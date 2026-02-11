РУС
20 663 187

Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая, - FT

Зеленский может объявить о выборах и референдуме в один день

В Украине планируют провести выборы и референдум о мире в один день.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, западные и украинские чиновники, а также лица, знакомые с ситуацией, говорят, что администрация президента США давит на Украину с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией весной.

В противном случае Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Американцы настаивают на проведении обоих голосований до 15 мая.

Источники FT рассказали, что Зеленский намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В то же время собеседники говорят, что сроки остаются неопределенными и зависят от прогресса в мирных переговорах с РФ. В Офисе президента информацию не комментировали.

Предстоящие выборы в Украине

Автор: 

выборы (24931) Зеленский Владимир (23675) референдум (1536)
Топ комментарии
+46
Тиснуть,вимагають бо в Україні немає президента,є самозакохане ,брехливе,жадібне,сцикливе, понтовите чмо,а президента немає.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:15 Ответить
+36
це не рудий ,а пуйло вимагає
показать весь комментарий
11.02.2026 08:10 Ответить
+34
Які вибори? Спочатку кінець війні, Гаага х. уйлу та іншим маніакам а вже потім і все інше!
показать весь комментарий
11.02.2026 08:17 Ответить
Може в "опломбованому вагоні" привезуть на вибори з Німеччини когось.....броневик можно взяти в музеї.....бейсболку Трамп подарує червону!!
показать весь комментарий
11.02.2026 08:57 Ответить
Дуже похоже на гімновкид, організований дєрьмаком для вави-гниди
показать весь комментарий
11.02.2026 09:00 Ответить
Дата 24 лютого, здається, 'не зовсім вдалий день' для подібних оголошень. Тому ця новина схожа на качку для розкачування суспільства і перевірки його реакції в рамках того самого тиску на Україну.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:00 Ответить
Рішення про мирну угоду не може прийматися на референдумі.

Згідно Закону України про референдум (ч.2 ст.3), "Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету, територіальної цілісності України."
показать весь комментарий
11.02.2026 09:05 Ответить
І яки то будуть "вибори" ? Як 10 мільонів біженців проголосують? Як військові на фронті? Як люди в прифронтових областях проголосують? Чи їм намалюють "явку" і голоси за "боневтіка" і все ? Якщо змогли Трампа протягнути в останній момент , хоч в нього і не було більшості ( це не мої фантазії, це пишуть американці в коментах), то нашій незахищений електронній системі - яка довіра ? І цікаво - Путін кого буде протягувати, Медведчука , Януковича, чи якусь консерву всуне ?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:19 Ответить
10млн намалюють за зегниду..перевірити ніхто не зможе
показать весь комментарий
11.02.2026 09:34 Ответить
А навіщо ***** міняти боневтіка фламіндіча!?Про це чудо хрипате,влни будуть знімати фільми штибу Сімнадцять мгновєній майскіх шашликов чи Боневтік убєгаєт от пагоні.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:34 Ответить
Какой референдум,война.**** zеленая.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:20 Ответить
Це до США питання став.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:52 Ответить
США можуть шо завгодно вимагати. А посадові обов'язки Зе - захист конституції від антиконституційних вимагань.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:01 Ответить
Якщо впертися рогом в Конституцію і каву в Ялті, доведеться покласти ще мільйони, а потім буде катастрофа. А може, і раніше, якщо і далі буде продовжуватись політика хапання хворих людей і коли не воюють треновані і що давали присягу. Тоді кіпріотів, фінів всіх посадити, що їм довелося віддати частину території сильнішому ворогу?
показать весь комментарий
11.02.2026 14:31 Ответить
А якщо здати Донбас, то ми втратиму укрепрайон. Це дозволить зекономити русні ресурси, підготуватися краще, і піти далі, як казав вчора Лавров, "визволяти Новороссію". Причому, далі в нас не буде укріпрайонів. І не буде армії, бо буде "мир" і демобілізація. А повторно армію ми вже не зберемо. А за Слов'янськом вже Павлоград, а за ним Дніпро. Чи ти думаєш, шо русня зупиниться на Донбасі? Вони ж завжди виконували усі договори, так?
Кіпріотам і фінам не допомагали 50+ країн світу, вони були сам на сам із гігантом. Зараз усе трохи не так.
А ти запросто ВЖЕ можеш тихо-мирно поїхати в рашку, якщо так кортить жити під нею.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:58 Ответить
Я так розумію, ти з окопу пишеш? Зрозуміло, що мова про це йде тільки у випадку дієвих гарантій такий як 5-а стаття НАТО, миротворців і т.д.
Фінам теж допомагали, "Допомога включала літаки, артилерію та амуніцію, проте вона не врятувала від територіальних втрат за Московським договором". Але справа навіть не в цьому, головна проблема зараз в нестачі людей, а влада хапає хворих і не збирається, мобілізувати силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, відправити на фронт биків з тилових частин і т.д., також нам не дають далекобійну зброю і допомога, взагалі, переважно застарілою технікою.
З яких це пір? В рашку я, звісно, не збираюсь, але хіба в нас вже можна вільно виїжджати 25-60?
показать весь комментарий
11.02.2026 17:08 Ответить
Я так розумію, писати тут можна тільки з окопу? І всі тут в окопах, і ти також?
показать весь комментарий
11.02.2026 19:16 Ответить
Ну, закликати до війни до останньої краплі крові, мабуть, так.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:22 Ответить
А голосити, що треба всіх силою потягти, в т.р. і хворих і нездатних воювати, як зараз відбувається, а самому при цбому не воювати і насолоджуватись життям, ІМХО, підло.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:25 Ответить
Ти не відповів на питання.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:39 Ответить
нардеп вчора сказав що мобресурсу на півтора роки..а далі що? хоч хтось там шось планує стратегічно
показать весь комментарий
11.02.2026 23:23 Ответить
Зеленський 24 спробує об'явити своє переобрання. До такого не додумалися навіть Лукашенко і пуйло. Вони проводили цирк, схожий під вибори, але по процедурі. А цей хоче смачно потоптатися по Конституції і знову нав'язати себе і своє кодло мародерів. Під його правлінням Україна не протримається і року, бо в багатьох є ще надії, що він піде і ми виділимо звідти, куди він нас завів.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:24 Ответить
Американці зрадники. Вони наші вороги
Жодних референдумів допоки триває війна
показать весь комментарий
11.02.2026 09:25 Ответить
Не треба отоожнювати Трампа і його придворних зі всіма американцями. А щодо "зрадників" - краще замість обзивати інших роздивилися б у себе.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:05 Ответить
А до чого тут американці, якщо про це оголошує Голобородько? І Трамп не вся Америка. Голобородьку потрібно виконувати Конституцію, в якій все прописано. Але він довів країну до такого стану, що має погоджуватися на все, щоб хоч хтось спас залишки України. Його слово на Заході сприймаються як слова міндіча, баканова, цукермана і всі політики в США про цих Голобородькових мародерів знають. Також знають, що якби їх не привів і не прикривав Голобородько, то їх просто б не існувало.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:59 Ответить
Яке марення !
показать весь комментарий
11.02.2026 09:30 Ответить
без зупинки воєнного стану, без нормального голосування військових, з ТЦКшнами на вулицях, це будуть не вибори, а перепризначення ЗЕлупи. Якщо це прокатить, то вважайте диктатура в Україні остаточно відбулася.
показать весь комментарий
11.02.2026 09:31 Ответить
А ви думаєте родичі тих хто воює, чі тих у кого загиблі чі у тих хто ухиляється будуть голосувати за зе? Чі у кого броня, чі ті які за кордоном?
показать весь комментарий
11.02.2026 13:29 Ответить
нажаль будуть, бо у багатьох причинно-наслідковий звязок та логіка відсутні абсолютно, їх навіть мародерство останніх років та ця жахлива широкомасштабна війна, каталізатором якої стали дії зелупи, нічому не навчила.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:12 Ответить
.. будуть .. синів суки поховали , а не дійшло нічого.. " це порошенко зрадник . а зелемський не втік і бореться " !!!
показать весь комментарий
11.02.2026 14:38 Ответить
Ви що таких знаєте? Чі ви бот
показать весь комментарий
11.02.2026 19:28 Ответить
.. знаю .. якби не знав неписав , знаю і тих що в полоні чоловіків мають , і співають теж саме
показать весь комментарий
12.02.2026 10:40 Ответить
Зараз гроші дає ЄС, тому дослухатися треба Європу і Британію, а Трампа з його хатєлкамі і ********* гарантіями- нах, ми вже маємо будапештський меморандум, ці будуть ще кращі, надра вже цьому хитродупому зеля з переляку віддав задарма …
показать весь комментарий
11.02.2026 09:34 Ответить
За Вашою логікою якщо Британія чи Франція дає гроші на знищення якоїсь галузі промисловості (конкурентної з їх)- то ми повинні прислухатись до них, бо вони хочуть нам добра?
показать весь комментарий
11.02.2026 13:36 Ответить
Я про підтримку, а Ви про що?)
показать весь комментарий
11.02.2026 22:26 Ответить
24 лютого....
показать весь комментарий
11.02.2026 09:43 Ответить
Брехня! В бюджет не закладено жодної гривні ні на вибори, ані на референдум! Хтось видає бажане за дійсне
показать весь комментарий
11.02.2026 09:46 Ответить
Воно ЗЕлене йо.. нуте чи що?Чи це черговий фейк?
показать весь комментарий
11.02.2026 09:51 Ответить
буратінка вирішив остаточно втекти від відповідальності за капітуляцію Держави...
Шашлички, блть!..
показать весь комментарий
11.02.2026 09:59 Ответить
Народ проголосує за війну до повної перемоги. І що далі влада робитиме? Жінок пожене на фронт? Вистачить на півроку
показать весь комментарий
11.02.2026 10:04 Ответить
Кацапчик, ти сюди поvpn зайшов?
показать весь комментарий
11.02.2026 10:16 Ответить
йди під три чорти
показать весь комментарий
11.02.2026 12:28 Ответить
У березні мир, в травні вибори і шашлики, а далі пляж, відпочинок - дивовижна перспектива !
Він же давно відірвався від реальності, та досі літає в хмарах ілюзій. Чи може вже час приземлитися і побачити яка реальність?Але приземлитися, схоже не хоче , адже так зручно як було, вже не буде. Замок на піску почав потроху обсипатися...
показать весь комментарий
11.02.2026 10:05 Ответить
Референдум щодо миру в один день? Це яким чином можна за допомогою референдуму закінчити війну якщо це не капітуляція? Зовсім вже кончені дебіли.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:06 Ответить
В іншому випадку, Україна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.
 Які це сша давали Україні гарантії безпеки? Сша не давали Україні ЖОДНИХ гарантій безпеки. даже навпаки, Рубіо заявив що сша продаватиме через країни НАТО Україні зброю лише до підписання ''мірної угоди''. Далі не те що постачання зброї заблокується а і в України заберуть ту збро яку вже поставили включно з ППО і Петріотами. Бо чомусь всі забули про саму головну вимогу Х'уйла в ''мірному плані'' про повну демілітаризацію України. І можете бути певними що Х'уйло свого доб'ється. Так що ви дебіли дограєтесь зі своїми референдумами і мірними планами що потім з голою сракою пляшками з бензином будете зустрічати рашистів як в 22-му.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:16 Ответить
ну а якщо Україна не віддасть зброю ? то що американці введуть війська ? Петріот не Мадуро його на гвинтокрили не вивезеш . більшість Петріотів Україні передала Німеччина . так само як Австралія передала більше Абрамсів ніж США .
показать весь комментарий
11.02.2026 11:01 Ответить
Ви й правда такий наївний? По перше сша заблокує всі поставки зброї і *********** до них в тому числі вимагатиме цього від Європи погрожуючи санкціями. А по-друге Тромб разом з Х'уйлом і так буде шукати причини щоб звинуватити Україну в зриві так званої ''мірної угоди'' щоб знищити те що залишилось від України. Чи ви вірите що серун Тромб бажає Україні миру і процвітання і він відмовився від бажання переділу світу, Україна в розуумінні якого належить до ссср? Єдине що Тромба зараз стримує відкрито здати Україну це американські виборці і Європа. Тому його план в тому зробити так щоб саме Україна зірвала ''мірну угоду'' і стала ''агресором''
показать весь комментарий
11.02.2026 11:13 Ответить
Трамп з ****** це два старі блазні яких Бог відпустив посрати ! Дядьку які санкції від Трампа ? йому б вибори не проїбати в листопаді ! як жертва може стати агресором ? якщо жертва вб'є агресора то це лиш самооборона ! ну зірве Україна капітуляційну угоду і що ? буде битись далі , а американські виробники будуть продавати зброю на пряму в ЄС без відкатів в білий дім . чи може старий педофіл такий могутній , що піде проти збройного бізнесу ?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:36 Ответить
рашистськи ракети і бомби трощать укр.міста, як провести якісь вибори?
...пу результат ніяких виборів НЕ визнає, якщо не буде виборчих дільниць на расєї і білорусі... де намалють 10 млн голосів за ставленників пуйла...
Про що ці балачки?
Потрібні зараз не якісь перегони, а ракети і підсилення СОУ, адже лише вони здатні через силу наблизити якусь паузу в війні... саме паузу і не більше: доки є пу буде війна по усуненню першопоичин, тобто знищення українства під корень.
Усі зах.гарантії безпеки пу відкидає ... так про що розмовляти? Тільки боротися або капітулювати: іншого не дано
показать весь комментарий
11.02.2026 10:07 Ответить
щоб провести референдум потрібно дозвіл народу України
показать весь комментарий
11.02.2026 10:14 Ответить
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, не буде ніяких виборів та референдумів! Війна буде доведена до кінця звільненням усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів, і тільки після цього будуть проведені вибори!
показать весь комментарий
11.02.2026 10:18 Ответить
Це явний амерський вкид через свою газетенку. Я думаю, в кінці місяця НАБУ заарештує Єрмака, який піде на угоду з проамерським НАБУ і зіллє Вовочку. Цим трампівська шобла шантажує Зеленського, який накрався до ручки. Трамп тому фактично пропонує Зелі злити Україну в обмін на власну недоторканість. Це час педофілів і негідників, які продають свій народ
показать весь комментарий
11.02.2026 10:19 Ответить
Які вибори ви про що ?,кожну ніч варари знищують наші міста і села вбивають невинних людей серед яких і діти ,знищенна енергетика, сотні тисяч люде без тепла ,а хтось про якісь вибори.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:20 Ответить
"запропоновані США гарантії безпеки" не варті паперу, на яких вони написані!
показать весь комментарий
11.02.2026 10:23 Ответить
Ну, очередной вброс от Соссии.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:27 Ответить
Якщо вибори відбудуться, то єврей чесно виграє вибори, а референдум скаже так війні. На жаль, але мудрий нарід - не дуже мудрий нарід
показать весь комментарий
11.02.2026 10:27 Ответить
Коли підписував угоду по копалинах, чомусь його тоді не цікавила думка людей, незважаючи на те, що по Конституції надра належать народу. І натяку не було на референдум.
показать весь комментарий
11.02.2026 10:29 Ответить

От 24 лютого і подивимось: з кого ржати -- з Зеленського чи з Файненшнл таймс.
Ставлю на ФТ. Хоча і Зе теж має великі шанси
показать весь комментарий
11.02.2026 10:33 Ответить
Коли вчорашні меломани і любителі дешевих приколів, яких ніколи не цікаво все що відбувається навкруги сьогодні стали великими експертами в політиці, то це те саме що доручити їм розробляти ракету))
показать весь комментарий
11.02.2026 10:45 Ответить
В Україні повний п...дець просто катастрофа а цій ЗЕленій падалі вибори в голові - люди просніться і схаменіться поки ще не пізно!!!
показать весь комментарий
11.02.2026 10:48 Ответить
Українці хочуть не завершити війну, а повернути території. Росія економічно не зможе фінансувати армію і пенсії. Україна вже за два роки зможе ідти у контрнаступ і звільняти території від окупації. Українці сильні духом і будемо боротись до перемоги у війні на виснаження. Україна звільнить свою землю, Росія втснажиться і не зможе фінансувати армію. Росія не на ту країну напала. І взагалі мене лякає закінчення війни, бо Україна до війни і мріяти не могла, що будуть такі озброєння кращі у світі і такий розвиток технологій. Україні весь світ допомогає і Україна посилюється, а війна завершиться і почнеться деградація. Війна дає Україні розвиток на гіпер швидкості. Кінець війни це катастрофа. Війна робить сильний народ. Життя країни у війні може призводити до стресів, а якщо виходишь у розумінні що країна сильна стає, то відчуття гедонізму починається, коли відчуваєш, що Україна як Великобританія веде військову компанію і впливаєш на весь світ і Україна великий гравець. У середині народ який не розуміє - стресує, а хто зрозумів - відчуває гедонізм. Бо вся твоя країна на війні і всі, хто в містах теж на війні і твоя країна веде таку військову компанію світової історії. Як Великобританія минулих століть і весь світ з Україною працює. І такий серйозний вплив у України. Що не хочеться завершення війни. Україна може досягати більшого. Росія виснажена, і не зможе фінансувати армію і пенсії і Україна зможе не тільки повернути території України, а і стягнути борг з Росії і наказати злочинців і звільнити народи від окупації і повернути захоплені землі власникам : Японія допомогає Україні і повернемо їй Куріли, Фінам - Карелію, Німеччині - батьківщину Канта - Кенігсберг, Грузії її території, хоч вони знову зараз під впливом Росії але ми їм допоможемо, Чечня хоче незалежність - дамо її, вони такі жертви понесли і заслуговують життя, як хочуть, Дагестан теж, Татарстан теж прийняття незалежності було але подавили. Якутів Росія грабує - дати незалежності і вони з їх багатствами будуть Дубаї 2, Сибір теж хотіла незалежності - дамо її - там ще й Українці її освоювали, допоможемо їм. І багато треба звільнити з тюрми народів і вони всі будуть України вдячні і будуть України триматися, як гаранта і будемо з ними відносини будувати і торгівля і відносини будуть. Україна з заходом буде і буде за порятунок відповідати у всьому регіоні. А те, що залишилися від Росії буде звільнено від тоталітарної системи і злочинці будуть покаранні. Будуть теж росіяни вдячні, що більше не живуть у страху перед тираном. Бояться зараз і пікнути, терплять тиранію. Буде демократія, з зобов'язанням позбутися тоталітарної історії і з підручників і змі і культури і з відусіль. І розсекретили щоб всі архіви злодійства кдб-фсб і інші. Україна переможе зло і це змінить весь світ. Світло переможе тьму, щоб вона більше не повернулася.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:06 Ответить
... і тут я прокинувся (с)
показать весь комментарий
11.02.2026 18:23 Ответить
Коксу обнюхався?! Тут каже про вибори в в наступному потужньому відосику що роки продовжать воювати! Ти взагалі адекватне?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:08 Ответить
Вже були п"ять питань від *********** ,тепер тільки відповіді у суді.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:31 Ответить
Дегенерати марять виборами. читають засрашинські вкиди в FT, яка скурвилась (охоче бере засрашинські гроші для друку будь-яких нісенітниць на користь засрашки) ще до повномасштабки...

І не бачать, що навіть по датам нічого не "б'ється". Повідомляю ідіотам, яки збудилися через новину: в Україні фізично неможливо провести вибори/референдум "з нуля" за строк, менший ніж фізичні 90 днів - це в законі напряму написано. Ніхто закон поки що не збирається міняти - нічого такого в верховній раді немає. Без дотримання закону в таких справах - такі "вибори" будуть нікчемні. Також діє норма щодо неможливості виборів під час дії військового стану і впродовж 90 днів після нього. Алгоритм мінімальний наступний:
* оголошення про відміну військового стану 24 лютого;
* оголошення про термінові вибори на 31 травня (і тільки після попереднього пункту).

Тож вкид в FT готував просто ідіот, в юридичному сенсі.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:44 Ответить
Таки Вова хоче Конституцію порушити? На довічне напрацьовує?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:47 Ответить
На довічне йому й Чонгара з Маріуполем вистачить з надлишком, це вже на друге довічне завдаток...
показать весь комментарий
11.02.2026 13:14 Ответить
Проголосуємо Вова як слід, не переживай! Надіємось, ізраїльський паспорт в тебе вже є? Якщо ні, то скажи Єрмаку нехай зробить...
показать весь комментарий
11.02.2026 12:08 Ответить
Порушуючи всі закони. Закон про референдум - не можна виносити розгляд територіальної цілісності. І об'єднувати з виборами теж протизаконно. А Зелі це потрібно, щоб в "Дії" протягнути і свою перемогу, і віддати ТОТ під владу Кацапії. Бо Трамп признає референдум, і не зможе не признати Зелю на черговий невизначений термін.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:43 Ответить
І під час війни референдум не можна проводити.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:45 Ответить
Гадаю, все це напублікували лише заради тези "Україна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки", що дуже схоже на спільну спецоперацію кількох "сторін".
показать весь комментарий
11.02.2026 12:55 Ответить
не здивуюсь що "мудрий нарід", який кричить через одного, навіть частіше, що за нього не голосував, вибере цю ***** знову...
показать весь комментарий
11.02.2026 13:09 Ответить
Бессмысленное обсуждение непонятно чего.....
показать весь комментарий
11.02.2026 13:22 Ответить
Ukraine NOW:
Українське командування розпустило Інтернаціональний легіон, - Le Monde
За даними видання, рішення про ліквідацію легіону було ухвалене 31 грудня 2025 року. Легіонери дізналися про майбутнє переведення ще 1 листопада 2025 року - без пояснень з боку командування.
За їхніми словами, після цього умови служби різко погіршилися: зникли повноцінні тренування, комунікація та розуміння подальших перспектив, що призвело до деморалізації та відтоку особового складу.
Іноземні добровольці також висловлюють занепокоєння можливим переведенням до підрозділів, де командири не володіють англійською мовою.
Як заявив начальник одного з батальйонів, розпуском Легіону Україна втратила унікальний ресурс. Зруйнувалася сформована модель служби іноземців.
показать весь комментарий
11.02.2026 13:31 Ответить
В общем идет поиск даты.
показать весь комментарий
11.02.2026 13:42 Ответить
100%
Схоже - принципових домовленостей вже давно досягнуто - тепер питання в механізмах їх реалізації
показать весь комментарий
11.02.2026 14:13 Ответить
та буде урочисто піднято на палю...
показать весь комментарий
11.02.2026 13:48 Ответить
Дружбани вкрали все, що можна було. Пора оголосити вибори і рванути до них.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:11 Ответить
Не вірю. Це спектакль, не планують вони ані виборів, ані референдумів, нас вже за людей не вважають, щоб щось питати. записали у смертники.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:44 Ответить
Референдум?! П
показать весь комментарий
11.02.2026 15:19 Ответить
Ну та непогано можна нагнути їх всіх : типу проведемо вибори, але для цього потрібно припинити війну. Хочете в нас вибори ? Підписуйте перемир'я
показать весь комментарий
11.02.2026 16:30 Ответить
Не бачу, в нашій ситуації, ніяких проблем в зміні президента. Поміняли ж всіх під час війни: премьєр, спікер, міністр оборони, енергетики, головнокомандувача ЗСУ, багато голов ОВА та ін. Так чому не треба спробувати змінити президента, який став посміховиськом у всьому світі?
показать весь комментарий
11.02.2026 19:20 Ответить
Всі вже плюнули на міжнародне право, але: Суверенітет понад усе: Погляд через призму Будапештського меморандуму

Згідно з положеннями Будапештського меморандуму 1994 року, країни-підписанти (зокрема США та Росія) взяли на себе чітке зобов'язання: «поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України». Це означає, що будь-яке рішення щодо внутрішньополітичних процесів, таких як вибори чи референдуми, є виключним правом українського народу та держави.

У контексті новин про можливий тиск щодо проведення виборів та референдуму до 15 травня під загрозою втрати гарантій безпеки, важливо пам'ятати про наступні принципи:

* Політична незалежність: Меморандум (Пункт 2) зобов'язує підписантів утримуватися від загрози силою або її застосування проти «політичної незалежності України». Будь-який зовнішній тиск, що ставить надання допомоги в залежність від проведення внутрішніх політичних процедур у конкретні терміни, може трактуватися як втручання в цю незалежність.

* Відсутність економічного тиску: Підписанти також зобов'язалися (Пункт 3) не використовувати економічний чи інший тиск, щоб «підпорядкувати своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету».

* Право на власний шлях: Вибори та референдум - це інструменти народного волевиявлення. Відповідно до принципу суверенітету, саме Україна має визначати, чи дозволяє безпекова ситуація (в умовах повномасштабної війни) провести чесне та прозоре голосування, яке не порушить конституційні права громадян.

> Важливо: Будапештський меморандум був підписаний як запевнення в безпеці в обмін на відмову від ядерного арсеналу. Вимога дотримуватися суверенітету України - це не «послуга» від партнерів, а їхній прямий обов'язок за міжнародним правом.
показать весь комментарий
12.02.2026 00:48 Ответить
