щодо проведення виборів та референдуму до 15 травня під загрозою втрати гарантій безпеки, важливо пам'ятати про наступні принципи:
* Політична незалежність: Меморандум (Пункт 2) зобов'язує підписантів утримуватися від загрози силою або її застосування проти «політичної незалежності України». Будь-який зовнішній тиск, що ставить надання допомоги в залежність від проведення внутрішніх політичних процедур у конкретні терміни, може трактуватися як втручання в цю незалежність.
* Відсутність економічного тиску: Підписанти також зобов'язалися (Пункт 3) не використовувати економічний чи інший тиск, щоб «підпорядкувати своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету».
* Право на власний шлях: Вибори та референдум - це інструменти народного волевиявлення. Відповідно до принципу суверенітету, саме Україна має визначати, чи дозволяє безпекова ситуація (в умовах повномасштабної війни) провести чесне та прозоре голосування, яке не порушить конституційні права громадян.
> Важливо: Будапештський меморандум був підписаний як запевнення в безпеці в обмін на відмову від ядерного арсеналу. Вимога дотримуватися суверенітету України - це не «послуга» від партнерів, а їхній прямий обов'язок за міжнародним правом.