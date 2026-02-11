Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая, - FT

В Украине планируют провести выборы и референдум о мире в один день.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, западные и украинские чиновники, а также лица, знакомые с ситуацией, говорят, что администрация президента США давит на Украину с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией весной.

В противном случае Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Американцы настаивают на проведении обоих голосований до 15 мая.

Источники FT рассказали, что Зеленский намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В то же время собеседники говорят, что сроки остаются неопределенными и зависят от прогресса в мирных переговорах с РФ. В Офисе президента информацию не комментировали.

Предстоящие выборы в Украине

