Трамп не исключил участия в выборах на третий президентский срок: "Было бы интересно"
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может планировать участие в выборах на третий президентский срок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
На вопрос журналиста, видит ли он какой-либо сценарий, при котором он мог бы снова быть избран главой Белого дома, Трамп ответил, что такая возможность была бы "интересной".
"Я не знаю. Было бы интересно. Но если бы я дал вам сейчас точный ответ, это сделало бы жизнь гораздо менее увлекательной", - отметил президент США.
По словам Трампа, все свои действия и подготовку, в том числе и к потенциальному третьему сроку, он связывает с единственной целью - "сделать Америку снова великой".
Что предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не исключает возможности баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения.
- К слову, американский миллиардер Илон Маск во время внутреннего разговора с бывшими коллегами высказал предположение, что действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом страны.
може краще перший тюремний строк (зрозуміло, після імпічменту)
Стрілка вже майже на 12.
Його рівень прийнятя рішень - чи треба йому міняти памперса, чи ні
А як з Байдена насміхався.
https://www.youtube.com/watch?v=1tkFM08fs1s
Аааа, Додік як і два Вовіка, наш та парашний, Конституцією підтерся.